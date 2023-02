Ya gustaría.

No parece que vaya a haber música, tal vez de percusión a la que desde algunas bancadas nos tienen acostumbrados, pero sí habrá "cantantes" con "prima donna" y todo. Quizás podría ser un episodio más cercano a parte de la obra de Valle Inclán.

Pero no.

Se puede temer, con cierta solvencia, que se está, una vez más, y protagonizado por los mismos agentes, con un estrambótico refuerzo en este caso, ante una ofensiva de desprestigio. ¡Una más! y ésta, gruesa y amplificada contra la institución democrática por antonomasia: el Congreso de los Diputados, símbolo de la soberanía nacional y constitucional; y, en definitiva, contra la propia democracia.

¿Tan grave puede ser?

Es de temer que así es. Porque hay un grupo político nada sospechoso de tener acendrados principios democráticos –¡veremos los finales!– y constitucionales –salvo, entre otros, con el Titulo VIII– y de bordear, cuando no claramente invadir, la frontera de los derechos humanos con los que tienen algunos problemillas –racismo, xenofobia, migraciones, libertad sexual, violencia de género, aborto…

Pues ese grupo político, utilizando un mecanismo que ¡ahora!, para algunos, sí parece legítimo, pretende someter al Congreso de los Diputados a una ópera bufa, la cual, sin perjuicio o, más bien, con la entusiasta colaboración de muchos medios de comunicación y, por supuesto, blogueros y otras especies, no servirá más que para que los ciudadanos de buena fe, que son los que importan, piensen –no sin parte de razón en este caso, debido a quien utiliza torticeramente los mecanismos reglamentarios del Congreso– que esa institución cada vez "sirve para menos" y/o que "ya vemos a qué se dedican"…, entre otras lindezas.

Cierto es que viendo y oyendo lo que se dice en determinadas bancadas todo el tiempo y, en otras, algunas veces, no es de extrañar un cierto desánimo, que habría por todos los medios que intentar revertir entre "la afición".

En todo caso, convendría no olvidar que el mecanismo, se utilice más o menos adecuadamente, es legítimo, y los promotores están en su derecho a la vista de su representación parlamentaria obtenida a través de los votos otorgados por los ciudadanos, guste más o guste mucho menos.

Sería de desear, en cualquier caso, que el mecanismo se utilizase responsablemente y con el respeto que la Cámara y los ciudadanos merecen, lo cual está muy lejos de darse a la vista de las circunstancias que concurren en este caso, sus elementos justificativos y el anunciado estrambote.

Hay que reconocer, en todo caso, que los promotores son maestros en propaganda, como bien se ve en esta ocasión, con la única finalidad de ser visibles, marcar una cierta agenda mediática y agitar el estanque (¡me han despertado a escribir!), lo cual es pretensión compartida por muchos o puede que todos; cierto que, en algunos casos, no es la única pretensión.

Anthony Hopkins dice en una entrevista publicada estos días: "A los diecisiete años estaba cansado de que me llamaran estúpido y me dije: voy a hacer algo, voy a ser actor". No añadió, como seguramente pensaba, "y se van a enterar de quién soy".

Anthony Hopkins triunfó sin duda alguna en su profesión y, ciertamente, los que le llamaban estúpido a los diecisiete años "se enteraron".

¿A quién no le ha pasado esa situación en la vida y ha tenido la misma respuesta? Aunque, en la mayoría de los casos, no con el mismo éxito.

Normalmente, uno se acaba acostumbrando y generalmente asumiendo que quizás sus méritos fueron más o menos acordes con lo que la vida le ha deparado y alcanza la vejez sin amargura y sin rencores, inútiles por otra parte.

No siempre es así. Ciertamente, la vida en ocasiones es injusta y algunas veces extremadamente injusta. No hace falta citar ejemplos: enfermedades, accidentes o desgracias. Pregunten ahora por el Kurdistán.

En ocasiones, como la que nos ocupa, aparentemente casi nada de eso está presente y, dentro de una existencia inicialmente comprometida, pronto cómoda, quizás acomodada, habiendo cosechado algún éxito e incluso algún protagonismo y algún reconocimiento, a veces no obstante y a pesar de ello, probablemente entre otras posibles razones, el ánimo de protagonismo, el ego desbocado, la insatisfacción por lo escaso del reconocimiento merecido, ocurre que algunos personajes, especialmente si la existencia es prolongada, alcancen biografías líquidas, según Zigmund Barman, tal como señalaba en días pasados Enric Juliana en un artículo que merece la pena leer, publicado en "La Vanguardia", titulado: "Ramón Tamames se despide de ustedes", parafraseando el título de Jorge Semprún, mentor del eventual candidato a candidato –al cual con sólo una ojeada se puede decir que no le gusta pasar inadvertido–.

Al parecer, el candidato que duda si asumirá finalmente la oferta no cuenta con el permiso del líder de la oposición (¿?), lo cual no deja de añadir pimienta al plato y dar medida del juego que parece se traen las derechas.

A ver de qué "nos vamos a enterar" (los que queden de Santiago Carrillo hacia acá) si finalmente la opereta se estrena. No cabe duda de que, hasta ahora "nadie le dio el sitio que sin duda merecía con creces" y me temo que, en su caso, a partir de ahora "se le pondrá en él".

Por cierto, algunos con también biografías líquidas o siquiera viscosas tuvieron la decencia de declinar el ofrecimiento del que "El Estrambote" ahora duda –quizás la expectativa de la eventual derrota no animó–.

Cuanto más tiempo de duda, más tiempo de culto al voraz e insaciable ego.

Epílogo.

Finalmente parece improbable que la opereta se estrene, al menos con este reparto.

–El presunto protagonista no parece tener el placet necesario (¡!).

–El presunto candidato ha dicho algunas cosas, acaso sacadas de la parte roja del alma –quizás el que puede que haya tenido, retiene–, que a los promotores les encajan muy mal.

–La despedida está hecha. Después de varios días de presencia mediática incluidas, y especialmente, las televisiones, quizá el candidato a candidato estime que "ya nos hemos enterado" y el ego esté más sosegado.

Desafortunadamente estaremos atentos.