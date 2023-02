El autismo en grado uno, en primera persona: la Jungla de Asfalto

No puedo respirar.

El tráfico es demasiado denso a esta hora y las calles se tornan intransitables. Huele a quemado, como a hoguera de San Juan, será mejor que dé un rodeo por zonas menos hostiles. Y, sin embargo, míralos a ellos, ahí están tan tranquilos, tragándose todo el humo que sale de los tubos de escape de los coches sin darse ni siquiera cuenta de ello.

Habrá que aguantar la respiración hasta que llegue al parque. El viejo truco de ir dando pequeñas bocanadas por dentro de la camiseta funciona.

¡Pero qué es ese ruido! Duele, duele mucho… ¡malditas motos trucadas! Tranquilo, ponte los tapones y ya está, no pasa nada, seguimos, venga, vamos que tú puedes, vas a llegar al trabajo, lo vas a conseguir. Respira y continúa.

–¡Hombre! ¿Qué tal David? ¡Hacía tiempo que no te veía! ¿Cómo estás?

–¿… Bien? (Eso es lo que hay que decir creo, aunque estés mal). (Que no me dé dos besos, que no me dé dos besos, que no me dé…) ( ¡me los ha dado!, ¡qué asco!)

En cuanto gire la esquina y no me vea me limpio la cara con la manga. Uf, que repelús por favor, se me ha respingado todo el cuerpo.

Ya veo mi objetivo, ahí está mi centro de trabajo.

Tengo una tonelada de cosas que hacer hoy, pero mientras no me molesten no hay problema. Esto lo saco yo adelante con una mano atada a la espalda y mirando al tendido.

Suena el teléfono (ya tardaba, menudo timbre más molesto que tiene):

–¡Ah!, ¿qué me llega una familia?, eso no me lo esperaba, primer imprevisto del día. Vale pues que suban y los atiendo.

Uf, la hora de salir, ¿ya? Se me ha ido la mañana volando y ni me he enterado. Hoy han surgido un montón de cosas con las que no contaba. No he podido hacer nada de lo que tenía pensado. La falta de planificación neurotípica es legendaria, que le vamos a hacer, ellos son así.

Demasiada interacción social, demasiadas interrupciones, demasiados cambios, demasiado ruido, estoy agotado.

Ha salido el sol, en Oviedo y en enero, y yo sin las gafas. ¿Pillo el autobús? No, ni loco me meto yo en hora punta en esa lata de sardinas llena de roces, ruidos y olores humanos múltiples. Creo que me está viniendo una náusea, patrocinada por mi pensamiento en imágenes. Prefiero volver andando aunque sea con los ojos casi cerrados y la mano en la frente, cual jubilado que da de comer a las palomas en un banco del parque.

¡Uy!, tengo tropecientos mensajes sin leer en el móvil, ¡qué raro! (ironía) voy a ver:

El cerebro autista en reposo procesa un 42% más de información que el considerado como neurotípico. ¡Ostras! Entonces el mío que lleva 8 horas interactuando ¿cómo está?

Ahora entiendo por qué estoy agotado, las cuatro de la tarde y por hoy ya no puedo más. No tengo energía, me he quedado sin "cucharas", necesito dormir o entraré en colapso. No puedo cocinar, no tengo más fuerzas, bocadillo y a la cama. Hoy no toca hacer las cosas de casa o ir al supermercado. Hoy no toca quedar con amigos, ver series o escribir. Hoy, simplemente, no me toca vivir.

Mañana será otro día.