Manía persecutoria

Nadie es perseguido por sus ideas políticas en este país. Por algo es una democracia, no siempre perfecta pero una democracia. Los que se empeñan en mantener que hay presos políticos en vez de políticos presos suelen ser precisamente los que más suelen esforzarse en dañar el funcionamiento del sistema así como también los que se ven pillados in fraganti. Laura Borràs, dirigente de JxCat y expresidenta del Parlament, responde a estos dos rasgos. Su subordinado en la Institución de las Letras Catalanas, que supuestamente se aprovechó de adjudicaciones públicas, está dispuesto a cantar la traviata en la Fiscalía para eludir la cárcel a cambio de comprometer a la jefa, ya que según sostiene las contrataciones fueron acordadas con ella, fraccionando los importes o simulando que se presentaban varias ofertas a concurso. Borràs, para quien piden seis años, se ha defendido durante todo este tiempo de la acusaciones diciendo que había actuado correctamente y que solo se le perseguía por sus ideas independentistas. Gracias a otro acuerdo, parece ser el informático se había librado anteriormente de pasar cinco años a la sombra por un delito de tráfico de drogas. Reincidente, esta vez no lo iba a poder evitar.

Los políticos, ya digo, no ingresan en prisión por exponer y defender sus ideas. Nadie lo hace por estos motivos en un Estado de derecho. Pero sí por delinquir bien en nombre de ellas o simplemente por prevaricar y falsear documentos públicos adjudicando contratos a dedo, como en el caso que nos ocupa. A Borràs, dirigente activa del separatismo catalán, expresidenta del Parlament, los tribunales la han juzgado por presuntamente abusar de sus funciones en la Institución de las Letras Catalanas, facturar en su beneficio y corromperse. Por ese motivo fue apartada en su día de la Cámara y ahora aguarda la puntilla del informático "pentito" que quiere salvar su culo a costa de arrastrarla. Acorralada, está haciendo lo mismo que la Kirchner en Argentina: decir que la persiguen por sus ideas.