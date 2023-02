Nuestros antepasados sintieron muy pronto la necesidad de medir cosas y la falta de un sistema de numeración no impidió que utilizasen distintas partes de sus cuerpos para medir, por ejemplo, longitudes. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que la longitud de los pies o las palmas, por citar un ejemplo, no era la misma en todos los casos, por lo que la aparición de los números y posteriormente de sistemas de medición unificados dio lugar a medidas más precisas y universales.

Desde que disponemos de sistemas de medida internacionales, es decir, globalmente aceptados, se mide todo. Es más, el ser humano sigue desarrollando constantemente nuevos instrumentos de medida que le permitan obtener datos cada vez más precisos, en un intento por llegar al mejor nivel posible de comprensión de la realidad. Y así por ejemplo, en 2020, un equipo de científicos consiguió medir el tiempo que tarda un fotón de luz en atravesar una molécula de hidrógeno: 0,000000000000000000001 segundos, el tiempo más corto que hasta la fecha se ha podido medir. El número, por intentar ponerlo en un contexto un poco más comprensible, equivale a dividir un segundo entre mil trillones.

Cuando una criatura viene al mundo, lo primero que se le hace, es tallarla, pesarla y medir su temperatura, amén de una serie de pruebas adicionales más sofisticadas, que en realidad no son más que nuevas medidas: de su capacidad auditiva, de las sustancias que lleva en la sangre, de la presión con la que la sangre circula por sus venas…

Conforme el bebé crece convirtiéndose en una niña e ingresa en el sistema educativo, se introducen nuevas métricas encaminadas a determinar su rendimiento. Cuando los resultados alcanzados por la niña no alcanzan un nivel mínimo, se entiende que no procede comenzar con el siguiente nivel formativo y se realizan refuerzos formativos encaminados a mejorar el conocimiento hasta un nivel mínimo que permita enfrentar el siguiente reto.

Todo se mide.

¿Por qué esta obsesión humana de medirlo todo? La respuesta es sencilla: las cosas se miden para saber si van bien y como de bien van o no van y de este modo poder tomar con criterio y fundamento la decisión más adecuada. Y esta es la clave principal del asunto: los humanos miden la realidad para, por comparación con patrones conocidos de lo que está bien y lo que no, determinar cómo va el caso que se está estudiando.

Ya en la Universidad, en su caso, la niña se enfrentará a un programa educativo aún más exigente, que la preparará para su posterior acceso al mercado de trabajo. Los niveles mínimos de conocimiento exigibles están asimismo perfectamente definidos y de no alcanzarlos, no será posible obtener el título o grado deseado evitando, como es lógico, que las personas que no tengan los conocimientos mínimos exigibles para ejercer una determinada profesión, puedan ejercerla: al fin y al cabo todos queremos que el cirujano que se ocupe del mal funcionamiento de nuestro corazón tenga los conocimientos adecuados.

Manuela, ha sido la número uno de la promoción de ingeniería de datos y su excepcional rendimiento ha sido suficiente para que varias empresas multinacionales de ciberseguridad hayan mostrado interés por contratarla. Sin embargo, Manuela ha optado por opositar a una plaza en el Instituto Nacional de Estadística (INE), habida cuenta de sus especiales capacidades en el ámbito de la probabilidad matemática y el análisis estadístico social y convencida de que en esa agencia pública hay mucho campo para innovar y mejorar la vida de las personas.

Tras obtener la mejor nota de la oposición, Manuela se dispone a firmar su contrato laboral, extrañada por la ausencia de incentivos económicos variables o percepciones ligadas a la consecución de objetivos profesionales de mejora, como las que tienen sus amigas en las empresas consultoras. No es que no haya posibilidad de que con el tiempo pueda llegar a cobrar más, pues de hecho se cobra más de manera automática por el simple hecho de cumplir períodos de tres años de contrato, que llaman trienios, sino que no importa realmente cuál sea su aportación profesional al Instituto, sea positiva o negativa. Da igual lo que haga, pues todo será siempre igual. Acostumbrada a veinticuatro años de medida, Manuela se sorprende aún más cuando lee en su contrato que no se le puede despedir, con independencia de lo que haga: ¿cuál es el mérito asociado al incremento de sueldo adicional por estar más tiempo aquí, si no me pueden echar?, reflexiona.

No todo se mide, comienza a pensar con incredulidad.

Durante la primera semana de trabajo, Manuela continuó con su dinámica de trabajo habitual comenzando a programar hojas de cálculo avanzadas, con las que pronto descubrió para su satisfacción, que la enorme cantidad de trabajo acumulado por una supuesta falta de recursos, podía realmente despacharse con rapidez. Durante el fin de semana, depuró los códigos de las hojas y programó algoritmos sencillos con los que permitir respuestas automáticas e inmediatas, a los cientos de consultas que cada día se recibían en su servicio de atención ciudadana.

El miércoles siguiente Manuela acudió con ilusión a una reunión convocada por su jefe, convencida del éxito y la notable mejora en la calidad del servicio, que sus aportaciones habían introducido al sistema. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al recibir una reprimenda que tenía por justificación el exceso de intensidad y velocidad con los que Manuela desarrollaba su actividad que, según le decía su jefe, no hacía más que crear desasosiego e inseguridad en un departamento en el que la tranquilidad y la calma del personal alcanzaban niveles de excelencia y en el que, como consecuencia de esta atípica agitación, comenzaban a sufrir bajas. Manuela preguntó sorprendida como era posible que la métrica brillase por su ausencia en todos los procedimientos internos:

–Es la oposición, Manuela.

Un trienio después, Manuela ya se había amansado, aceptando por comodidad y con el fin de conseguir una mayor integración laboral, que quizás hubiese un antes y un después de la oposición: el fin de la métrica. Quizás en la vida había escenarios, como el postoposición, en el que la métrica ya no tenía sentido, en una especie de compensación especial por el esfuerzo extra que suponía tal prueba, que daba derecho de acceso a un paradisíaco limbo libre de medidas.

Mi hija también se llama Manuela, aunque espero que no termine como la de esta historia, pues vivir sin medir o decidir sin datos, que es lo mismo, es como conducir un coche o pilotar un avión sin instrumentos, como decía Stiglitz. Y esto, es tan evidente en todos los ámbitos de nuestras vidas, que incluso la propia Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que evidentemente era de aplicación al trabajo de Manuela y su jefe, establece en su artículo 20 lo siguiente:

«Artículo 20. La evaluación del desempeño.

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados».

Esta Ley es del año 2015 y transcurridos ya siete años desde su entrada en vigor, esta obligación legal no se ha materializado y los procesos públicos no se miden o si lo hacen, quod non, no se dan a conocer. Desconozco la razón por la que la ley se incumple.

O sea que, a pesar de que creamos leyes que obligan a medir y publicar los procesos de las administraciones públicas, estas no las cumplen inexplicablemente.

Y como no las cumplen, los que deciden toman decisiones sin datos.

Y como los que deciden toman las decisiones sin datos, los resultados no son los óptimos.

Y como los resultados no son los óptimos, la gente siente que las cosas no van bien.

Pero como no hay datos, no es posible convertir esos sentimientos, que son «reales», en argumentos sólidos que puedan generar el necesario debate que justifique la necesidad de mejora.

Y como no es posible encontrar argumentos sólidos y fundamentados, porque no hay datos, porque no se mide, aunque la ley obligue a ello, entonces todos los debates son estériles: yo creo que esto va bien, yo pienso que no, que esto va regulín, yo regulán…

Y como los debates son estériles, la gente pierde el interés por mejorar.

Y como la gente pierde el interés por mejorar y todo da igual, nuestra sociedad empeora y nosotros con ella.

Como Manuela…