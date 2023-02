Dos dilemas incandescentes abrasan la actualidad. La brutal invasión rusa de Ucrania con el consiguiente final del gas barato ejerce de veloz catalizador de un fenómeno doble que ataca directamente al corazón del prolongado declive de Asturias.

Decrecimiento versus crecimiento, desglobalización versus globalización son esos dilemas que no deben dejarnos indiferentes.

Intentaré salir del arduo trance al que tan honrosa como inmerecidamente he sido convocado con la fórmula de una crónica periodística heterodoxa que navegado en un océano de dudas con muy pocas certezas trate de aportar alguna luz, por insignificante que sea.

Será una visión impresionista muy personal y por tanto sin mayor trascendencia de una etapa clave de la historia reciente de Asturias y de algunas de las consecuencias que pudo haber generado.

Vuelvo pues, a través de mi frágil memoria, a los orígenes de mi modesta carrera periodística como cronista político, en este caso de algunos recuerdos de lo que he vivido de cerca en unos años apasionantes de la transición.

Invocar a estas alturas una herramienta periodística para investigar algo en serio puede ser tomado y no sin razón como una temeridad en esta sociedad de la información posfactual en la que la verdad cuenta cada vez menos, cuando no es un estorbo, según confirma el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su reciente libro “Infocracia”, nombre con el que describe la crisis de la democracia provocada por la influencia de la psicometría y la psicopolítica digital en la fabricación de noticias falsas y discursos de odio que conforman una opinión pública inmadura y en cierto modo irresponsable de la que tenemos alarmantes ejemplos en Estados Unidos o Brasil por citar sólo a países con regímenes democráticos.

Salir a la calle, ver, escuchar y relatar es la función del periodista que debe disponer de una mínima formación, una máxima curiosidad y una cierta capacidad de interpretar lo visto y escuchado para comunicarlo con un estilo atractivo. Ese era hasta no hace mucho, más o menos, el papel de estos profesionales de quienes se esperaba honradez, independencia y a ser posible exclusividad.

Era y sigue siendo por tanto una profesión imposible que exige condiciones tan contradictorias como rapidez y exactitud, pero a trancas y barrancas intenta por lo menos llegar a la verdad posible mediante aproximaciones sucesivas, con nuevas investigaciones, matizaciones y desmentidos en ocasiones muy necesarios y bienvenidos y en otros muchos, procedentes de quienes quieren ocultar los hechos porque noticia suele ser por definición algo que alguien, generalmente poderoso, quiere que no se conozca .

El periodismo ha sido siempre imperfecto en el cumplimiento de su gigantesco reto social de informar al ciudadano con veracidad e independencia para ayudarle a conocer con anticipación riesgos, oportunidades, sucesos, opinión y entretenimiento.

En definitiva, información útil para defenderse por la vida.

Ese papel que correspondía a la prensa tradicional, sea impresa o digital, necesita la protección de los poderes públicos y una cierta sensibilidad ciudadana si queremos de verdad conquistar una sociedad más justa y con una opinión pública equilibrada y solvente capaz de resistir la presión de esa monstruosa y creciente industria de la mentira que pretende controlarnos comercial y políticamente.

Afortunadamente Asturias cuenta con una prensa seria.

Aterricé en el periodismo a comienzos de la década de los setenta del siglo pasado, en los últimos años de la dictadura. He pasado toda mi vida profesional en La Nueva España, un periódico de propiedad pública que fue adquirido por Editorial Prensa Ibérica en 1984 tras una subasta.

A partir de 1983 pasé a desempeñar funciones directivas propias de la empresa periodística. Hoy, ya sin ninguna función ejecutiva, puedo decir sin restricción mental alguna que es uno de los grandes periódicos de España y un activo importante para la recuperación de la Asturias que todos queremos.

La privatización le ha sentado bien.

Después de unos primeros pasos titubeantes pasé pronto a dedicarme a la información política porque era un territorio virgen que abría un abanico de inmensas posibilidades con la legalización de los partidos y de los sindicatos, vetados hasta entonces por el anterior régimen.

En los meses en que hice las prácticas de periodismo en la agencia Efe, de la calle Ayala de Madrid, veía a mis jefes enviar con toda naturalidad las informaciones potencialmente conflictivas a un departamento llamado de consulta voluntaria donde los censores introducían los cambios que consideraban imprescindibles para su publicación.

Con la llegada de la democracia entrábamos en otra dimensión, se podía por fin ejercer el periodismo en libertad. Asturias vivió entonces una etapa de profundos cambios e inauguró un régimen preautonómico presidido por Rafael Fernández que había sido dirigente socialista durante la República.

Fernández era un personaje mítico que desde su regreso se mostró siempre conciliador para cerrar las heridas del pasado. Había sido consejero de Hacienda y luego de Orden Público y Justicia al declararse el gobierno asturiano soberano e independiente de la República española el 24 de agosto de 1937.

El presidente del consejo era su suegro Belarmino Tomás que acuñó una moneda propia de Asturias conocida popularmente como “belarminos”.

Aquel episodio disparatado que solo duró hasta el 20 de octubre del mismo año causó una auténtica conmoción fuera y dentro de España, fue calificado por el hispanista británico Hugh Thomas como “La Republica de Asturias” y acabó con la huida en barco, el mismo día de su disolución, de los miembros del consejo que salieron desde el puerto de El Musel rumbo al exilio, dando por finalizada la guerra civil en Asturias.

En el comienzo del proceso autonómico, la Diputación fue integrada en la autonomía en una medida muy razonable para evitar duplicidades y la histórica Junta General del Principado fue recuperada como parlamento regional.

Asturias ha sabido proteger desde entonces su larga y preciosa costa, ha sido avanzada con la creación de Cogersa para la gestión de los residuos sólidos y en la promoción del turismo rural, ha mejorado sensiblemente la sanidad pública, ahora seriamente amenazada, y ha dado ejemplo con el sistema para elegir al presidente del Principado que favorece la estabilidad mucho más que el de la elección del presidente del gobierno de España.

La autonomía ha hecho algunas cosas bien. Otras, no tanto.

Uno de los primeros plenos del parlamento regional tuvo casi como asunto monográfico el futuro de Hunosa en el que llevó la voz cantante Gerardo Iglesias, del Partido Comunista de Asturias, uno de los dirigentes políticos con menos estudios reglados de aquel conjunto de lumbreras de la academia y la abogacía, pero con una habilidad dialéctica practicada en la clandestinidad que desconcertaba a sus adversarios mucho menos avezados en el debate político.

Fue un pleno agotador e interminable, gracias a la pericia parlamentaria de Iglesias, a pesar de que la Junta no tenía competencia alguna sobre Hunosa y de que por tanto todo aquel vendaval dialéctico carecía de cualquier utilidad.

Asturias, como la mayoría de las demás comunidades, accedió a la autonomía sin proponérselo. “Todos querían la autonomía, pero nadie creía en ella”, como rememoró Pedro de Silva, ex presidente del Principado, que había sucedido a Rafael Fernández, precisamente, aquí mismo, en la presentación del libro “Los inicios de la comunidad autónoma de Asturias. Las elecciones del 8 de mayo de 1983”, de Óscar Buznego.

El Estado autonómico fue creado como una especie de café para todos para camuflar que Cataluña y el País Vasco iban a tener un trato preferente para dar continuidad a los estatutos de la República suspendidos por el franquismo, siguiendo probablemente la sugerencia de Estados Unidos de aplicar la mayor descentralización posible, sugerencia que realmente existió, según reconoce en sus libros y conferencias José Manuel Otero Novas que fue ministro con Adolfo Suárez e interlocutor en España con el representante del Gobierno norteamericano.

En las excesivas concesiones hechas por los dos grandes partidos para satisfacer los deseos, primero autonomistas, finalmente independentistas, de algunos grupos cada vez más radicalizados de catalanes y vascos a cambio de contar con sus votos, está en buena medida , en mi opinión, el origen del grave problema territorial de la España de hoy que afecta de lleno a la marginalidad a la que se ve abocada Asturias porque sus escaños son pocos y la tradicional fuerza de los sindicatos ha perdido militantes y su prestigio histórico.

Esas concesiones alcanzan niveles extremos en la actualidad con los independentistas como socios del Gobierno central, pero cuentan con antecedentes tan poco edificantes como el famoso pacto del Majestic suscrito en Barcelona por Jordi Pujol con un Gobierno del PP con dos vicepresidentes asturianos.

En el reparto autonómico, nos tocó una vía de acceso denominada lenta porque se acogía al artículo 143 de la Constitución que también provocó fuertes debates en la Junta en los que Juan Luis de la Vallina, de Alianza Popular (hoy Partido Popular), defendía que Asturias reclamara la vía rápida del artículo 151 de la Constitución por razones históricas y un referéndum para que los asturianos se pronunciaran sobre si querían o no la autonomía.

En aquellas interesantes discusiones fundacionales también hubo disputa sobre la eficacia, moralidad aparte, de las democracias y de las dictaduras para gestionar un país, un asunto que vuelve a estar de actualidad con viento favorable para los demócratas a la vista del hundimiento de la Unión Soviética o de los resultados de la diferente respuesta dada a la trágica pandemia de la Covid-19 por China y Occidente.

La Asturias autonómica comenzó debatiendo sobre Hunosa, que era entonces una empresa pública de más de 20.000 trabajadores, de donde emanaba una poderosa fuerza sindical que controlaba directa e indirectamente la política y así siguió durante mucho tiempo hasta desviar la atención de sus focos que acabaron centrados en el objetivo de mantenerse en la zona de confort sin darse cuenta de que nuestra relativa prosperidad de entonces no era fruto de nuestro esfuerzo sino de circunstancias ajenas, propias de una autarquía perecedera, que entraría en crisis en cuanto España abriera sus puertas a los mercados.

Asturias estrenó en un corto espacio de tiempo democracia y autonomía y entraba de la mano de un ministro de Asuntos Exteriores asturiano, Fernando Morán, en la Unión Europea, un triple salto mortal, dadas las circunstancias de partida.

Las consecuencias del ingreso de España en la Unión Europea quizá hubieran merecido un estudio previo de mayor entidad, sobre todo en Asturias, para tomar las medidas precisas ante la llegada de una tormenta perfecta que afectaba directamente a la buena vida asturiana, pero nos sentíamos tan fascinados con considerarnos europeos que no lo pensamos demasiado.

La Unión Europea aportó a España ingentes cantidades de recursos que nos han ayudado a seguir a flote y a modernizar el país y que han obtenido el reconocimiento general.

Había sin embargo alguna voz discrepante, decidida a salirse del relato políticamente correcto. Era la de Francisco Rodríguez, creador y dueño de Reny Picot y miembro de honor de este real instituto, un empresario con criterio propio y de firme fuste intelectual.

En una línea similar a la del filósofo Gustavo Bueno denunció desde el primer momento que la Política Agraria Común (PAC) acarrearía el abandono del campo en la toda la cornisa cantábrica, que la globalización nos llevaría a importar de todo y a cerrar nuestras fábricas y que otros países europeos nos prestarían a lo loco para endeudarnos hasta las cejas.

Una y otra vez volvería a la carga para enfatizar que la globalización había deteriorado gravemente a las pequeñas y medianas empresas y que se habían perdido empleos y sobre todo los oficios que enseñan a hacer las cosas.

Francisco Rodríguez sigue pensando lo mismo: que al norte le han prohibido producir la leche que demanda España y que tampoco la puede exportar, motivos por los que para ampliar su negocio él ha tenido que salir a Francia, Polonia, China, México y Estados Unidos.

Todo esto lo he vivido de cerca en mi pequeño pueblo natal, Bueño, en Ribera de Arriba. Sus fértiles huertas al lado del río Nalón están improductivas porque resulta más barato comprar en el supermercado.

Los vecinos viven hoy satisfechos de sus pensiones, pero sus hijos han tenido que abandonar el pueblo para ganarse la vida. Las autoridades llevan ya varios intentos fallidos, pese al interés municipal, para recuperar su en otros tiempos espléndida vega bañada por el río Nalón con un experimento agrícola piloto a las puertas de Oviedo, pero todo está parado, lo mismo que los proyectos para proteger a los vecinos de las reiteradas inundaciones del río porque en cuanto hay un asunto que necesita del acuerdo de varias administraciones choca con una compleja burocracia que se limita con demasiada frecuencia a alimentarse a sí misma en vez de dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos.

Este es un asunto crucial de nuestra autonomía: ha ampliado su administración hasta límites insospechados y ha multiplicado de forma exponencial los cargos directivos del funcionariado en gran medida por motivos clientelares que además de encarecerse sin sentido se ha vuelto altamente ineficiente por el síndrome del papeleo sin causa.

La renuncia a trabajar la huerta es otro de los errores de la globalización, como la dependencia del gas ruso o de los microchips de Taiwan, que a partir de la guerra de Ucrania está en cuestión por la escasez sobrevenida y por el insoportable aumento de los precios, pero que ya era antes una realidad incuestionable porque, entre otras ventajas, los productos de proximidad son mucho más saludables.

Un nuevo enfoque de esta globalización desbocada está ya en marcha mediante un proceso de cierta desglobalización que probablemente afectará a todos los sectores con la aparición de un mayor proteccionismo que en realidad nunca llegó a desaparecer.

En su discurso para proponer la felicidad de Asturias, Jovellanos confesaba que era un país rico porque su tierra producía más y para aumentar su riqueza recomendaba intensificar su cultivo e invertir en la industria y el comercio. La pregunta de un profano como yo es: ¿Por qué Asturias ha dejado de ser tan rica?

La respuesta habrá que buscarla en parte en el estado de la vega de Bueño y en tantas otras vegas y montes abandonados a su suerte.

Ahí se abre precisamente un camino para dar vida al campo e intentar frenar su despoblación si somos capaces de mejorar el hábitat rural, llevar la banda ancha a los pueblos, agrupar servicios comunes en lugares estratégicos, fomentar el mercado interior y acelerar la concentración parcelaria que no puede eternizarse como hasta ahora.

No habrá un regreso a la autarquía, pero se producirá un reequilibrio para no quedar de nuevo en manos de proveedores tan imprevisibles como Rusia y China que creará un nuevo marco económico para quienes sepan aprovecharlo.

Asturias ha sido poco pensada por unos políticos que dependían de una manera exagerada de los sindicatos, organizaciones de mentalidad defensiva de legítimos intereses corporativos, pero sin capacidad ni vocación para enfrentarse a los riesgos y oportunidades de una sociedad dinámica.

Cuando la incertidumbre comenzaba a asomar en el horizonte, el Principado encargó a mediados de los 90 un exhaustivo y costoso informe al sociólogo Manuel Castells, titulado “Estrategias para la industrialización de Asturias (ERA), que en 27 volúmenes daba una serie de recetas para salir del atolladero, pero pronto cayó en el olvido.

Juan Vázquez, coordinador del ERA y ex rector de la Universidad de Oviedo, argumenta que los dirigentes políticos de entonces nunca lo concibieron como un proyecto para llevar a la práctica sino como algo teórico que les daba discurso y argumentos. Los informes sectoriales fueron enviados a las consejerías sin obtener reacción alguna.

Eran tiempos de resistencia sindical del carbón y el ERA que llamaba a cambiar todo aquello fue metido en un cajón del que no volvió a salir a efectos prácticos.

El exceso del poder sindical es una de las grandes anomalías de la Asturias de la transición. La otra ha sido la ausencia de alternancia política. Aquí ha gobernado casi siempre la izquierda con la complicidad de una derecha cómodamente instalada en una oposición sin la exigencia de ofrecer un programa realista propio para intentar enderezar el rumbo de la región.

Cuando la derecha por cansancio electoral tuvo la oportunidad de gobernar en dos ocasiones se enzarzó en unas insensatas guerras internas de tal calibre que dejó claro un escandaloso fulanismo cainita y su falta de preparación para liderar Asturias.

Ni la izquierda ni la derecha se han tomado en serio la necesidad de abordar la gravedad de la situación asturiana que estaba obligada a abandonar un régimen excesivamente proteccionista, certeramente llamado por Juan Cueto “Inilandia” por su dependencia extrema del Instituto Nacional de Industria (INI), auténtico patrono entonces de la región, para competir sin los exorbitantes auxilios públicos de antaño en un mundo globalizado.

La influencia sindical en el poder político no se limitaba a Asturias, pues llegaba con gran facilidad a Madrid. Dirigentes de Hunosa recuerdan exitosas llamadas desde el sindicato minero de la UGT a la dirección del INI para vetar o proponer nombramientos y medidas de gobierno de la empresa.

José Manuel Fernández Felgueroso, en la órbita ideológica de UCD, fue presidente de la compañía pública minera entre 1976 y 1983. Era un ejecutivo moderno, empeñado en vender una buena imagen de Hunosa.

En una ocasión me invitó a que le acompañara en su coche oficial al aeropuerto de Ranón para darme una exclusiva sensacional.

Durante el viaje me comunicó que al siguiente ejercicio Hunosa dejaría de registrar aquellas pérdidas estratosféricas habituales, pero donde realmente estaba la noticia era en que el milagro consistía en un cambio contable que pasaba a considerar las subvenciones, es decir las pérdidas, como ingresos.

Felgueroso fue el hombre providencial, que en estrecha colaboración con el socialista Rafael Fernández encontró la fórmula idónea para atraer a los sindicatos a la transición política con la golosa contrapartida de las horas sindicales pagadas a los mineros liberados mediante la famosa “chequera” de la empresa, la fuente del poder del SOMA-UGT, de la que manaron todos los Presidentes socialistas de la autonomía asturiana y hasta un cambio radical de la historia de España al dar de forma sorpresiva su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero frente a José Bono como candidato socialista a la secretaría general del PSOE y consiguientemente a presidir el Gobierno de España.

Durante años hubo algunos intentos de salir de aquella diabólica encrucijada socioeconómica asturiana.

Pedro de Silva, que tuvo la originalidad y el atrevimiento de llegar al poder con su propio proyecto de Asturias bajo el bazo en forma de libro (“Asturias, realidad y proyecto”, era su título) se quejó en una conferencia en la Cámara de Comercio de Oviedo, en mayo de 1983, de la escasez de empresarios asturianos y advirtió que el futuro de la región no se podía basar solamente en el carbón y el acero y que no contáramos con recursos exteriores sino sólo con nosotros mismos.

Carlos Solchaga, ministro de Industria en el Gobierno de Felipe González, propuso una indemnización de unos 600.000 millones de pesetas para cerrar las minas de carbón y crear un nuevo tejido industrial en las cuencas mineras.

En una reunión en Oviedo en la que estuve presente, Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, tras interesarse por nuestros problemas, comentó que había que ayudar a Asturias durante algún tiempo para que pudiera ordenar la casa pero que luego tendría que arreglárselas por si sola.

El catedrático de la Doctrina Económica Pedro Schwartz fue declarado persona no grata en el histórico pozo María Luisa por mostrarse partidario del cierre de Hunosa y de comprar carbón de importación que resultaba más barato.

No eran más que ocurrencias o globos sonda, pero lo cierto es que cualquier intento de reforma chocaba siempre con el mismo obstáculo: el poder resistente de los sindicatos que preferían mandar para su casa con prejubilaciones de lujo a los mineros a partir de los 40 años de edad a sentar las bases de una Asturias moderna y competitiva.

Era pan para hoy y hambre para mañana.

Hubo algún responsable que, mucho tiempo después, tuvo la decencia de reconocer su error de entonces.

Antonio González Hevia, que fue secretario general de la minería de CC.00, expresó paladinamente en una entrevista en La Nueva España en diciembre de 2011 lo que según su criterio había ocurrido con aquel plan general de la minería aprobado por el Gobierno del PP, creador de los polémicos fondos mineros.

"No acertamos”, declaraba humildemente: “Se destinaron muchos recursos para recuperar una economía seriamente castigada debido a la dependencia del monocultivo del carbón. Fue un error y debemos aprender la lección (…) El dinero empleado, más que para servir a la reindustrialización ha servido a la especulación. Si los recursos que logramos han terminado en los bolsillos de los que promovieron iniciativas como Alas Aluminum o Venturo XXI, más hubiera valido dejarlos en manos del Estado, que les hubiera dado mejor uso (…) Los sindicatos no estábamos capacitados para decidir sobre inversiones (..) los fondos fueron un gran logro, pero he dejado de creer en ellos. Es triste, pero es así".

Una confesión en toda regla, tan impropia de estos tiempos de impudor.

El primer plan de la minería de 1991 a 1993 que cerró explotaciones y supuso la pérdida de 5.000 puestos de trabajo, bajo el Gobierno de Felipe González, fue calificado de “rácano” en la misma entrevista por Antonio González Hevia. En cambio, el mismo líder sindical de izquierda alababa sin la menor reserva el contenido del plan de 1998-2005 de Aznar, logrado como el anterior tras intensas movilizaciones obreras.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero firmó el siguiente plan de la minería que fue según González Hevia una mala copia del primero además de incumplir sus promesas.

Es un buen ejemplo de la política española de estos tiempos. Cuando gobierna el PSOE, la derecha critica sus medidas, pero cuando llega al poder trata en muchos casos de ganar a la izquierda por la izquierda quizá por carecer de discurso propio y/o porque cree íntimamente en la superioridad moral de la izquierda.

En el aplauso de la izquierda que buscaba aquel gobierno de derechas puede estar una de las causas del fracaso de la democracia en Asturias o de Asturias en la democracia, y del declive de la región: hemos tenido varios gobiernos, pero con el mismo discurso equivocado.

Aquellos fondos mineros, aprobados por primera vez por un Gobierno central de derechas y gestionados de forma catastrófica por unos sindicatos que no permitieron meter baza en ellos al Gobierno autonómico, han constituido un despilfarro de más de 6.000 millones de euros que deberían ir a infraestructuras, ayudas empresariales y formación en una operación inconcebible, cuyos entresijos siguen en la sombra.

Ha habido nuevos planes de la minería sin que se vislumbre un claro cambio de rumbo, pues en la última fiscalización de los fondos mineros, dada a conocer recientemente, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a encontrar una burocracia excesiva, descoordinación entre administraciones y falta de planificación. Lo de siempre.

Durante estos años de autonomía, llama la atención el desinterés recalcitrante por dotar a Asturias de una formación profesional a la altura de nuestro tiempo que tenía antecedentes de éxito como las fábricas de armas de Oviedo y Trubia, la fundación Masaveu o la Universidad Laboral de Gijón.

Sorprende más a algunos extranjeros que se han quedado aquí, seducidos por nuestro paisaje incomparable y por nuestra vida buena, que a los propios asturianos.

Hace más de cuarenta años conocí a Rolf Beyebach, un alemán polifacético convertido en un gran experto de la prehistoria asturiana, cuando era un vigoroso gerente de “Didier”. Enamorado de esta tierra, cuando le llegó la hora de la jubilación decidió quedarse para siempre con su familia en Gijón.

Desde muy pronto escribió infinidad de artículos en La Nueva España proponiendo, con insistencia germánica, el modelo de Formación Profesional dual de su país de origen.

En uno de esos artículos, publicado el 30-6-2012, se preguntaba retóricamente: “¿Se avendrá por fin el Gobierno a la recomendación de Bruselas de (re)introducir por ley la formación profesional dual que en los años ochenta nos cargamos y con la que en 2011, solo en Alemania se iniciaron 742.100 jóvenes, el 56%, facilitándoles una formación rigurosa y disciplinada en más de trescientas profesiones?”.

El apóstol de la formación profesional que vino de Alemania había perdido como Dante toda esperanza, pero en 2022, más de cuatro décadas después del inicio de su hasta entonces inútil campaña, fue aprobaba una ley orgánica que pretende convertirla en una palanca para la transformación social y económica del país.

Habrá que ver su desarrollo e implementación, cuánto dura y cuáles son sus resultados. Rolf Beyebach sigue expectante sus pasos desde su privilegiado observatorio gijonés mientras cuida su excepcional colección de bonsáis.

El papel de los empresarios tampoco ha sido tratado como se merece en tanto que actores imprescindibles para la recuperación regional. Hemos tardado demasiado tiempo en quitarnos la gorra de la empresa pública y de mirar con recelo a la iniciativa privada y eso nos ha condicionado negativamente a todos: a los trabajadores y a los propios empresarios.

La Nueva España ha reclamado en sus editoriales de forma reiterada durante estos años la necesidad de convertir a Asturias en el paraíso de los emprendedores porque la riqueza antes de repartirla hay que crearla.

Ya era el paraíso natural, en afortunado eslogan del Principado, además de un paraíso cultural y gastronómico. Sólo le faltaba crear y atraer empresarios.

Se ha conseguido algo importante en el reclamo de las multinacionales y hay ciertamente empresarios asturianos del primer nivel en diversos sectores que revelan el talento emprendedor asturiano, también en su tierra, pero en su conjunto no constituyen la masa crítica suficiente para dotar a la región de un tejido industrial a la altura de aquellos 50.000 puestos de trabajo desaparecidos de Hunosa y Ensidesa además de varias decenas de miles, de otros sectores.

En vez de atraer empresarios, han sido adoptadas medidas desincentivadoras tales como no prestarles la atención debida con un proyecto regional atractivo o interpretar incorrectamente la desarmonización fiscal, llegada de la mano del ejercicio de la autonomía que ha provocado traslados a Madrid en busca de impuestos más favorables.

No se trata de defender aquí la política fiscal de Madrid, un hecho sin duda discutible por muchos motivos, pero sí de aludir a una realidad que objetivamente está perjudicando a Asturias, donde ha faltado en definitiva una política coherente capaz de fomentar el nacimiento de emprendedores autóctonos y de atraer a los de fuera, entendiendo por tales no sólo a los grandes empresarios sino también a los autónomos y , en definitiva, a todos aquellos que quieran desarrollar su propio negocio, una vocación de gran arraigo entre los vascos que no ha prendido entre nosotros por el efecto desmotivador de los empleos públicos.

Nuestra realidad de hoy es bien expresiva. El presupuesto de la comunidad ha experimentado un crecimiento formidable, pero ya somos menos de un millón de habitantes, nuestra tasa de envejecimiento es muy elevada, la natalidad cae en picado, la actividad y el PIB están por debajo de la media nacional, el número de pensionistas supera al de cotizantes y las noticias de Asturias han desaparecido de los medios nacionales de comunicación.

Los errores de Asturias en la transición han sido por conservadurismo, por resistencia a los cambios, por evitar abrir las puertas al mundo y a la modernidad, por falta de confianza en nuestras posibilidades.

La profesionalidad de los asturianos sigue brillando hoy, sin embargo, con luz propia por todo el mundo, incluso aquí mismo, a pesar del freno secular que nos ha impuesto, para evitar el ridículo ante el vecín, el famoso “tate quietu”, del añorado Manolo Avello.

Ese indiscutible talento individual no ha sumado para hacerse colectivo, para emprender como comunidad un camino que si han seguido nuestros vecinos de cualquier latitud. Nos ha faltado espíritu de equipo quizá porque no hemos tenido líderes capaces de interpretar nuestro momento y de mostrar un camino común que colmara con una meta atractiva nuestro desafío como región.

Y estaremos solos si no somos capaces de liderar un relato solvente y prestigioso que convenza a otros de que nuestra nueva reconquista también les conviene a ellos.

Lo que es seguro es que nuestros problemas ya no encontrarán solución en la administración pública.

El expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil subrayaba recientemente que Asturias gasta hoy tanto en rentas mínimas como en educación universitaria y casi en investigación. Sin discutir la necesidad y la justicia de ayudar a quienes más lo necesitan, lo cierto es que sin un apoyo decidido que mejore la universidad para hacerla competitiva y apueste por la investigación no hay posibilidad de alcanzar un futuro prometedor.

Nuestro reto es en efecto crecer, justo cuando los profetas del decrecimiento, que vienen de los estudios de bioeconomía de los años 70 de Nicholas Georgescu-Roegen, nos advierten de que nos espera un proceso de declive que durará mucho tiempo porque el crecimiento económico habría tocado techo o estaría a punto de hacerlo.

Si este enfoque fuera correcto, aun en el supuesto soñado de que la energía de fusión acabara resolviendo en cincuenta años los problemas medioambientales producidos por los combustibles fósiles, la nueva e inagotable energía limpia acabaría convirtiéndose en calor y “la lógica del crecimiento nos llevaría a abrasarnos en la antorcha de la energía infinita”, advierten también científicos españoles como Antonio Turiel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), quien califica de “obcecación” la búsqueda de una fuente de energía ilimitada.

Ramón Arndt, reputado ecólogo y urbanista, responsable de la planificación estratégica de Múnich, alertaba recientemente en unas jornadas sobre urbanismo en Soto de Ribera de que el cambio climático de hoy es generado por las emisiones de C02 de hace 30 años y que nos queda nada más que una década para invertir la curva y conseguir el decrecimiento físico necesario.

Días después mantuve con él un intercambio de mensajes y ante una pregunta mía me respondió de forma apremiante desde Alemania que los países desarrollados de Europa tendrían que dejar de usar las energías fósiles y cerrar todas las plantas de carbón, gas y petróleo urgentemente porque algunos destrozos son ya irreversibles.

Buscando alternativas posibles, el filósofo francés fallecido el año pasado Bruno Latour proponía pensar el futuro con una nueva cultura climática capaz de cambiar nuestro modo de vida partiendo de la premisa de que la Tierra no es un lugar infinito y de que los recursos son limitados.

Una globalización más prudente y una nueva prosperidad mucho más respetuosa con el medio ambiente, probablemente volcada en la salud, en la cultura y en una convivencia más estrecha crearán un modo de vida diferente que abrirá nuevas oportunidades que no debemos desaprovechar.

La complejidad y la dificultad del momento es tal que se necesita el concurso de todos, asesorados por los mejores expertos para poder sentar las bases capaces de encontrar el camino correcto.

Al recibir el premio Príncipe de Asturias en el Campoamor el poeta José Hierro dijo en un discurso memorable que los asturianos emigraron a América para buscar un lugar donde desarrollar sus grandes capacidades, soñando siempre con su retorno.

Habrá que hacer lo posible porque esas grandes capacidades dispersas puedan ser desarrolladas en equipo en beneficio de Asturias.

La iniciativa debería corresponder a las instituciones y ser ampliamente respaldada por una sociedad civil concienciada que se decida a estudiar el cambio exitoso de ejemplos señeros como Bilbao, Málaga o Singapur.

Ahora nos prometen otra oportunidad histórica con los fondos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation, uno de cuyos ejes es precisamente la economía verde, dotado con importantes recursos para numerosos proyectos con hidrógeno verde, que se presenta como nueva panacea pero que no está exenta de incógnitas, de muchas incógnitas.

Son, en fin, muchas las cosas que nos quedan por hacer tales como convertir el área central en la gran ciudad inteligente de Asturias, devolver la vida al campo, reformar a fondo la universidad que ha perdido más de 5.600 alumnos en la última década y ya no atrae a los estudiantes de otras comunidades, planificar en serio la sanidad pública, reducir el número de concejos o fusionar las tres cámaras de comercio y los puertos de Gijón y Avilés.

Por no hablar del AVE. Un día de diciembre de 1982 encontré casualmente en un tren a Alejandro Rebollo, que acababa de ser destituido por el Gobierno de Felipe González como presidente de Renfe, y me expresó su enorme pesimismo sobre el futuro de la Variante de Pajares que él había anunciado en 1981 en Gijón. “O invertimos o cerramos”, fue su mensaje de entonces.

Rebollo se había hecho famoso como defensor militar del dirigente comunista Julián Grimau, que acabó siendo fusilado en el franquismo, porque pasó la última noche acompañando al condenado a muerte que le agradeció emocionado su gesto de empatía y solidaridad, instantes antes de ser enviado al paredón.

El tren que había recibido la luz verde del Gobierno de Adolfo Suárez iba a circular por la nueva vía de Pajares a 160 kilómetros por hora, según los cálculos de Rebollo.

Hoy, más de cuatro décadas después, el AVE vuela por España a 350 kilómetros por hora mientras nuestros trenes siguen atravesando los 63 túneles de Pajares a 40 kilómetros por hora o bastante menos. Y todavía desconocemos cuándo llegará la nueva velocidad que aquí no encuentra definición por las nuevas e inescrutables dificultades que surgen cada día.

Los responsables de estos retrasos y de excusas como que los trenes diseñados no quepan en los túneles de vía estrecha o que los túneles no quepan en los trenes ya han apostado decididamente, aunque lo oculten, por el decrecimiento para Asturias porque no le ven futuro.

Valentín Andrés concluye su “Guía espiritual de Asturias” con un vibrante: “Hoy como ayer y como siempre Asturias será fiel a su gran destino astral: la Reconquista”.

Desconozco el funcionamiento de esta institución a la que hoy me incorporo con humildad e ilusión y sé que sus recursos son muy escasos, pero me pregunto si este Real Instituto de Estudios Asturianos no debería de abordar la posibilidad de tomar la iniciativa de invitar a las instituciones a convocar a los asturianos a esa gran reconquista que debería empezar por nosotros mismos para tomar conciencia de nuestra real situación.

Muchas gracias.