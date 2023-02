La ansiada habitación propia

El alquiler de habitaciones, según se ha publicado, ha experimentado el mayor encarecimiento de la historia. En Madrid el precio medio de una habitación –y no precisamente de hotel– ya supera los 500 euros. No sólo se trata de conseguir un cuarto donde vivir, sino incluso de compartirlo con otra persona, que tenga diferentes horarios de dormir. Vamos camino de la vieja reivindicación de Virginia Woolf, en su caso para la liberación de la mujer, de "una habitación propia y quinientas libras al mes".

La demanda de habitaciones me ha recordado los años en que los jóvenes vivíamos "de patrona"; en Asturias, decíamos "de posadero". La patrona, o posadera, se encargaba de darnos de comer –normalmente, de forma escasa–, de lavar la ropa, facilitarnos un aseo –limitado las más de las veces a una ducha a la semana– y, por supuesto, un cuarto donde dormir, casi siempre compartido. A los casados se les solía ofrecer la posibilidad de "habitación con derecho a cocina".

En mis tiempos de estudiante y de trabajos de meritorio –hoy diríamos precarios– fueron muchas y muy variadas las patronas en las que me alojé. Guardo especial buen recuerdo de una que encontré gracias a un anuncio en el periódico, que ofrecía "confort y trato familiar". La habitación asignada tenía unos diez metros cuadrados, amueblada escuetamente con dos camas litera. La compartíamos cuatro pupilos: un albañil, un empleado de Aviaco, un locutor de una radio local y yo, un estudiantillo. El trato, efectivamente, era familiar, pero resultaba imposible estudiar, dados los diferentes horarios y que la luz se apagaba indefectiblemente a las diez. Así que para preparar los exámenes utilizaba el bar de la estación de autobuses, el primero que abría de madrugada, donde coincidían trasnochadores y madrugadores.

Me daban envidia los estudiantes más pudientes, que disfrutaban de las comodidad de los pisos compartidos y no digamos los de los colegios mayores, donde las necesidades básicas estaban cubiertas: habitación propia, y hasta una sala de estudio.

Ya en Madrid, con mis primeros ingresos, pude acceder al piso compartido. No en el centro, con precios imposibles, sino en Moratalaz, que entonces eran las afueras. Era lo que hoy llamamos una infravivienda. El principal problema que tenía aquel cubículo es que se trataba de un bajo sin ningún tipo de seguridad. "Aquí, si nos quieren robar, envían al cojo", me advirtió mi compañero de piso. Y, efectivamente, no sé si el cojo, pero nos robaron nuestras primeras pertenencias: un radio casette, una botella de whisky empezada y una cazadora.

No fue hasta cumplidos los 30, tras diez años con un sueldo regular, cuando pude acceder a mi primera vivienda. Eso sí, con una hipoteca para toda la vida y con un interés del 19 por ciento. Con esto no quiero decir que los jóvenes de ahora lo tengan mejor. Son otros tiempos. Lo que sí quiero decir es que estamos volviendo a una situación parecida a la de hace 40 años.

El problema de la vivienda figura en el puesto 24 entre las preocupaciones de los españoles, según el CIS. Sin embargo, a juzgar por la atención prestada por los medios, cualquiera diría que es el primero: ocupaciones, desahucios, infraviviendas, precios estratosféricos, subida de los créditos son asuntos recurrentes en las noticias. No acabamos de satisfacer "el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", establecido en el artículo 47 de la Constitución, corresponde a ese grupo de derechos más retóricos que reales, como el derecho a un trabajo o el derecho a la información.

El mencionado artículo 47 también atribuye a los poderes públicos "la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". Desde 1978, año de aprobación de la Constitución, ha habido leyes y decretos que abordaban asuntos parciales –alquiler, propiedad horizontal, rehabilitación...–, pero no una ley de vivienda que los englobara todos.

Entre esos parches al problema de la vivienda, figura el tope de la actualización de los alquileres. Una medida que –una vez más– ha causado el efecto contrario al pretendido por el Gobierno. El precio de los alquileres se ha disparado y la oferta se ha reducido. Conozco el caso de un jubilado que vive de los alquileres. Tiene una casa arrendada a una pareja de inmigrantes en el barrio de Tetuán por 600 euros y otra en el barrio de Salamanca, a un directivo de una multinacional, al que la empresa le paga la casa, por 2.000. Pues bien a ambos ha tenido que subirles un 2 por ciento. Se ha extendido la creencia de que el arrendador es un potentado y un especulador, cuando, en su mayoría, son pequeños ahorradores que en su día decidieron invertir sus escasos ahorros en lo que antes se consideraba el valor más seguro: el ladrillo.

Ahora parece que, por fin, el Gobierno de coalición, tras múltiples disputas y con no pocas críticas, tiene lista la ansiada ley de la Vivienda, que solucionará todos estos problemas. Eso sí, si no produce "efectos indeseados", como ha ocurrido con otras leyes sociales recientes. En cuyo caso, a los arrendadores siempre les quedará acoger posaderos en su casa y a los arrendatarios vivir de patrona.