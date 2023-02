El punto de Elon Musk

Las guerras culturales siempre empiezan igual, provocando al supuesto contrario y, cuando este reacciona a la provocación, entonces, se asume el papel de víctima. No hace falta nada más que abrir Twitter y leer cualquier comentario para entender que todo el mundo se ofende por todo y se cree víctima del algo. Los twitter-activistas parecen vivir pegados a sus móviles para sentirse ofendidos constantemente con todo lo que leen. Es su droga vital.

Hace unos días Elon Musk, dueño de Twitter desde hace unos meses, escribió un tweet que era simplemente un punto. Ese punto fue visto más de 32 millones de veces, con 420.000 "me gusta": 46.700 retweets y 34.100 comentarios (parece que tenemos mucho tiempo libre…). Entre los comentarios que leí, hubo uno que me gustó mucho, decía: "Me ofende". Un buen resumen de esta guerra cultural constante en la que vivimos. Ese humilde punto se convirtió durante unas horas en la personificación de todo lo bueno y malo. Todo dependía del lector, de su estado mental en ese momento, sus inquietudes o sus miedos se proyectaban en ese punto. Muchos comentarios eran jocosos jugando con el doble sentido de la palabra: "Un punto a mi favor", "es un punto válido", "¡Qué puntazo!", etc. Os podéis hacer una idea. Otros decidieron utilizar ese punto para hablar de política, de conspiraciones y demás: "cuanto tiempo va a pasar hasta que alguien acuse este tweet de ser racista", "el punto es racista", contestaba alguien.

Me pregunto: ¿por qué tenemos que comentar todo, tener una opinión sobre todo, sentirnos ofendidos por todo? ¿Cuánto tiempo perdemos en tanto falso y superfluo debate que nos antagoniza de tal forma? Y, ¿vamos a estar leyendo y comentando mensajes veinte veces diarias en cuatro medios diferentes, y dando opiniones sobre cosas que no nos atañen ni nos mejoran la existencia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vida es esa? Y entre comentario y contra comentario, ¿qué nos queda del día? Me parece un problema psicológico y sociológico. Nos comportamos como yonquis de dopamina. Las redes sociales están llenas de opiniones –que no hechos– y nos hipnotizan para que entremos en un debate sinsentido y para dar una opinión que nadie nos ha pedido, y así día tras día … Las que ganan son las empresas de medios sociales, ya que nosotros somos el producto; nuestros clicks son su ganancia a costa de nuestra vida que se nos va. ¡Despertemos!

Vivimos una existencia muy polarizada y donde cada vez es más difícil la libertad de expresión, precisamente por culpa de las redes sociales. Sí, a pesar de que podemos escribir miles de comentarios sobre un punto, también es cierto que cualquier comentario se va a sacar de contexto, dando lugar al antagonismo y, en última instancia, a la posibilidad de convertirnos en víctimas de la cultura de la cancelación. Parece que lo que más nos gusta últimamente es eso de "cancelar" nuestro pasado, nuestra historia, nuestras creencias y a nuestro prójimo, que ya no lo es tanto. La libertad de expresión está en jaque.

Punto seguido, punto y aparte y punto final.