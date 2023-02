En Granada hacen las cosas «a la asturiana»

No todo iban a ser sinsabores en esto de las comunicaciones en Asturias: que si el enésimo retraso de la Variante de Pajares, que si se cae abajo un puente por el Suroccidente, que si un argayo en una carretera obliga a dar la vuelta al mundo a los vecinos durante meses... En la mente de todos los asturianos sigue grabado a fuego el lento avance por tramos de la autovía del Cantábrico, mil y un veces demorada, modificada, aplazada...

Por no hablar de lo que ahora mismo está «on fire» –por usar un término súper de moda–, es decir, está a tope, de rabiosa actualidad: los vagones nuevos de la antigua Feve que resulta que estaban mal medidos cuando se encargaron y no entrarían en los vetustos túneles de la red ferroviaria, así que nos toca esperar unos cuantos años más por nuevos trenes, etc., etc., etc.

Pero bueno, a lo que íbamos: que no todo es malo en lo referente a las comunicaciones asturianas. Y las buenas noticias nos llueven del cielo.

Aunque a algunos les cueste creérselo, fuera copian nuestra gestión para lograr el goloso paquete de conexiones aéreas del que disfrutaremos este año. Sucedió días atrás y es de justicia contarlo, porque si el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se ha tragado algún sapo que otro a cuenta de los trenes, ahora merece un dulce. Resulta que el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, llamó el pasado lunes, día 13, a Calvo para conocer detalles de cómo hizo aquí para establecer ocho nuevas rutas aéreas internacionales.

El asturiano lo explicó de mil amores y ahora el granadino va a ir con la copla al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para que este tome nota y les ayude a volar alto en Granada. Que conste en acta.