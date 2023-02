La ministra maquinista

Entre todos los leprosos implicados en el caso de la FEVE y sus túneles, y sus trenes grandes y pequeños, juzgamos que Isabel Pardo de Vera es la que más dedos conserva. No es que no le falte ya alguno, pero a día de hoy es la persona política más al tanto del futuro ferroviario de Asturias. Así lo demostró cuando hace un par de semanas vino a poner al corriente nuestros conocimientos sobre las obras de la Variante. Además, es ingeniera de caminos, de modo que tiene que ser algo difícil que la distraigan o la despisten subordinados o empresas contratadas.

Hay que agarrarse a Pardo de Vera como a un clavo ardiendo, pues quien está por encima de ella, Raquel Sánchez Jiménez, la ministra de Transportes, nos ha fallado muy seriamente. Y los que se hallan por debajo de la ingeniera, Renfe y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), se han ido dando mus recíprocamente, merced a esas rozaduras entre los verdes y los morados. Para redondear las circunstancias, sucede que el actual presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, es un cargo político, pero muy muy político. Valenciano afincado en Cataluña, fungió de secretario general con el molt honorable Montilla, y pasó por cargos siempre situados en el terreno público, incluidas editoriales. Licenciado en Historia (perdón, ¿tal vez historia ferroviaria?), fue en el pasado secretario de Estado de Fomento y también director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Renfe. Por tanto, Táboas, nombrado por Narciso Sánchez como miembro de Partido Socialista de Cataluña (PSC), lleva en los pescantes políticos demasiado tiempo para que lo toquen, salvo promoción a otros puestos.

Igualmente, muy muy político es el cargo de la catalana Raquel Sánchez, también PSC (¿por qué tenemos que sufrir tanto con el PSC?), que viene a formar dueto con Táboas. Sobre sus hombros cargan ambos con el desastre ferroviario del Ave de Extremadura, inaugurado en julio de 2022 con un subsiguiente rosario de problemas y malas explicaciones de las autoridades.

Ante aquellos desaguisados, fue el propio Táboas (que por Asturias aún no ha enseñado el rostro en estos momentos dramáticos), quien acudió a Merida y dijo: "Se ajustarán los tiempos de viaje" y así "la gente no tendrá la sensación de que el tren llega tarde". Pese a su nombre de profeta, esta frase fue de aurora boreal y comparable a otras tan gloriosas como las de algún alto cargo del franquismo.

Cuentan que ante el cúmulo de accidentes en aquellos años, una autoridad de la Renfe expuso: "Nuestro informe concluye que el último vagón es el que más sufre y en consecuencia hemos decidido eliminarlo en todos los trenes". Hay parte de razón en la primera parte de este aserto, por cuestiones de cinética y tal, pero a base de quitar el último vagón, ¿dónde paramos?

Y a otro pez gordo del régimen, esta vez en Agricultura, se le atribuye al iniciar un viaje por Tierra de Campos que se plantó ante un sembrado y manifestó: "No descansaré hasta ver Castilla convertida en un campo de amapolas", las cuales son auténtico veneno para los cereales. Menos mal que Táboas fue director de Comunicación de Renfe en el pasado… Por lo demás, este tipo de declaraciones delatan ciertos tics perdurables del franquismo…

En el historial reciente de la Renfe entran además problemas serios en las Cercanías de Madrid, además del deterioro clásico de Rodalíes (Cercanías de Cataluña), de gestión compartida entre la Generalidad y Renfe. A ello sumamos este desastre actual de la oficialmente denominada Renfe Cercanías Ancho Métrico, es decir, la Feve de toda la vida, y la afirmación reciente de Transportes de que toda la culpa recae en la Renfe, que debe de estar entrando en fase de entropía sin que el historiador logre enderezarla.

Volviendo un momento a Extremadura, en aquella ocasión, los verdes y los morados se tiraron lo trastos a la cabeza. Estos colores se explican porque la tonalidad corporativa de Renfe es la morada, mientras que la de Adif es la verde. Por orden de Bruselas, Adif (la infraestructura) y Renfe (los trenes) se escindieron en 2005, de manera que en cada lado quedaron antiguos compañeros de trabajo. Compañeros, pero no amantes. Así pues, estimamos que entre Sánchez y Táboas, el dueto catalán, se reparten los mandos de los trenes. No literalmente, claro, aunque hubo una presidenta de Renfe, la única mujer en dicho cargo, Mercé Sala, a la que pillaron en la cabina de un tren de Cercanías de Madrid. Una vez descubierta, manifestó: "Siempre quise conducir un tren", y lo dijo como quien reconoce que toda su vida ha esperado conocer a Robert Redford. Al enterarse algunos viajeros de la situación, menudearon los comentarios: "Ya notábamos bandazos", o "menos mal que no es la presidenta de Iberia".

Ahora, tantos bandazos colocan a la ministra Raquel Sánchez como responsable de los trenes que "descarrilan" con Táboas. Uno se imagina la relación ministerial con un subordinado de la siguiente manera. El subalterno se sienta en la silla del confidente, de cretona y algo más baja que la encuerada poltrona ministerial, al otro lado de la mesona de roble. Con los subalternos, el ministro/a no utiliza el tresillo con respaldo de capitoné.

–¿El túnel de Santa Toribia?

–Han aparecido unas cuarcitas y la tuneladora chirría…

–Diles que quien va a chirriar es su consejero delegado y que entre lo de 2019, lo del año pasado y esto le tengo cogido por lo huevos… Y las contrataciones serán en breve.

Como una metralleta, el ministro prosigue.

–¿Dónde están los perfiles y la planta de las galerías de evacuación? ¿A qué cota salen? ¿Y el helipuerto?

–Hombre, esos datos no los tengo conmigo.

–Pues mañana a las ocho de la mañana me trae el informe.

–Pero si son ahora la nueve de la noche…

–O me trae el informe o no se preocupe más en venir por aquí.

El subalterno desliza su culo por la cretona y pega con los pies en el suelo. Es tan dócil que va saliendo de espaldas. Cuando se vuelve, escucha:

–Y ya le he dicho que no se ponga más esa colonia, que casi no me deja respirar.

Por lo que hunde la cabeza cinco centímetros más entre sus omóplatos.

Como nuestra Isabel Pardo de Vera tiene mucho temperamento, debemos decir que todo parecido de esta escena con la realidad presente o pasada es pura coincidencia, pero esperamos ese control férreo, duro, áspero, necesario ante las trapisondas y la entropía actuales.