Nada que ver el ocio y la pereza

Ella, que no tiene muchas oportunidades de practicarlo, llama a su deporte favorito "nadear", o sea, no hacer nada, una burbuja de pereza verdadera que pocas veces puede respirar, muy distinta del ocio. El productivismo tal vez sea una enfermedad de nuestra especie, aunque se encuentra tan avanzada que ya no se ve como enfermedad, y de hace como medio siglo para acá se ceba cada vez más en el ocio programado. La agenda se atiborra de trabajosas citas culturales, obligaciones deportivas, lecturas y videncias necesarias para estar al día, viajes empaquetados o por libre (estos siempre los que llevan más curro) y un etcétera que no deja fechas. Como el dios productivista aprieta pero no ahoga (necesita que no se le vaya la presa), alguna vez afloja un poco para que gocemos un rato con la visión del paraíso de la pereza, del no-hacer, o sea, del "nadear", como ella lo llama.