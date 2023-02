Entraron como pumas, salieron gatos de Angora

Siendo todavía jovencito, a Luis XV le dijo su chambelán:

–Su gato ha matado al perico.

–¡Castigadle!

–¿Cómo?

–Con la máxima severidad.

–¿A saber?

–Asistir a las sesiones del Consejo de la Regencia. (Escena así reconstruida en la película "Cambio de reinas", de 2017).

Por tanto, hablemos de gatos que hayan de ser castigados. Hablemos de Barbón y Revilla, que este lunes entraron como pumas en el despacho de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y salieron como gatos de Angora, fieles, mimosos y delicados (no hay más intención en estas líneas que acentuar la comparación con Versalles).

Decimos que entraron como un bello animal salvaje porque llevaban días anunciando lo que le iban a exigir enérgicamente a la Ministra: ¡más respuestas, más gratuidad, más trenes, más cabezas!... Pero a la hora de entrar al despacho, la escenografía era terrible. Junto a la Ministra había una bandeja de alpaca con dos crismas, una del varón presidente de Renfe y otra de la mujer de la Secretaría de Estado.

–Ahí tienen las cabezas propiciatorias que me habían pedido. Ahora, si son ustedes tan amables, me firman este protocolo y buenas tardes.

Vive Dios que la ministra Raquel Sánchez es lista, incluso taimada, perversa... Reconocemos que no lo esperábamos de ella, pero hay que rendirse a la evidencia. Cargos como los que ella se ha cargado no se descabezan todos los días. Ahora bien, nuestro juicio sobre su forma de manejar el ministerio sigue siendo firme: capacidad limitada (aunque el principio maquiavélico recomienda ser más temida que respetada o amada). Porque, claro, una ministra sólo depende de un factor, de una condición única para su permanencia: el parecer del presidente del Ejecutivo, que en el caso de Narciso Sánchez viene guiado por motivos ajenos a la eficiencia y calidad (véase para ello que ningún gobierno hasta la fecha ha producido tantas leyes y disposiciones que repugnen al sentido común, por ejemplo).

Pero volvamos a la ministra, a cualquier ministra. Enfrentarse a una de ellas no es tarea sencilla. De pronto, empieza a castigarle a uno con el látigo de su indiferencia y vayan ustedes a saber dónde acaba la cosa. Por ello, que nuestro presidente Adrián Barbón haya de lidiar con una, o varias, o varios, es algo que nos conmueve a su favor (otro día veremos cómo lo hacían los presidentes Vicente Álvarez Areces o Javier Fernández).

Ahora bien, todo es caduco. Y lo más caduco de todo es un protocolo como el que han firmado a manos de la ministra y junto a los dos cráneos. Los protocolos fenecen, ya que duran lo que sus firmantes, que pueden pasar a otras vidas políticas, y si en diez meses cambia el panorama tras elecciones generales, esos papeles podrán ser alegremente reciclados con el compostaje.

–Ministra, ¿a qué dedica su tiempo libre?

–Firmo protocolos.

–¿Perdón?

–Sí, el de Gijón para el Metrotrén, o el de Barbón para Feve.

No obstante, lo que contienen esos papeles no lo vamos a rechazar. Ojalá la gratuidad de los trenes hasta 2026 contribuya a recuperar viajeros, sobre todo en la Feve. Ojalá se recompongan convoyes y se mejoren horarios. Pero ¿de qué sirve viajar gratis si el trayecto se prolonga durante horas y es incierto el momento de la llegada?

En nuestra modesta opinión, lo reclamado por Barbón e incluido en el protocolo adolece de cuatro ausencias.

1) La necesidad de medidas urgentes de actuación ante una auténtica emergencia regional.

2) La insistencia en obras urgentes de mejora de la infraestructura, que hace de las vías un camino lento e insufrible.

3) Poner un pie autonómico, sólo un pie, en Cercanías al modo de las Rodalíes catalanas: el Principado asumiría horarios, atención al cliente, tarifas, gestión y supervisión del servicio, pero trenes y vías seguirían en Renfe y Adif.

4) Conciertos o convenios de financiación para que Madrid asigne el dinero y la comunidad licite y supervise obras y adquisiciones de material (este modelo, aplicado ya en Cataluña, nos lo exponía hace poco en estas páginas el compañero Vicente Montes).

Insistimos en que no podemos enviar a nuestro Presidente a estrellarse contra la taimada Ministra, pero hubiéramos agradecido objetivos de esta índole.

Y para ir terminando, daremos una pincelada referida al factor humano. Una de las cabezas cortadas corresponde al hermoso cráneo de la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera. Algún día explicaremos el aprecio que aquí le tenemos (en el plano profesional, por supuesto), pero ahora diremos un par de cosas. Si han visto fotos recientes suyas habrán observado su pelo corto y su rostro algo abotargado. Son las consecuencias de un duro tratamiento contra el cáncer.

Por tanto, si Pardo de Vera incurrió en alguna limitación durante su mandato, entendemos aquí que fue por esa circunstancia. ¿Ha importado eso para la ministra o para Narciso Sánchez en su decisión de decapitarla? Lo desconocemos, pero tememos que no. En cualquier caso, eso no es lo determinante. La gallega es mujer valiosa, con dotes naturales para la empatía (no siendo mujer política) y con solvencia profesional como ingeniera de confianza. Los periódicos gallegos se deshicieron ayer en elogios y aquí no vamos a ser menos.

Aunque sus expectativas vayan a partir de ahora por otros caminos, el sector público no debería prescindir de ella. Tal vez Galicia, o el naciente frente Noroeste podrían recurrir a sus servicios (la Asturias del PSOE lo tendría más difícil, por aquello de que Barbón no debe irritar a la pérfida ministra que la cesó. No obstante, hubiera sido valiente por su parte dedicarle alguna palabra ante Raquel Sánchez).

Y aquí terminamos, no sin antes asignar los castigos a los gatos y otras criaturas. Pese a los degüellos ejecutados, y como el asunto es pasar a la historia, al modo que se pregunta Narciso Sánchez, sentenciamos aquí que Raquel Sánchez ya lo ha conseguido: ya está inscrita en el firmamento como la ministra que no se enteró de que no todos los trenes caben en todos los túneles.

En cuanto a nuestros amorosos gatos de Angora, los castigaremos a viajar en la Feve durante periodos prolongados. Eso sí, gratis total.