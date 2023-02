No perder el tren

Con dos semanas alimentándose las posiciones de Asturias y Cantabria de cara a la reunión de mañana con la ministra de Transportes a cuenta del "Fevemocho", lo peor para ambos gobiernos autonómicos sería salir sin las expectativas cumplidas. De primeras, ambos Ejecutivos han exigido ceses de nivel equiparable al desaguisado (y todas las miradas se dirigen a altos directivos de Renfe), así ver si las hay y de qué tipo será un buen termómetro. No obstante, las destituciones son lo secundario en este asunto. Una vez que se ha elevado el tono sobre el recurrente problema de las cercanías asturianas, es un buen momento para plantearse hace algo en serio con una perspectiva a medio plazo. Mal vamos si el resultado de todo esto son unas promesas que los presidentes autonómicos den por válidas y el compromiso de que se fabricarán cuanto antes los trenes de la polémica.

Durante décadas y décadas, el servicio de cercanías de ancho métrico de Asturias ha ido desmantelándose silenciosamente. Y llegan unos tiempos en los que un sistema de transporte en el centro de Asturias, eléctrico y con frecuencias competitivas, sería una apuesta de futuro. Incluso, lo razonable, si algo así existiese, sería que su gestión fuese autonómica, dentro del Consorcio de Transportes como una suerte de metro entre los principales ejes de comunicación del área metropolitana. Pero antes de llegar a eso, el Principado ya ha elevado a 1.300 o 1.500 millones de euros la inversión necesaria para actualizar el servicio ferroviario de cercanías. ¿Aceptará el Ministerio de Transporte llevar a cabo esa inversión en Asturias después de haber concluido la milmillonaria Variante de Pajares? Quizás con un horizonte de traspaso de competencias, que el Principado podría evaluar en un marco futuro en el que puedan actuar otros operadores sobre unas vías liberalizadas. Todo es pensarlo y tener voluntad.

Precisamente la falta de voluntad ha sido el principal problema del "Fevemocho". Aunque en el imaginario común el escándalo ha quedado resumido en que Renfe encargó unos trenes que no cabían por los túneles, la estampa no es cierta: los trenes cabrían, pero habrían incumplido las actualizaciones de seguridad, referidas principalmente a la distancia que ha de haber entre el tren y la pared del túnel en caso de accidente y evacuación. Como bien explicó en LA NUEVA ESPAÑA Carlos Juárez, que fuera alto cargo de Adif y del Ministerio de Fomento, los técnicos de Renfe ya sabían que ese contrato daría problemas, pero nadie asumía establecer una excepción frente a la normativa vigente, aunque ya entonces era evidente que la normativa debería ser modificada para resolver el problema. Lo grave no ha sido el enredo jurídico del asunto, sino que durante dos años y medio la Administración del Estado no lo resolvió. La prueba del nueve ha sido que la ministra Raquel Sánchez ha firmado la orden ministerial que desatasca el asunto diez días después de que saltase el escándalo, luego todo podría haberse ejecutado con mayor diligencia.

Este problema de los trenes ha permitido al Presidente escenificar un enfrentamiento con el Gobierno central e incluso hacer repaso de discrepancias con el Ejecutivo de Sánchez. Y en la última sesión parlamentaria, Barbón puso sobre la mesa otra disputa que mantendrá con el Partido Popular durante la campaña: quién se lleva el apelativo de "gobierno del cambio". Precisamente ese cuño sería fácil para el equipo de Diego Canga, pero Barbón ya ha insinuado que piensa adueñarse del eslogan, relacionándolo con un potencial cambio de Asturias en la próxima legislatura. Las ayudas europeas para Arcelor, anunciadas por Bruselas esta semana, constituían una importante baza para los socialistas dentro de ese esquema del "cambio", de ahí que la salida del candidato del PP Diego Canga, revelando el anuncio con unas horas de antelación, molestase a los socialistas. El patinazo de la ministra, negando una noticia que se confirmó poco después, demuestra el grado de nerviosismo al que conducen las próximas elecciones y evidencia que con muy poco salta la polémica.

Canga se ha anotado un tanto, aunque solo sea por sacar de las casillas a los socialistas. El candidato del PP, tras un periodo de adaptación, quiere dibujar un nuevo tiempo para el partido. Ha dado por enterradas las rencillas internas (aunque de momento están dormidas) y ha destacado la renovación en las candidaturas locales. Es cierto que más de la mitad de las anunciadas corresponden a personas que encabezan la lista por primera vez. Lo que sí parece evidente es que el choque preelectoral que se avecina se debe a dos trenes, el PSOE y el PP, que se dirigen el uno hacia el otro a bastante más velocidad que cualquier locomotora de Feve.