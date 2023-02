La salud mental de los adolescentes, un drama silencioso para las familias

La pandemia nos ha encerrado en casa. Y con ello hemos llenado el HUCA con adolescentes con problemas severos de salud mental. Hubo un momento, crítico, con listas tan largas como silenciosas de espera. Jóvenes autolesionándose (cortándose los brazos, las piernas, los tobillos) como mecanismo de liberar ansiedad. Con 10, 11, 12, … 17, 18 años queriéndose quitar la vida todos los días. ¿Cómo es posible que, sin empezar a vivir, muchos de nuestros jóvenes quieran quitarse o no tengan ninguna ilusión por la vida? Lo es, y muchos jóvenes –y sus familias– lo han sufrido, y sufren, en silencio. Duro, tremendo. Algunos empezaron con trastornos alimentarios, dejando de comer y entrando en anorexias crónicas. Salir de ahí es lucha diaria. Los casos de acoso en los colegios y la agresividad de los jóvenes… también se están convirtiendo en un problema diario, que muchas familias (centros de educación, policía, fiscales de menores…) podrían confirmar.

Este drama no sale en las estadísticas, es silencioso, difícil de medir en muchos casos, pero está destruyendo la estabilidad de muchos jóvenes y en los hogares en los que viven.

La última Encuesta de la Salud en Europa, para cuyos datos medían la situación justo al poco de empezar la pandemia (principios de 2020), ya arrojaba un problema severo. En España antes de la pandemia había 1,7 millones de personas con problemas entre moderados y graves de depresión o problemas de salud mental. Unos 250.000 jóvenes, antes del confinamiento, estaban sumidos en estos problemas.

Pero el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojó datos absolutamente preocupantes: durante el covid "el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% se ha sentido excluida socialmente y el 55% sentía que no era capaz de controlar la preocupación".

La Confederación de la Salud Mental de España estimó que el porcentaje de personas con renta baja que han entrado en depresión tras la emergencia sanitaria fue el triple que el de rentas bajas y, en base a sus datos, fueron los primeros en alertar de que esto se nos estaba yendo de las manos.

Y, por desgracia, los pocos datos que existen de Asturias muestran que nuestra situación es peor que en España. Nuestros hospitales están saturados, sobre todo para adolescentes. Hay un número ridículo de camas en comparación a los casos. Y, a la vez, tenemos una extraordinaria calidad humana y de excelencia de psiquiatras públicos.

Por ejemplo, la propia Elisa Seijo –psiquiatra responsable de Atención Infanto-Juvenil del HUCA–, conozco bien su trabajo, tiene una implicación personal (y de su equipo) absolutamente abrumadora. Pero no tienen superpoderes y, por desgracia, solo pueden acudir al rescate (cuando lo logran) en los casos más graves.

Asturias tiene un problema muy grave: lista de espera de adolescentes. La pandemia, las redes sociales, el "bullying", la discriminación por orientación sexual, la presión social por el peso, la moda y mil factores sociales más están agravando la salud mental de nuestros adolescentes.

Es un problema de todos, y es crítico para la sanidad pública. Además, es un problema muy silencioso. Te puedo asegurar que muchas familias hemos sufrido en silencio; nos sentimos perdidos, sin capacidad para actuar y desbordados. Ahora mismo hay muchas familias que sufren porque los jóvenes no lo tienen fácil.

Tras leer varias investigaciones realizadas por la Academia Internacional para la Investigación del Suicidio, y repasar la bibliografía de estudios académicos (en mi campo, la economía), los resultados son contundentes.

Existe una relación directa y poderosa entre pobreza y suicidios. Entre recesiones, desempleo y problemas severos de salud mental. Los problemas económicos, laborales y las expectativas económicas son bombas que destruyen la salud mental en los hogares. Y los jóvenes son una respuesta más a estos problemas, aunque –repito– los jóvenes de padres ricos también se suicidan, entran en depresión y son ingresados (los ricos también lloran).

Pero tenemos un problema de fondo, estructural y que es dramático. España trata mal, muy mal, a sus jóvenes. Van de crisis en crisis y siempre son los grandes olvidados. Los grandes perdedores.

La carta que escribió mi hija Claudia y que publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo es una muestra muy contundente del sufrimiento de una adolescente, de su familia, de la implicación de sus médicos y de un trabajo (gran parte personal, al que ella misma tuvo que enfrentarse) que no es inmediato, lleva meses, años. Y es muy duro: no ves la salida cuando estás en el pozo. Todo te parece imposible de resolver. Tener la paciencia y dejarse asesorar, a la vez que saber gestionar tus propias emociones como padre o madre, es terriblemente difícil. Mi hija ha hecho un trabajo personal, interior, descomunal. Pero tuvo la suerte de encontrarse con un equipo médico que no siempre está accesible.

Por eso considero que:

1) Debemos normalizar la salud mental, en el sentido de que tenemos que hablar de ella como lo hacemos por ejemplo con el cáncer. Hoy un adolescente que dice que va al psicólogo puede sufrir problemas de aislamiento con sus amigos e, incluso, sufrir "bullyng". Es terrible la "mala imagen" que aún se tiene en muchas personas de lo que es sufrir una enfermedad mental. En cambio, es una enfermedad que nos puede afectar a todos: ricos, pobres, adolescentes, mayores, etc....

2) Tenemos que pensar que es un problema social grave y, como tal, hay que poner muchísimos más medios. Están los equipos saturados. Esta limitación es terriblemente dura para una familia. Y hay casos que se tienen que derivar a otras comunidades autónomas porque son muy graves.

3) La buena noticia es que la salud mental, con el cuidado y los profesionales adecuados, se puede abordar con ciertas garantías de éxito. Pero tenemos mucho trabajo personal, educativo y de concienciación social para romper las barreras discriminatorias que existen aún y, sobre todo, para tener los recursos necesarios para cuidar a nuestros jóvenes.

4) Si dejamos la salud mental solo al cuidado de quien se los pueda pagar en lo privado, estaremos creando unos niveles de desigualdad –insolidaridad e injusticia– insufribles.