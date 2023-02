Pardo de Vera, cabeza de turco

Mientras asistimos perplejos a un nuevo capítulo del tragicómico escándalo de los trenes de vía estrecha que crecen y menguan con pasmosa facilidad, tal que fueran de plastilina, programados un día para trasladar a la plantilla de Los Ángeles Lakers y el siguiente a los enanitos de Blancanieves, crecen las voces que reclaman un chivo expiatorio de mayor enjundia que los dos cargos intermedios de Renfe y Adif señalados por el ministerio: uno en la rampa de jubilación y otro trasladado de ocupación hasta que escampe.

Algunos han puesto las miras en la número dos del Ministerio de Transporte, Isabel Pardo de Vera, una ingeniera que ha trabajado en Adif con gobiernos del PP y del PSOE y que en sus comparecencias puede no haber dicho toda la verdad pero es bien seguro que no ha engañado a nadie. Antes de que estallara el asunto reciente de los trenes y el serial del tamaño sí importa, Pardo de Vera vino a Asturias a dar la cara por el retraso de la Variante y dijo a los agentes sociales, sin esconderse, lo más coherente: que no se atrevía a ofrecer plazos exactos. Ahora la ministra, en busca de resguardo para la tormenta, asegura que el tren atravesará por fin el túnel de Pajares “en julio o agosto”. ¿Qué cabeza habría que pedir, la de la secretaria de Estado o la de su jefa? La responsabilidad política del baile de fechas y de los gálibos mal medidos es de la titular de la cartera de Transportes, no de su segunda y mucho menos de víctimas propiciatorias de tercer grado.

Pardo de Vera es gallega y conviene al Noroeste una presencia amiga en el ministerio más inversor de todos. No puede ser cabeza de turco: solo faltaba su decapitación para que cobre aún más fuerza, de puertas para adentro ministeriales, el lobby del corredor mediterráneo. No empujen al corredor de la muerte política a esta mujer, que alguien tiene que actuar de abogado defensor del Atlántico en Madrid.