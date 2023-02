(Conversación entre amigos)

–Ufff… ¿sabes que he vuelto a engordar?

–Ah, ¿sí? Amigo, eso son los estragos que hacen las fiestas navideñas, que, con cada buen deseo que recibo, mazapán y otras exquisiteces que van a la panza. Luego, los buenos sentimientos desaparecen pronto, pero los kilos, ahí quedan, dentro de los adipocitos.

–Y lo difícil que resulta, luego, sacarlos de ahí…

–Ya lo creo. Mira, para que entiendas bien el mecanismo fisiológico de por qué aumentamos de peso, te diré que, en una primera fase, el tejido adiposo intenta acumular toda la grasa que ingresa en nuestro organismo; pero esto hace que nuestros adipocitos –las células grasas– se hipertrofien.

–Con lo que se aumenta de volumen.

–Sí, pero lo que viene a continuación, es que otras células inmunológicas, las llamadas macrófagos, atacan a los adipocitos hipertrofiados, con lo que se activa la producción de moléculas inflamatorias, creándose un estado inflamatorio.

–O sea, que, el mantener un peso saludable contribuye a un equilibrio inmunitario, mientras que, en la obesidad se genera una inflamación crónica. ¿Es esto lo que me quieres decir?

–Exacto, y esta inflamación crónica es la que ocasiona repercusiones nefastas para la salud.

–Mi problema es que me pongo a comer, todo me sabe bueno y no sé cuándo parar.

–Pues lo que suele suceder es lo siguiente: el control del hambre y de la saciedad residen en una zona del cerebro que denominamos hipotálamo. De esta manera los impulsos de las neuronas del centro del hambre se potencian por estímulos como son el estómago vacío o un descenso de la glucosa en sangre.

–Y cuando te has llenado, ¿qué ocurre?

–Pues cuando se ha satisfecho la necesidad fisiológica de comer se estimulan otras neuronas que forman el centro de la saciedad, bien porque el estómago se encuentra lleno, bien porque se han elevado los niveles de glucosa en sangre.

–Vamos, que nuestro organismo está perfectamente sincronizado.

–Es una máquina perfecta. Lo que ocurre es que no siempre le damos buen uso. En muchas ocasiones la maltratamos.

–¿Y nuestro organismo está adaptado para aumentar de peso, para engordar?

–Ya lo creo que sí. Es una adaptación heredada de nuestros ancestros que, al igual que los simios, eran capaces de almacenar grandes depósitos adiposos en previsión de pasar largos periodos sin alimentos (hambrunas) y, por tanto, este diseño les permitió sobrevivir a prolongados periodos de ayuno.

–Y, en nuestro caso, en el que disponemos de grandes cantidades de comida a nuestro alrededor, la acumulación de grandes cantidades de grasa no aporta ninguna ventaja a la supervivencia, sino todo lo contrario, ¿cierto?

–Así es, lo único que nos puede suceder es que nos ocasione trastornos del tipo de enfermedades cardiovasculares, junto con el conocido síndrome metabólico (obesidad abdominal, diabetes mellitus, hipertensión arterial, elevadas las cifras de triglicéridos y colesterol…).

–Si a ello añadimos el sedentarismo, el tabaquismo, la ansiedad, el alcoholismo y una alimentación incorrecta…

–Pues tenemos todos los números para que nuestro organismo nos diga basta y surjan trastornos que pueden llegar a ser muy preocupantes. Es por ello por lo que pasada la Navidad debemos enmendar nuestros excesos en la mesa con el fin de no caer en ese 40% de españoles que padecen sobrepeso y obesidad.