Máster en míster

El cineasta francés François Truffaut (1932-1984) decía que hay gente con dos profesiones: la que permite cobrar un sueldo y la de crítico de cine. Y eso que el creador de películas memorables como "Los cuatrocientos golpes" no llegó a conocer un mundo dominado por las redes sociales en las que se pescan muchas opiniones y escasean las informaciones contrastadas. Opiniones que en muchos casos no ofrecen argumentación que valga la pena sino juicios sumarísimos, sentencias sin reflexión, ataques indiscriminados que hacen de la subjetividad una forma de insulto. También hay puntos de vista apreciables, incluso valiosos cuando son formulados por gente que intenta ofrecer textos bien armados y respetuosos con el idioma, pero les cuesta hacerse notar. Un ejemplo recalcitrante: los odiadores del cine español que presumen de no verlo pero, aun así, lo ponen a parir, con claras dotes adivinatorias, también llamadas prejuicios. Y está bien que ejerzan ese derecho siempre que no recurran al insulto, al igual que existe el derecho a no leer lo que no aporta nada.

No solo de cine vive el hambre opinativa. El mundo digital acoge a miles de entrenadores de fútbol que saben con certeza lo que hay que hacer para ganar partidos y hacer fichajes, dueños de un máster en ser míster. Cuando Fernando Alonso empezó a despuntar hubo una irrupción masiva de expertos en Fórmula 1. Por no hablar del tenis post Nadal. Antes la barra de los bares era el lugar donde se podía pontificar de todo sin rubor, escenarios festivos donde desahogarse con críticas gratuitas al por mayor sobre cualquier asunto de actualidad. Un juego de niños comparado con el estadio virtual, sobre todo en las gradas políticas donde manda el griterío, la mala uva, la faltosada con carné de cañón.