La explicación inexplicable

Bajo con mi Brel a buscar la prensa y leo en el expositor del quiosco unas declaraciones de la cantante Belén Aguilera: "Tías hay que hacer piña y cuidarnos entre nosotras porque sino nadie va a hacerlo". Lo veo requetebién, es justo y necesario. Pero incluso mejor lo vería si no (ojo al dato) cometiera dos faltas en tan breve espacio, así como otras faltuquillas de menor entidad. Se escribe coma tras el vocativo (tías) y ese "sino" va separado en dos sílabas (si no), al no ser conjunción adversativa por no contraponerse a la frase anterior: una combinación de una conjunción condicional más un adverbio de negación. Ejemplos: No lo hizo Juan, sino Pedro; Si no lo hace Juan, lo hará Pedro. ¿Y a qué vienen estas menudencias y tiquismicadas gramaticales –objetará no sin razón quien esto lea− cuando está al caer el apocalíptico meteorito? Pero ¿no le basta, don gramático quisquilloso, sufrir a próceres que no distinguen así los maten el verbo "deber" ("debe usted informarse siempre": obligación) del "deber de" ("usted no debe de informarse jamás": suposición)? Pues me obliga a proseguir en mi empeño Jorge Luis Borges: "A un caballero sólo le interesan las causas perdidas".

--- Apago, no sin cierto cabreo y un pelín de subsiguiente brusquedad, la tele pública. El locutor dijo en dos ocasiones: "Que podía haber suponido el empate de nuestra selección". Se refería al fútbol femenino y supongo que al verbo "suponir", que ni existe, ni se le espera, ni falta que hace, caramba. --- José Luis Leal Maldonado, exministro de aquella UCD y al que supongo hombre de lecturas, les quita la razón a quienes me critican por andar picando errores de lengua. Declaró: "No es razonable que nuestros alumnos califiquen por debajo de la media de PISA". No, no es razonable. Porque teniendo en cuenta que "calificar" es verbo transitivo, ¿dónde demonios está su complemento directo, señor Leal? Ah, qué quiso usted decir se sitúen, estén, tengan una calificación… Pues dígalo, hombre de Dios, que igual le suspenden a Vd. en PISA. --- He decidido militar en política (aviso de ironía) desde que se negara a Luis Miguel Entrialgo Piñera la condición de Cronista oficial de Gijón, vacante desde 1992 y cuya paga es cero euros, solo el honor. Luismi es la persona que conozco que más sabe sobre Gijón. (Ni un café tomé con él, no es el compadreo lo que me mueve). Cuando le consulto detalles −con harta frecuencia lo hago, pues soy "foriatu", no gijonés, y me mata la curiosidad− no solo cumple sino que se explaya a rabiar. Lo habían propuesto la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero; lo habían respaldado mogollón de personalidades y colectivos de la ciudad; logró la mayoría absoluta… pero la abstención de Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo y el PP impidió sumar las dos terceras partes necesarias: chúpate esa mandarina. Que si discrepancia en las formas; que si se está acabando el mandato municipal; que si no estaba en el orden del día… Vana palabrería justificativa de los portavoces políticos de la Corporación. Así que entro en política como "Redactor de Explicaciones de lo Inexplicable": al servicio del mejor postor, a cobrar nunca menos de seis cifras. Para mi propaganda, brindo aquí una razonadísima declaración de por qué Piñera no fue elegido: "Es obvio que en circunstancias puestas en valor en base al alto nivel estimable, políticamente hablando obviamente, dentro de un crowdfunding operativo, pues de colores se visten los prados en la primavera, lo cual no subyace en el empoderamiento al que se debe la voluntad watch it slow mo, mo, mo, mo, mo, yeah, en nuestro servicio a la comunidad". ¿Han entendido algo? Yo tampoco. Ellos tampoco. --- Fácil el calambur de esta semana: se ha portado bien mi amigo invisible, ha cumplido. Nuestra "vena cava rosada" se puede calamburear en una orden perentoria y exigente: "ven a cavar, osada".