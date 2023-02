Inteligencia artificial y derecho: el error de Prometeo

Prometeo robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y ayudarlos a progresar, siendo estos una especie orgánicamente desvalida, como diría el antropólogo Arnold Gehlen. Y ese fue el error de Prometeo: entregó el fuego, la técnica, a los mortales, pero no tuvo en cuenta que, sin la sabiduría política, es decir, sin una idea acerca de lo correcto, el dominio de la técnica tiene efectos incontrolables. Por ello, cuenta Platón, los hombres que gracias a ese conocimiento hurtado a los dioses construían altares, viviendas y ciudades, "se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo que, al dispersarse de nuevo, perecían". El castigo impuesto por semejante soberbia consistió en un futuro de continuos desencuentros entre las comunidades humanas que, por mucha ciencia que hubiesen adquirido, acababan por no entenderse mutuamente en una torre de Babel portadora de conflictos que aniquilaban constantemente esos avances técnicos. Y por eso Zeus castigó a Prometeo en la roca del Cáucaso, enviando a Hermes, el mensajero de los dioses, para que repartiera el pudor y la justicia entre todos los humanos. Y, a diferencia de los demás talentos, le ordenó repartirlos por igual, sin establecer distinciones entre unos y otros, como para las demás artes, porque en lo que a valores se refiere, según la ley de Zeus, no podía haber ignorantes.

La tarea del derecho será precisamente la de establecer los límites de esa hybris, esa presunción tecnológica. Y tiene que hacerlo evitando incurrir en el mismo pecado de arrogancia por pensar irreflexivamente que las normas jurídicas tienen la capacidad de subyugar el poder de la tecnociencia. Hoy, la inteligencia artificial, esa punta de lanza de la técnica actual, presenta a la ciencia jurídica interrogantes nuevos y pone a prueba tanto las capacidades de respuesta del sistema como las categorías conceptuales tradicionales. El desafío deriva de la necesidad de adaptar el derecho, por la vía de la evolución normativa o hermenéutica, a una realidad que cambia a un ritmo frenético y con mutaciones imprevisibles. Hay algo radicalmente innovador en el impacto de la inteligencia artificial: el paso de máquinas que dependen totalmente de un sujeto humano (a pesar de su capacidad para procesar operaciones de una manera velocísima), a sistemas capaces de crear informaciones nuevas, no introducidas ni previstas por quien los diseñó, a partir de los datos recibidos. Por tanto, hablamos de máquinas proyectadas por humanos que, sin embargo, adquieren una capacidad autónoma para elaborar proyectos y ejecutarlos. El Parlamento Europeo, en una reciente Resolución de mayo de 2022, aborda el marco jurídico de la estrategia de la Unión para la inteligencia artificial, aclarando "que este enfoque debe estar centrado en el ser humano (…) subraya que la persona y la protección de sus derechos fundamentales deben permanecer siempre en el centro de todas las consideraciones políticas". La persona… Pero, ¿afectan de algún modo las aplicaciones de las tecnologías convergentes a la noción misma de persona? La tecnología, se ha dicho con mucho tino, penetra en la reflexión sobre lo humano y lo transforma; su relevancia no es un asunto exclusivamente práctico, sino, y sobre todo, teórico. La tecnología nos obliga a reformular las categorías jurídicas, políticas y morales tradicionales. En el lenguaje jurídico habitual se considera que quien es capaz de tener derechos y obligaciones tiene personalidad, es decir, a quien es apto para ser sujeto de derechos y obligaciones se le atribuye la personalidad. Sin embargo, ¿hay alguna premisa conceptual, biológica, antropológica, mecánica para poder ser considerado sujeto, que no objeto, de derecho? Un empleado de Google encargado de testar si LaMDA, un chatbot capaz de mantener conversaciones complejas con humanos, utilizaba expresiones discriminatorias, ha sido despedido el verano pasado por violación de la política de confidencialidad de la empresa. La razón fue que, según él, de no haber sabido de antemano que se trataba de un chatbot, habría pensado que se hallaba ante un niño de carne y hueso y, por tanto, concluía que ese sistema de inteligencia artificial había adquirido una consciencia. Ahora bien, nosotros solemos caracterizar lo "humano" en relación con algo llamado pensamiento consciente, un aglomerado complejo hecho de procesos cognitivos impulsados no solo por conexiones racionales sino primariamente, por usar el léxico de Byung-Chul Han, afectivas. Solemos decir que las máquinas no son capaces de interpretar variables contextuales, como el sentido común, ni tienen una "conciencia discursiva" en el sentido de poder dar cuenta retrospectivamente de por qué hacen lo que dicen o quieren hacer. Pero, si nos parece tan peregrino considerar "persona" a una imitación artificial tan lograda de la inteligencia humana, ¿habría que reconsiderar el banco de prueba que tradicionalmente se ha usado como término de comparación entre la computación mecánica y el raciocinio humano: el test de Turing? Es decir, el test en el que el sistema de inteligencia artificial triunfa si un evaluador de carne y hueso, en preguntas "a ciegas", no logra distinguirlo del humano. ¿Por qué, una vez asumido que un sistema de inteligencia artificial puede superar el test de Turing –insisto, banco de prueba indiscutible hasta ahora para determinar la capacidad de pensamiento de las máquinas–, en lugar de deducir que ese test ha de ser descartado a partir de ahora porque ya no permite discriminar lo humano de lo mecánico, no optamos por la otra posibilidad, esto es, por qué no concluimos que se ha alcanzado la situación en que a un sistema, a la vez artificial e inteligente, habría que reconocerle la condición de "persona"? Lo planteo de forma provocativa como jurista. El derecho no necesita asirse a ningún sustrato orgánico o biológico para atribuir la condición de persona a lo que se le antoje, ya que las normas jurídicas no reconocen una personalidad previa, sino que la constituyen. Siempre lo han hecho. El asunto novedoso, en el caso de los sistemas de inteligencia artificial, tiene que ver con que por primera vez dejaría de hacer falta un ser humano que llevara la "máscara" que representa a la persona (el de máscara es precisamente su significado etimológico): el androide tomaría la palabra en "primera persona". Digamos que ese "pluriverso" histórico que es la persona, producto de una estratificación filosófica, jurídica y biológica, vería amenazado el mínimo común denominador que ha caracterizado sus diferentes declinaciones: la referencia al individuo humano. Reflexionar críticamente sobre las implicaciones filosóficas, éticas y legales de la ubicua irrupción de la inteligencia artificial en la vida social requiere mucha cautela, pero también cierta apertura mental. Es muy importante no dejarse llevar por simulacros futuristas que, tergiversando la realidad asentada, dificultan una comprensión cabal de las posibilidades y, sobre todo, de los problemas acarreados por el empleo de las tecnologías convergentes. Por otro lado, sin embargo, es importante someter a escrutinio las concepciones tozudamente esencialistas de la naturaleza humana que impiden vislumbrar las potencialidades y los peligros auténticamente reales del uso de la inteligencia artificial. Para los juristas, un paso necesario de cara a ese análisis sosegado, sin ingenuidades ni prejuicios ontológicos, podría ser el de esforzarse para captar correctamente los mecanismos y el alcance práctico de las innovaciones cuestionadas. Antes de sugerir directamente, tanto de lege lata como de lege ferenda, las pautas de interpretación y los patrones de reglamentación jurídica de la inteligencia artificial, es recomendable una labor de comprensión técnico-científica de estos sistemas. Al mismo tiempo, los ingenieros, los informáticos, los matemáticos especialistas en la materia demandan sabiamente un análisis profundo de las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías. El inmediato futuro tendrá que transitar sin duda por una colaboración estrecha y transversal entre los dos ámbitos. "Al desafío de la técnica", escribía en los sesenta Habermas, "no se le puede responder solo con la técnica".