Los agoreros

Ya ha pasado el primer mes del año en el que, como es habitual, se produce una hemorragia de vaticinios y previsiones sobre el comportamiento de la economía y la evolución social y política del mundo para el año 2023. La verdad es que en este periodo de principios de año, nos atiborran a datos con la peculiaridad de que confunden al personal pues, una buena parte, son contradictorios y discrepantes entre sí. Pareciera que hay un interés especial en que se produzca una divergencia entre los cálculos de organismos y entidades públicas y privadas con las elaboradas por los otros y, lo que es mas grave, la mayor parte de las veces, esos vaticinios adolecen de fundamento y rigor, pues parecen estar fabricados con una bola de cristal para salir del paso.

Bien es verdad que hay analistas que, perteneciendo a organizaciones reputadas y fiables como FMI, B. Mundial, BCE, FED, etc., son rigurosos y profesionales y hay otros que, fundamentándose en el trabajo de los anteriores, se dedican a potenciar y resaltar lo negativo y el pesimismo. Yo los llamo catastrofistas y a ellos me refiero en esta nota.

Los catastrofistas, que aunque se autodenominen analistas, no lo son, abundan por doquier y los pueden encontrar diariamente en los medios donde publican sus opiniones que siempre son una copia y un refrito –eso sí, con comentarios que nunca son favorables– de las previsiones producidas por las organizaciones prestigiosas que he mencionado. Esto que les digo, lo pueden comprobar ustedes escuchando y leyendo cualquier medio de comunicación y verán que sus apreciaciones están plagadas de notas pesimistas como: "se acerca una profunda recesión europea", "los mercados financieros sufrirán una caída de mas del 15% para el año que comienza", "el PIB español no superará el 1% en este ejercicio", "la inflación ha venido para quedarse y los españoles perderemos capacidad adquisitiva", "seremos el país de Europa con el mayor paro y mas precario", "la deuda pública es insostenible y lastrará el crecimiento". Todas estas tendenciosas noticias y muchas mas de este tenor se producen recurrentemente. No obstante, también hay que decir que de vez en cuando aciertan, pues son tantas las referencias negativas que alguna acaba siendo verdad.

Miren ustedes, lo de la recesión de caballo ya la vengo escuchando durante todo el segundo semestre de 2022 y, según decían los catastrofistas, sería causada por la subida de los tipos de interés, el precio de las materias primas, la escasez y carestía de gas y petróleo, la guerra de Ucrania (que últimamente les sirve para anunciar el cataclismo), las dificultades de las cadenas de suministros y el confinamiento en China. A este panorama de tormenta perfecta lo llegaron a llamar "confluencia de calamidades". Bueno, pues no solamente no se ha producido la cacareada recesión, sino que ha sido todo lo contrario, el mundo económico ha ido prosperando en este periodo logrando un equilibrio de crecimiento que supera las cifras previas a la pandemia, con unos mercados laborales fuertes y, además, los bancos centrales han puntualizado que si hay una recesión será muy leve; pero eso, a los catastrofistas que preveían la debacle, se la suda pues para ellos lo que prevalece es la mala noticia y jamás se sienten responsables del daño que puede causar su vaticinio, porque después, a toro pasado, nadie les pide cuentas de sus errores porque, sencillamente, al poco tiempo todo el mundo lo olvida.

Yo me pregunto: ¿cuánto influye esta gente en la vida de las personas? Es decir, imagínense que alguien tiene previsto cambiar de coche, de casa, de electrodomésticos o, una empresa piensa llevar a cabo inversiones, pero después de leer y oír esas predicciones catastróficas, ¿no acabarán reflexionando?: voy a esperar y aplazar mi decisión, no vaya a ser que las cosas vengan tan mal dadas como auguran esos agoreros y me meta en un problema serio. Pues, este tipo de situaciones acaban causando un daño importante a la economía.

Lo cierto es que el asunto de la proliferación de los falsos analistas y otros personajes profesionales del fatalismo, no tiene remedio, pues cobran un pastón por vender sus opiniones alarmistas y, si se equivocan, al margen del daño que puedan hacer, la cosa se olvida pronto y ellos no se hacen responsables, así que yo les recomiendo, queridos lectores, que sean prudentes y no se dejen influenciar por las opiniones de esos tóxicos personajes de la hecatombe.

Tomen sus decisiones presentes y futuras pensando que quien gobierna y decide su vida son ustedes mismos.