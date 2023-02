Un acto para el recuerdo

La primera palabra tiene que ser gracias y tengo el gusto de pronunciarla no solo en mi nombre sino también en el de los rectores Vicente Gotor y Santiago García Granda. Gracias, querido rector, a ti y a tu equipo, a los órganos de gobierno y a toda la comunidad universitaria por otorgarnos esta medalla. "Solo una cosa no hay. Es el olvido", decía Borges, así que gracias especiales por la generosidad del recuerdo, que caracteriza a los mejores estilos universitarios.

Esta medalla es un verdadero honor que queremos compartir con nuestras familias y amigos y con nuestros equipos rectorales. Para mí personalmente es una enorme satisfacción recibirla de un rector y junto con una rectora que formaron parte de mi equipo y tanto Vicente como Santiago, me han pedido que exprese el orgullo y agradecimiento que sienten por sus equipos rectorales, cuya labor y entrega condensa los valores de la distinción que se nos otorga.

Recibimos, pues, esta medalla como parte de una labor colectiva y creemos que como recompensa a lo más fundamental que nos identifica: el compromiso con esta universidad, el haber puesto lo mejor de nosotros mismos a su servicio, con toda nuestra convicción, vocación y dedicación. No es sencillo el oficio de rector. No es fácil llegar y no es fácil salir. Pero, sobre todo, no es fácil estar. Con la ayuda del profesorado, el personal, los estudiantes, las instituciones y la sociedad asturiana, hicimos cuánto estuvo a nuestro alcance, aunque quedaran cosas por hacer. Ay el tiempo, ya todo se comprende!, como escribió Gil de Biedma. Y, sin embargo, es un oficio apasionante el de rector, es un privilegio encabezar la Universidad de Oviedo y sentir la enorme fortuna de haber podido disfrutar (aunque alguna vez también sufrir) de un modo feliz de vivir la universidad que hizo de la universidad nuestra vida.

Esta distinción refuerza su valor, además, al sumar la trayectoria de Lalo Azcona, Luis Fernández Vega, Ana Isabel Fernández, Julio Bobes, de Carlos López Otín, a quien queremos expresar nuestro respeto y profundo reconocimiento. Y singularmente la de un maestro de nuestra historia, Emilio Alarcos, que trae a mi memoria las palabras del poeta Pepe Hierro: "Sé que somos la suma/ de instantes sucesivos/ que el tiempo no destruye".

Quizá ahí radique la esencia de esta medalla: en sumar entre todos instantes sucesivos que permanecen en el tiempo y van configurando nuestra identidad colectiva. Eso es lo que nos hace estar hoy aquí para la memoria, pero también para imaginar juntos un mundo de mañana que empezó ayer y anuncia radicales transformaciones que abocan a la universidad a decisivos retos.

Algunas tendencias resultan inquietantes. Qué está ocurriendo para que en algunos países retrocedan las universidades públicas y se frene la internacionalización; para que asistamos a la mercantilización de la publicación del conocimiento en revistas científicas; para que en los campus se extienda un clima de intolerancia y los estudiantes busquen "espacios seguros" en que refugiarse de ideas discordantes de las suyas. Sin necesidad de ir lejos, para que a veces se pierda el respeto y se oigan voces contrarias a la autonomía universitaria.

Junto a lo inquietante, lo desconcertante de unas dinámicas tecnológicas que igual conducen a un paraíso de oportunidades que nos pueden arrastrar al abismo o a simplezas como la de quienes creen que educar consiste en poner un vídeo. La Inteligencia Artificial anuncia una revolución que altera nuestra relación con el conocimiento y obliga a una profunda adaptación de la docencia ante estudiantes que manejen instrumentos como el Chat GPT, por ejemplo. Pero hay más ámbitos de cambios disruptivos: ya vemos que las universidades son codiciadas por los fondos de inversión y la irrupción en el mundo educativo de gigantes como Google o Amazon, comprometerá no ya el monopolio perdido sino la hegemonía universitaria en la educación superior. ¿Nos estamos preparando para todo eso?

Hay razones también para preguntarse si estamos yendo en la buena dirección. Algunos excesos de la "metritocracia" amenazan con desplazar a la meritrocracia intrínseca al mundo académico. En la nueva ley de Universidades creo que hay más ideología que soluciones y más fragmentación que cohesión en un sistema universitario que deja de llamarse español. Como senderos que se bifurcan, las universidades han ido poniéndose a sí mismas apellidos: online y presencial, emprendedora, dual, corporativa, multinacional. Una diversidad sin duda necesaria, pero que no debe hacer perder la esencia del nombre propio de la universidad.

La Universidad ha registrado un formidable avance en estas pasadas décadas y cuenta con fortalezas y capacidades indudables. Pero nuevos escenarios como esos nos obligan a reflexionar y repensar su papel en el futuro, porque no vale la inercia sino un nuevo empujón. Con la obstinación de los profesores del "grupo de Oviedo" considero indispensable la implicación de la universidad en la transformación de una sociedad infantilizada y aturullada de bailes tiktokeros; de redes abiertas y repliegues en tribus; de máscaras morales e imposturas convertidas en valores de mercado; una sociedad polarizada como si no hubiese nadie en el medio; de cultura agonizante en que triunfa la ignorancia y cabe preguntarse, con George Steiner, si ¿tiene futuro la verdad?

Esa sociedad necesita lugares como la universidad que reivindico: la del cultivo de la inteligencia, la razón y el compromiso social; la que busque respuestas sin dejar de hacerse preguntas; la que alcance resultados sin renunciar a ser una institución de principios. La universidad de la sabiduría y el pensamiento, la de las personas y la vida, la del "bien ser", como ha dicho Emilio Lledó, que es mucho más que el bienestar.

Termino volviendo a agradecer esta medalla, en nombre de los tres rectores. Los tiempos que vivimos al lado de ese "culto jardín del rectorado", que evoca el poema Ángel González, no son para nosotros solo recuerdo y nostalgia sino un vínculo permanente, definitivo, irrenunciable, con nuestra querida Universidad de Oviedo.

Asistentes a la ceremonia de las medallas de oro, con Miguel Alarcos, hijo del lingüista Emilio Alarcos, uno de los homenajeados, y más familiares Alarcos Martínez situados en la primera fila.