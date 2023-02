Repartir precariedad a costa de los más veteranos

Las guardias en los centros de salud son una carga cada vez más pesada para los médicos titulares teniendo en cuenta las abultadas agendas de mañanas que soportamos. Hablamos de trabajar 12, 17 o 24 horas seguidas y de atender 50-80 pacientes en esa jornada. Por ello, tras llevar prestando a la sociedad más de 30 años de trabajo y hasta 1.500 guardias (25.000 horas), a muchos de nosotros ya nos resultan difíciles de soportar.

No dejan de ser horas extras obligatorias y muy mal retribuidas, a diferencia del resto de trabajadores, ya que nos regimos por una ley pseudomilitar que permite tales atrocidades.

Nuestros gestores proponen ahora, para camuflar su incompetencia y falta de previsión, una elevación del precio de la hora de guardia, pero solo a partir de 21 horas/mes en centros urbanos con una demanda que sobrepasa todos los límites, y de 54 horas en el ámbito rural, con condicionantes como la dispersión geográfica y la soledad frente a eventos de salud muy complicados. Pero no nos mueve el dinero, y así lo hemos plasmado por unanimidad en la asamblea del pasado martes, día 7.

Como seniors de la Atención Primaria, y habiendo lidiado con los peores tiempos laborales existentes, hemos llegado a un escenario laboral menos pesado, pudiendo tener los fines de semana libres desde hace unos años, ya que la Administración cedió a estos merecidos descansos a la vez que abusó y precarizó a los médicos más noveles y de servicios de atención continuada con contratos denigrantes en lo referente a jornadas y retribuciones. Pero fue la Administración, no los médicos titulares de los centros de salud, la que decidió maltratar a nuestros compañeros.

Tras esta biografía laboral y, en la actualidad, con 230-600 horas/extraordinarias año en urbano/rural que no deseamos y hacemos por nuestros pacientes, nuestros gestores, con el apoyo de casi todos los sindicatos y sin consultar a los trabajadores implicados, deciden negociar a la baja nuestras merecidas y luchadas condiciones de trabajo para mejorar, en parte, las de nuestros compañeros, que indudablemente merecen, pero no a nuestra costa. Algo inaudito en el mundo sindical, salvo que medie un expediente de regulación de empleo, que no es el caso.

Ahora, que seguimos prestando a nuestra sociedad un número de horas de trabajo de alta presión (hasta una guardia a la semana de lunes a viernes más consulta de mañanas), incluido estrés pandémico, nos parece ilícito rebajarnos las condiciones laborales a los más mayores y buscar el enfrentamiento entre médicos para camuflar su falta de previsión, organización y déficit presupuestario mantenido en el tiempo con promesas que nunca se han transformado en realidades.

La Consejería de Salud ya sabía desde 2007 lo que iba a ocurrir en la década del 2020 por falta de personal, sin hacer nada al respecto y manteniendo dispositivos por conveniencias electorales, no sanitarias.

La idea de repartir precariedad no lleva a otra cosa, salvo a sufrir cada vez más desafección por los objetivos sanitarios que indefectiblemente acarreará un peor servicio a la población.