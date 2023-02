Carlos Saura, entre José Luis Perales y "Los Chunguitos"

Dijo Carlos Saura un día, como hijo de madre pianista y gran melómano, que todas sus películas eran películas musicales. Esa etiqueta es muy fácil de colocar a muchas obras de la segunda mitad de su vida: "Carmen", "Flamenco", "El amor Brujo", "Bodas de sangre", "Sevillanas", "Tango" o "El rey de todo el mundo"; pero tal vez no case con el recuerdo que se tenga hoy del cine de Saura. Pero, para mí, su obra casi empieza con José Luis Perales y casi acaba con "Los Chunguitos".

"Porque te vas" (todo junto y sin tilde) fue el título de la canción que sacó del anonimato a un delineante de Cuenca y que Saura decidió colocar en "Cría Cuervos". Lo hizo por encima de su cadáver, ya que tanto el productor, Elías Querejeta, como la protagonista Geraldine Chaplin, y hasta las actrices niñas, intentaron eliminarla del film. Saura no cedió. Y años después decía que, de haber tenido sus derechos, se hubiera hecho millonario. Como Perales.

Para entonces, 1975, Saura había realizado ya nueve largometrajes, entre los que se cuentan pilares del cine español como "La caza", "Peppermint frappé", "El jardín de las delicias", "Ana y los lobos" o "La prima Angélica". Estas son el corpus más robusto de su carrera, y "Cría Cuervos" el póster de todas ellas. Su etapa más fértil. Aquella en la que se alió con el productor Elías Querejeta, para sortear a la censura franquista que mejoró notablemente el título de "La caza", a la que Saura había puesto el cinegético nombre de "La caza del conejo", que a los del lápiz rojo les pareció una grosería. Además.

Pudo hacer la película con un millón de pesetas que le pidió a su padre y otro millón que puso Querejeta. Aquellos cuatro tipos cazando conejos por los que nadie daba una perrona en España, pusieron al festival de Berlín a sus pies. Y un Mercedes a su puerta. Y todo fue distinto, sobre todo fuera de España.

Años de cine a la contra. Quedaba poco del franquismo y, durante ese tiempo, Carlos Saura fue el cineasta de izquierdas por excelencia. El representante del llamado Nuevo Cine Español. Uno de aquellos que el régimen metía en el saco de "comunistas, masones y compañeros de viaje". Él decía, orgulloso, ser sólo uno de los compañeros de viaje.

Era un autor de cine "de autor". Alimento para consumir en salas de arte y ensayo y cine fórums de gafapastas. Fue entonces cuando llegó "Deprisa, deprisa". En 1980. Una película que es bisagra entre el cine franquista, protegido por necesidades del régimen, y el cine socialista, protegido como especie en extinción. No se esperaba de Saura un retrato tan social de la delincuencia juvenil, interpretada por manguis de Villaverde. Pero Berlín le dio el "Oso de Oro" y, creo yo, cerró lo mejor de su carrera.

No es que luego no llegaran cosas muy buenas, y éxitos de público arrolladores como "¡Ay Carmela!" (1990), además de premios mil al fotógrafo, escritor, cineasta, director de teatro, ópera y pintor, pero fue otro Saura. El "autor" había pasado a mejor vida envuelto en los versos de "Los Chunguitos". Y, a mí, si me das a elegir, entre el primer Saura y el segundo, me quedo con el autor.

Hoy que "Los Chunguitos" son un dúo cómico de la tele, "Me quedo contigo" le pertenece a Rosalía, que la ha vestido con sus looks off duty, como si fuera de Versace, Palomo Spain o Dominnico. Es la metáfora del cine de Carlos Saura: el autor pasa a ser otro autor.

Noventa y un años y medio centenar de películas después, Carlos Saura se va sin poder recoger el "Goya" de honor que hoy le entregaría la Academia española. Como pasa en casi todos los adioses, estamos tristes porque se va. Así que yo me apresuro a escribir estas últimas palabras, porque, dentro de nada, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Perales no se engaña.