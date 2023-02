Derechos humanos, maravillosa convención

Cada uno de nosotros existimos por la confluencia de un conjunto de azares. No hay un designio para que existamos como guía de nuestras vidas. Aunque los mitos de la creación colocan al ser humano en la cúspide de ese proceso, que exista la humanidad es también fruto del azar. La naturaleza puede perfectamente prescindir de nosotros, como lo ha hecho la mayor parte de su existencia. Sin embargo, nos creemos indispensables, cada uno de nosotros y la humanidad en su conjunto. Porque creemos que albergamos la semilla de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza. En ese mito bíblico reside la idea de dignidad, algo verdaderamente revolucionario. Si todos somos hijos de Dios, cada uno de nosotros debe ser respetado. Pero el "nosotros" solo concernía al pueblo elegido hasta que llegó Jesucristo, y la interpretación de Pablo de Tarso: no hay judíos y gentiles, ni esclavos y libres. Que todos somos iguales iba en contra de la organización social de entonces, que privilegiaba al fuerte y al bello, como aparece en la "Iliada". O en la mitología india, donde cada uno ocupa el lugar que le corresponde consecuencia del viaje de su alma a través de los cuerpos animales y humanos donde habitó en sucesivas reencarnaciones. Los ricos, los sabios, los poderosos, los bellos, lo son porque se lo merecen. Lo dice Hesíodo cuando incita a sus lectores a hacerse ricos. Algo que desmiente Jesucristo: los últimos serán los primeros y los ricos no tienen cabida en el reino de los cielos. Una doctrina que, naturalmente, atrajo a los más débiles, donde encontraban explicación y redención para su estado.

Fue en la Edad Media cuando la idea de que todos tenemos unos derechos cobró fuerza. Cómo no entenderlo así si Jesucristo ordenó dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. En el Siglo de las Luces la percepción del mundo dominado por la religión cristiana que informaba a los padres de la Constitución americana se concretó en: "Todos los hombres han sido creados iguales; el Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables". Cristaliza así un largo viaje que coloca a Occidente en una posición revolucionaria respecto a la organización de la sociedad. Son derechos que tiene el ser humano no por serlo, sino porque Dios se los ha concedido.

Los derechos humanos que recoge la ONU no son más que un reflejo de la cultura dominante, en este caso, felizmente dominante. En ella se incide en la idea de la dignidad humana y se extienden los derechos al trabajo digno y bien retribuido, a "un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Está describiendo el Estado de bienestar, tan amenazado en nuestros días.

Es evidente que no todos nacemos iguales. Venimos equipados con unas predisposiciones, una capacidades y limitaciones, que nos individualizan. Si Messi hubiera nacido en la Edad Media, su talento no tendría utilidad y quizá tuviera una vida dura. Hubo muchos Messi que se perdieron a lo largo de la historia, como tantos otros talentos que no encontraron un caldo de cultivo adecuado. Otro azar que nos diferencia es el medio donde nacemos y nos criamos. Ni nacemos todos iguales ni queremos que todos sean iguales. Los derechos humanos son una convención en la que se considera lo mínimo de lo que tiene que disponer el ser humano. Quizás en el futuro haya otros y se modifique esto. De momento, sería bastante que se cumplieran estos.

Frente a la idea, no sé si muy extendida, de que cada vez hay menos moral solo hay que mostrar los hechos. No hace tantos años, en más de la mitad de Europa, aunque se cumplían los derechos a la vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación, se restringía el de libertad y el de participar en el poder, y no está claro que hubiera igualdad ante la ley. Las cosas han mejorado, lo mismo que en muchas partes de Europa donde había nominalmente esos derechos pero no se podían ejercitar por falta de medios. En el resto del mundo también se ha avanzado. Conozco mejor Latinoamérica. Allí, en la mayor parte de los países, el Estado de bienestar es mínimo y la riqueza de los ricos enorme. Pero cada año se avanza un poco. La sanidad mejora, la educación se extiende. Muchos países hacen esfuerzos por incluir respetuosamente a las minorías étnicas y dotarlas con los medios para que su vida sea más sana y plena.

Falta mucho para que se cumplan los derechos humanos expresados en la Declaración. Lo importante es que configura una ética laica de mínimos, una guía para los individuos y los gobiernos. Sus detractores la acusan de estar teñida de valores occidentales cristianos. Si fuera así, sería una excelente aportación a la cultura universal.