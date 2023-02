Tellado dinamitó las opciones de alianza con Foro al pretender borrar la marca del partido de Moriyón

Miguel Tellado (Ferrol, 1974), vicesecretario de Organización del Partido Popular y número 3 de Alberto Núñez Feijóo, ha dinamitado las posibilidades de que el PP asturiano y Foro Asturias encaren una coalición electoral de centro-derecha para las próximas elecciones regionales, con el objetivo de hacer frente al socialista Barbón y aglutinar votantes de amplio espectro. Ha sido una explosión en tres fases para dejar clara una máxima: el Partido Popular no concurrirá con aliados el 28-M y esta será una batalla en la que se peleará cada voto con los partidos del mismo arco ideológico si no se avienen a ponerse bajo el paraguas del PP.

El objetivo final es que solo puede quedar uno; es decir, acabar con la fragmentación del centro-derecha (en Asturias en la anterior cita electoral estaba dividido en el Partido Popular, Foro Asturias y Ciudadanos), porque solo puede sobrevivir un proyecto. De hecho, la única opción que el PP asturiano ha planteado a los foristas (incluso esta misma semana se ha producido un ofrecimiento, sin éxito) supone para los de Moriyón renunciar a su marca: una integración bajo en una candidatura del PP, limitada a las dos principales plazas, Gijón y la Junta General, con distinto peso en cada caso.

El primer acto de esa explosión consciente sucedió el pasado verano. LA NUEVA ESPAÑA desveló que se había producido una comida en Casa Vicente, en Castropol, entre el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el exministro y fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Aquella comida (en realidad era la segunda vez que ambos comensales compartían mantel), celebrada de forma discreta salvo algunos testigos, sacudía la estructura del partido. Ya llevaban meses sembrándose las desconfianzas entre la entonces presidenta del PP, Teresa Mallada, y su secretario general, Álvaro Queipo. Mallada no fue informada de la cita que, probablemente, ella no hubiese autorizado. De hecho, Álvarez-Cascos le había solicitado verse en varias ocasiones con anterioridad y ella lo había declinado.

Por eso, cuando LA NUEVA ESPAÑA desveló el encuentro, sectores del partido en Asturias la acogieron con perplejidad. ¿Cómo podía el círculo cerrarse volviendo a buscar alianzas con la persona que más daño electoral había causado a los populares? Consultado sobre esa cita, Queipo aseguró que se había producido para hablar de cuestiones relativas a infraestructuras, área del que Cascos había sido ministro con el PP. No había más razón, señaló.

Pero cuando la indignación cabalgó por el partido, Tellado le dio otro giro: aquella era una reunión para buscar unificar el centro-derecha. Sí, se hablaba con Cascos para reintegrar en el partido o alcanzar acuerdos con el sector de los suyos, precisamente los que habían terminado apartados del partido que fundó el exministro y del que él mismo fue expulsado y acusado de lucrarse con los fondos de la formación. Por este hecho Cascos espera juicio y pesa sobre él una petición de dos años de cárcel.

Desvelada la comida, Teresa Mallada pidió explicaciones a Álvaro Queipo. El mismo día en que LA NUEVA ESPAÑA la revelaba ambos tenían previsto coincidir en Navia, con motivo de la travesía a nado en la ría. Mallada le pidió expresamente a Queipo que no acudiese para evitar una foto juntos que diese a entender que ella aprobaba aquellos contactos con Cascos.

Pero Miguel Tellado, la voz autorizada en la dirección nacional del PP, dio rango oficial a la reunión y subió la apuesta. Incluso celebró en mensajes privados que "el PP asturiano haga caso a lo que se le pide". Es decir, era una exigencia de la dirección nacional suturar heridas con Cascos, aun a sabiendas de que eso impediría cualquier diálogo con el Foro Asturias de la exalcaldesa de Gijón Carmen Moriyón.

Segundo acto. Con el PP inmerso en plena crisis para relevar a Mallada, en noviembre del pasado año, las miradas de muchos dirigentes asturianos del partido estaban puestas en Gijón. Ya era un secreto a voces que Moriyón volvería a concurrir a las elecciones municipales. Y si el PP quería tener buenas expectativas regionales debía sumar votos en el principal granero de Asturias, la ciudad más poblada y donde los populares llevan años inmersos en una crisis de electorado. Ahí ya entonces se iniciaron conversaciones de sondeo con dirigentes foristas para explorar algún tipo de acuerdo.

Las reticencias eran muchas en Foro, no dispuesto a una absorción que le restase identidad. Pero el mensaje que venía de Génova, como dejó claro Tellado en Asturias, era que no había diálogo posible.

El tercer acto se produjo el pasado jueves, cuando Miguel Tellado mantuvo la primera reunión oficial con el PP de Diego Canga. En Foro se miraba con atención lo que pudiese decir el vicesecretario de Organización Territorial, máxime cuando aún los días anteriores se habían vuelto a producirse contactos entre ambos partidos. Los foristas ya habían expresado que cualquier intento de acercamiento llegaba un poco tarde, a cuatro meses de las elecciones y con muchas candidaturas locales ya en marcha. Aun así se hablaba.

Lo que Tellado dejó claro la semana pasada es que Génova no va a decir una mala palabra sobre Álvarez-Cascos. Sigue siendo un referente. De hecho, Tellado expresó explícitamente la "máxima consideración y respeto a Cascos". Y por si había dudas, afirmó que no habrá coaliciones preelectorales posibles. O absorción o nada. Y si no se acepta esa vía, el Partido Popular disputará los votos de Foro Asturias, que se prepara para blindar a sus electores ante la ofensiva popular por arrebatárselos. Se abre otra pugna en el centro-derecha, esta vez con el PP dispuesto a devolver el golpe de lo que sucedió en 2012 y aniquilar las opciones electorales de los foristas.

El único matiz que Tellado introdujo a sus palabras del pasado verano sobre la comida con Cascos es que esta vez volvió a ceñirla a una "charla sobre infraestructuras", la versión inicial que dio Queipo y que él mismo rechazó para avivar las llamas del PP asturiano y hacer que crepitasen sobre una Teresa Mallada sometida a presión para exigirle que dimitiese.

Aún esta misma semana se retomaron, con un encuentro al más alto nivel, las conversaciones entre el Partido Popular y Foro, pero nuevamente para plantear una alternativa que a la postre supondría para los foristas perder su marca: un acuerdo de lista conjunta en Gijón (encabezada por Moriyón pero con reparto de miembros de ambos partidos) y la integración de Pumares en la candidatura autonómica del PP. Eso sí, bajo la única sigla del Partido Popular. En el resto de concejos, los foristas podrían mantener su identidad. La propuesta fue rechazada por Foro Asturias. En este estado, el guion de la batalla será el de que solo puede quedar uno en el centro-derecha, que es básicamente el que a los populares les ha resultado más sencillo cumplir en el caso de Ciudadanos; con los foristas parecen haber dado en hueso.

¿Por qué a la dirección nacional de Génova le cuesta tanto despegarse de Cascos? ¿Tiene eso algo que ver con las decisiones conscientes para hacer cuesta arriba el diálogo con Foro? Una de las explicaciones podría estar en la relación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Francisco Álvarez-Cascos, quien aupó al actual líder popular a los primeros altos cargos en la administración. Pactar con Foro supondría romper ese vínculo emocional y aliarse con el partido que decidió sentar a Cascos en el banquillo, acusado de apropiación indebida. Hay quien podría pensar, incluso, que la estrategia de hacer desaparecer la marca de Foro sería una perfecta vendetta para el exministro.