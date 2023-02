La reina, el amor y la guerra

Pertenecía a una dinastía italiana de rancio abolengo y fue la primera esposa de Felipe V en un matrimonio planeado por Luis XIV. Ella, que había nacido en Turín en 1688, llegó a España casi niña en 1701 y hubo de sufrir los efectos de la Guerra de Sucesión que no vio terminar. Sin embargo dos de sus hijos llegaron a ser reyes. Luis I, nombre singular entre los monarcas hispanos, lo fue unos meses en 1724, cuando su padre abdicó para aspirar al trono de Francia. Murió con 19 años y Felipe V volvió al trono. Fernando VI reinó de 1746 hasta su muerte en 1759.

María Luisa despertó gran admiración entre quienes la trataron. "Una reina que es honor de su sexo y de las princesas de su rango", llegó a confesar un embajador. Y eso era una rareza en un tiempo en el que la política, salvo contadísimas excepciones, era cosa de hombres. Sorprendió su ascendiente sobre Felipe V, lo que la hizo sospechosa a los ojos del Rey Sol, abuelo del rey, que a su pesar acabó admirándola. Provocaba curiosidad, por extraño, que el regio y joven matrimonio "dormía siempre en el mismo lecho, incluso cuando la reina estaba enferma, embarazada o acababa de dar a luz".

Conservan las actas históricas de nuestra Junta General y sus diputaciones noticias de esta reina. Pese a su juventud María Luisa ejerció de gobernadora cuando Felipe V se veía obligado a ir al frente en aquella guerra sucesoria que cuestionaba su corona. Ya en mayo de 1706 la Junta de Diputación de Asturias, presidida entonces por el cántabro Pedro Cachupín, recibió una comunicación de "horden de la reyna nuestra señora (que Dios guarde)" participando lo mal que andaban las cosas de la guerra para la causa borbónica y solicitando ayuda, que reiteró unos meses después porque es "estta probinzia la que siempre abrigó los más eróicos esfuerzos expañoles, y la que no menos se a disttinguido en reparar las ruinas destta monarchía" lo que suponía un guiño al anclaje en la historia astur del reino. Pedía esfuerzos a los vasallos puntualizando "que el real ánimo de Su Magestad no es que los lugares queden tottalmente despoblados, sino que de cada cassa y familia salgan los que fueren más a propósitto sin que por estto ayan de falttar los que se tubieren por prezisos…para manuttenzión de las familias" instando a la prudencia de los gobernantes locales. María Luisa Gabriela reclamaba el socorro continuado sin querer esquilmar las tierras y solicitando a la cancillería regia contase la verdad de lo que sucedía aunque fuera malo. Pero levantaba el ánimo y confiaba en la victoria cuando ejercía el mando "por allarse el rey mi señor en la gloriosa enpresa de reduzir a su obedienzia el Prinzipado de Cathaluna". En junio de 1706 "ante la inminente llegada del archiduque a Madrid María Luisa Gabriela, que se hallaba sola, no se arredró".

Pocas veces los documentos oficiales dejan constancia de los sentimientos íntimos. Los escritos remitidos por orden de reyes y mandatarios suelen ser protocolarios y fríos. Por ello sorprende encontrarse con párrafos en los que se deslicen declaraciones tales como las que Felipe V hace en febrero de 1707 a los concejos, justicias, regidores, caballeros y hombres buenos "del mi Prinzipado de Astturias de Oviedo, en el singular benefizio del preñado de la reina con que la dibina probidenzia se sirbe continuar su benigna vendizión a mi perssona y a todos mis reinos" por lo que pide hagan rogativas "para lograr el subzeso feliz de su dichoso alumbramientto". Así comunicaba el monarca el embarazo de su esposa. Tenía la reina 17 años y daría a luz a su hijo el 25 de agosto, bautizándolo como Luis en homenaje a su bisabuelo el Rey Sol, urdidor del cambio dinástico y del matrimonio de su nieto, que según los historiadores fue un acierto para él como rey y como hombre. Una vez reina, María Luisa mantuvo fidelidad a la corona española aunque su Casa de Saboya cambió de bando apoyando al archiduque Carlos, el aspirante que ya disponía de seguidores en la Corona de Aragón y en otros lugares. Hay quienes afirman que la reina fue "el lazo más eficaz entre Felipe V y su pueblo".

Con todos los apuros en los que andaba metido el reino puede parecer un asunto menor el embarazo real y más aún que, una vez conocido, fuera debate encendido en la Junta quién habría de representar al Principado de Asturias cuando llegara el alumbramiento. Razona el corregidor Cachupín en mayo de 1707 que no estaba para dispendios la economía de la región y que tal vez fuera mejor excusar este deber o dejarlo caer en alguno de los asturianos que ya residían en Madrid para evitar gastos. Pero el orgullo patrio se impuso porque podría tratarse del nuevo Príncipe de Asturias.

Cuando nació el príncipe Luis el corregidor Pedro Cachupín había fallecido sin finalizar su mandato. Fue sustituido por Juan Francisco Santos de San Pedro, hijo de un anterior corregidor y sobrino de otro, Lorenzo Santos de San Pedro, redactor de las destacadas Ordenanzas Generales de 1659. Resulta llamativo que, si bien los corregidores debían ser elegidos entre altos funcionarios no naturales de las tierras que gobernaban, si se diera esta coincidencia familiar entre los Santos de San Pedro, castellanos viejos. El 30 de agosto de 1707 Juan Santos da cuenta de otra misiva de la corte sobre que "la divina misericordia nos avía favorezido con el feliz y deseado alumbramiento que avía tenido la reina nuestra señora dicho día beintte y çinco de agosto a las diez y diez y seis minutos de la mañana", en precisión cronométrica. Se celebraron festejos públicos en la capital asturiana con gran pompa.

Hay más noticias en los documentos oficiales asturianos de esta reina, tanto de su ejercicio de gobernante con decisión y valentía como del nacimiento de sus otros hijos. En 1709 y 1712 daría a luz a dos niños que no sobrevivieron sino una semana y unos pocos años respectivamente. En 1713, nacería el futuro Fernando VI. Ya estaba muy enferma. Luis XIV puso a su disposición su médico más afamado. Nada pudo hacerse.

La muerte de María Luisa provocó gran consternación en España y Francia. Hay estudios del protocolo fúnebre seguido en numerosas localidades, incluso en las tierras poco partidarias de la causa borbónica. El consejero real y cardenal Gulio Alberoni, nada complaciente, le rindió homenaje: "Yo la he conocido bien y a fondo. La he visto y tratado en las horas más difíciles. Y no me he separado nunca de ella sin admirar sus decisiones, que no eran propias ni de su edad ni de su sexo". María Luisa Gabriela de Saboya falleció un 14 de febrero de 1714, festividad de San Valentín. Está enterrada en el Panteón Real de El Escorial. Según las crónicas a su muerte, "Felipe V se sumió en un estado de postración serio y de melancolía, a causa de la defunción de su esposa por una tuberculosis" que padecía desde antiguo.

Ser mujer, joven, con poder y prestigio hoy es un hecho normal, entonces casi imposible. Resulta muy infrecuente encontrar personajes femeninos en nuestras actas históricas y en los documentos oficiales. Por eso y por el periodo tan crítico en el que se desenvolvió nos ha llamado la atención esta decidida, jovencísima y real señora.

[Colección Actas Históricas de la Junta General del Principado de Asturias. Libros de actas del 21 de mayo de 1704 hasta 3 de abril de 1707 y de 5 agosto 1707 a 30 septiembre 1712 (próxima edición); Pérez Samper, María Ángeles, "María Luisa Gabriela de Saboya", en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico (en red, http://dbe.rah.es/); Junceda Avello, Enrique. La Saboyana, la reina María Luisa Gabriela de Saboya (1688-1714): biografía de una vida apasionada. Oviedo: KRK: Paraíso, 1998]