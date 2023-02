Infiesto no es Asturias

Una película de éxito en una conocida plataforma de streaming lleva el nombre de una localidad asturiana, Infiesto. Cuando un filme de éxito nomina a una localidad y la retrata se sobrentiende un rédito publicitario para el lugar mencionado. Bajo esa premisa cabría pensar que el largometraje le vendrá bien a la promoción del concejo de Piloña. Pero no parece que vaya a ser el caso. Otra plataforma distinta ofrece una serie muy recomendable, ácida y cómica a la vez, “The White Lotus”, que en su segunda temporada transcurre en una localización turística de Sicilia, de tal manera que no hay espectador que tras ver las imágenes no sienta el impulso irrefrenable de conocer los rincones más atractivos de Taormina, donde se desarrolla el argumento. ¿Quién va a venir a Infiesto si lo que se retrata es la atmósfera lúgubre de una vieja mina abandonada que, por otra parte, no existe en esa localidad, cuya tradición carbonera es cero?

La película, policiaca y apocalíptica, podrá gustar o no, pero situar la trama en una Asturias lluviosa y otoñal en el inicio del confinamiento, en marzo de 2020, época en la que todos recordarán que no cayó una gota de agua, resulta chocante. Una amiga, madre de dos hijos, recuerda que llovió justamente el día en que se permitió por primera vez salir con los niños a la calle, pero no las jornadas anteriores de enclaustramiento forzoso. ¿Cómo creer una historia que cuenta lo que pasó donde no pasó? Los personajes que hablan asturiano en la serie resultan impostados, cuando no patéticos. La asturianía del acento gallego de Luis Zahera conduce a la risa. Los dos policías protagonistas entran y salen del hospital sin mascarilla. Uno de ellos, la agente, tiene un caso positivo en casa y se pasa la cuarentena por el forro. Un amigo de las Cuencas que ha visto la película repara en la figura del “Mataperros”, uno de los malos del filme al que los guionistas dibujan como borracho, cazador, mujeriego y lleno de pendencias. “Solo faltó que dijeran que es jubilado de Hunosa”, señala jocoso. El caso es que la película, de suspense, acaba en suspenso.