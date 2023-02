Los trenes al tuntún

El escándalo de los trenes también conocido por "Fevemocho" es un ejemplo palmario de las cosas que se hacen al tuntún y se ejecutan al tam-tam. A Barbón, su homólogo vecino, el irrepetible Revilla, lo está comprometiendo en la azarosa aventura de ir a "unidos a muerte" en defensa de Asturias y Cantabria frente a la evidente ineficacia del Ministerio de Transportes y Renfe.

El problema es que hasta ahora las explicaciones ministeriales ofrecidas acerca de la chapuza de los convoyes que no caben en los túneles no despejan dudas, hunden a cualquiera en la depresión o bien producen sonoras carcajadas. La versión más desternillante de Transportes es que Renfe, para respetar las distancias mínimas entre las paredes y los techos de los túneles, tendría que haber diseñado los trenes muy pequeños para cumplir con las normas europeas que obligan a poder abrir las puertas dentro del pasadizo y en caso de emergencia. Por el techo no se sale, así que supongo yo sería un despiste con respecto al gálibo. Como hacer los trenes pequeñitos no resultaba rentable decidió, según sospecha Transportes, encargarlos de un tamaño que no podía circular por las galerías. ¿Alguien es capaz de encontrarle lógica a este planteamiento?

Naturalmente, a Barbón todo esto le resulta absurdo pero no quiere que la oposición haga con ello "demagogia barata". Es decir, él puede alzar la voz hasta donde Moncloa lo permita, pero los demás tienen que caminar de puntillas sobre un disparate fruto de la imprevisión y de la improvisación para cualquiera con dos dedos de frente. En cambio, Revilla, menos concernido digamos ideológicamente, se atreve a exigir que rueden las cabeza de los peces gordos y no la de los responsables de Renfe y Adif destituidos, uno de ellos cesado de forma provisional y el otro cerca de jubilarse. El despropósito, como los trenes, también se sale de la medida.