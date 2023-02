Estos días ocupa las portadas de los diarios no solo deportivos, sino también generalistas, el fútbol. Está acreditado que uno de los dos clubes punteros de la Liga, el Barcelona, pagó 7 millones de euros desde 2001 a una empresa del que era vicepresidente del Comité de Árbitros para que le asesorara y supuestamente garantizara "la neutralidad" en la competición. Suena descabellado; digamos que es como si un particular le paga a un alto cargo judicial para que imparta justicia a todos, cuando el estamento está obligado a hacerlo. Curiosamente, el Barcelona rescindió el contrato en el momento en que este dirigente abandonó el Comité. Tampoco hay rastro que justifique el asesoramiento, pero a lo largo de un período de dos años de esa relación, al club no se le pitó un penalti en contra y tampoco sufrió expulsiones.

Ahora, la Fiscalía puede presentar querella ante el juez o bien archivar el caso. Me temo que si hay indicios de seguir adelante, algunos poderes presionarán para que dé marcha atrás. El Barça, implicado con el independentismo desde el primer momento, sería amnistiado como los líderes separatistas condenados. El castigo deportivo de la Liga tampoco llegará porque el asunto se considera prescrito después de tres años, de manera que la posibilidad de que lo desciendan de categoría o le resten puntos en la actual competición es remota. Muchos "socis" y aficionados culés se dan por satisfechos con las explicaciones poco plausibles de Laporta de que la denuncia resulta sospechosa al coincidir con que el club blaugrana es líder del campeonato, y que pagarle 7 millones por asesoramiento al que fue vicepresidente del comité de árbitros, cuando se encontraba en activo y tenía influencia sobre la actuación de los trencillas, es un procedimiento normal por parte de otros clubes. A excepción del Barcelona, no se conoce a ninguno que lo haya pretendido en esas altas instancias del arbitraje pero hay quienes insisten en que se trata de una práctica habitual. En fin, ¿qué les parece?