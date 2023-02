El rescatador de la historia del socialismo y de los socialistas asturianos

No es casual que cuando se hizo la reedición de "Asturias y sus hombres" de Andrés Saborit (Alcalá de Henares, 1899 – Valencia 1980), la edición haya estado a cargo de Adolfo Fernández, que además prologó este clásico de la historia del socialismo asturiano. Publicado en 1964, el libro de Saborit fue un encargo de la Comisión Ejecutiva de la UGT para rendir homenaje a Asturias "por lo mucho que contribuyó al prestigio de la UGT y el PSOE, por su importancia económica, por sus excepcionales influencias en la historia de España" y por haber estado en el pasado y en el presente "en la vanguardia de las luchas proletarias". El dinero recaudado con su venta fue destinado a auxiliar a las víctimas de la represión franquista producidas tras el movimiento huelguístico de 1962 en el que los mineros asturianos lucharon en la vanguardia reclamando una mejora de las condiciones laborales y salariales.

El libro de Saborit fue la primera historia del socialismo asturiano, desde los fundadores hasta esa última lucha de 1962, escrita desde el exilio francés. Saborit había sido en su mocedad presidente de las Juventudes Socialistas y en ese tiempo realizó varias campañas de concienciación y movilización en nuestra región, llegando a ser una de las personalidades socialistas más queridas en Asturias. Tal fue así que numerosos seguidores asturianos dieron a sus hijos su nombre en homenaje a su persona. Fue, además, el primer diputado socialista elegido en Asturias en los comicios de 1918, habiendo sido propuesta su candidatura por las JJ SS asturianas.

Adolfo Fernández, se ha repetido estos últimos días, fue el guardián y biógrafo del socialismo asturiano. Creo que su figura va mucho más allá. Además de continuador de la senda emprendida por Saborit, fue el recuperador de la biografía de miles y miles de socialistas asturianos, cuyo nombre habría caído en el total olvido sin su trabajo. Su vida militante ha sido rescatada por Adolfo Fernández en dos obras monumentales: "Tiempos heroicos. Diccionario biográfico del socialismo asturiano" y "Protagonistas de la Transición. Diccionario biográfico del socialismo asturiano, II", publicados respectivamente en 2013 y 2018, y que suman cerca de dos mil páginas y una densa información.

Sólo los que se dedican al oficio de historiar son capaces de comprender el esfuerzo que tal tarea entraña, las miles de horas de estudio y de recopilación y vaciado paciente de las fuentes, tanto documentales como hemerográficas, algunas de ellas de difícil acceso. Maravilla mucho más una obra de esas características cuando se sabe que su autor la realizó por el más puro altruismo, sin ninguna recompensa económica, robando su tiempo al ocio y al descanso, y teniendo que atender con la misma dedicación y entrega a sus obligaciones docentes en el IES Alfonso II de Oviedo, del que por cierto fue también uno de los autores de una historia de esta institución docente de tan honda raigambre en la ciudad de Oviedo, publicada en 1999.

Su labor histórica es imposible de resumir en unas líneas. Resaltemos, no obstante, su biografía del dirigente socialista asturiano en el exilio José Barreiro, que fue uno de los puentes de unión entre los militantes de antes de la guerra civil y del exilio, en el que desplegó una intensa e inagotable actividad, y la nueva generación que impulsó el socialismo español renovado tras el congreso de Suresnes. Es también autor de una biografía de José Mata, líder de los guerrilleros socialistas asturianos que consiguieron escapar en 1948, y recuperador de la historia de la Comisión Socialista Asturiana, organización que apenas era conocida y que tuvo gran trascendencia en la cohesión del exilio socialista y en el contacto con el socialismo del interior. Últimamente, liberado de sus obligaciones académicas, incrementó su producción histórica con títulos como "1918-2018. Razones para un centenario. Andrés Saborit, primer diputado socialista por Asturias" (Oviedo, 2018) o los dos tomos de la "Historia del socialismo asturiano”, el "I. De los orígenes a la crisis del 17" (publicado en 2021) y el "IV. En el Franquismo y la Transición" (2022). Aún tiene mucha más bibliografía, como el estudio que dedicó a su Matalavilla, el pueblo leonés que le vio nacer, además de decenas de colaboraciones en obras colectivas, entre ellas el "Diccionario histórico de Asturias" publicado por este periódico en 2002.

Conversador ameno, profundo conocedor de la historia asturiana del último siglo y medio, persona entrañable, no me acostumbraré a no volverlo a ver en su mesa de la Fundación José Barreiro, rodeado de libros y papeles. Descanse en paz.