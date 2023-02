Sánchez, la moda y los empresarios

Sánchez ha aparecido por sorpresa en el desfile de Teresa Helbig en la semana de la moda de Madrid, convirtiéndose así, según su periódico más sumiso, en el primer presidente del Gobierno en acudir a este evento. Llegaba de Eslovenia y apareció flamante, con traje y corbata, que no tenía que quitársela porque no hacía calor y así comulgaba con el glamouroso ambiente. La prensa crítica con su persona ha destacado los gritos que recibió al llegar, pues casi siempre que llega a algún sitio, cuando no está preparada la cita con abueletes del PSOE o jóvenes parientes de sus asesores, le gritan. A una le parece mal, no solo porque es de mala educación sino porque repudia toda clase de escraches. Le gritaron el ya clásico "que te vote Txapote, fuera, fuera, viva España y ponte a trabajar". Y aunque no fueron muchos, ahí queda el testimonio de que hay gente que le quiere poco y piensa que un presidente vaya a un desfile de moda, no es trabajo.

Yo no quiero ni mucho ni poco al Presidente, cuando hace algo de lo que discrepo, que es a menudo, le critico, me parece persona falta de empatía y sobrada de presunción, y, sobre todo le afeo todas sus mentiras, sin entender ni admitir que se pueda afirmar una cosa y hacer la contraria ni siquiera para mantenerse en el poder. Sin embargo, me parece espléndido que adorne con su, más que decorativa, significativa presencia un evento de moda, porque la moda española es una industria fundamental para nuestra economía y hay que apoyarla, como a todos los emprendedores y a todas las pequeñas, medianas y también grandes empresas, que generan riqueza y un número enorme de puestos de trabajo. Acierta Sánchez, por tanto, cuando apoya la industria española, lo mismo si va a un desfile que si va a los Goya. No lo hace cuando se enfrenta a los grandes bancos o grandes empresarios, acusándoles de conspirar contra él. Genera malestar social y enfrentamientos inútiles y peligrosos que fomentan la envidia, alimentan rencores y rompen puentes de entendimiento. Y eso es lo último que debería hacer un presidente.