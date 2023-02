Superhéroes cotidianos

En nuestra parroquia de Teatinos, como en tantas otras de nuestra ciudad, el pasado fin de semana celebramos, en el marco de la Campaña de lucha Contra el Hambre de Manos Unidas, un encuentro de superhéroes sin capa… Hombres y mujeres que nos inspiran con sus hazañas y sueños alcanzados. Montones de gentes sencillas que desarrollan al máximo sus posibilidades y nos motivan a seguir haciendo las cosas bien… y todos con una esperanza, superar las cifras alcanzadas el año pasado para llegar entre todos a más de cien mil euros para un pequeño proyecto en el rincón más pobre de Camerún.

Más de 400 niños y niñas con sus familias, montones de adultos y jóvenes que asumen las situaciones difíciles, los retos imposibles, y los viven como una oportunidad para conseguir una vida mejor para tantos olvidados. Para responder a los grandes problemas de un mundo cada vez más injusto y desigual. Y todos con una firme convicción, creer que son capaces de hacer de la pequeñez la posibilidad de los grandes retos, por imposibles que parezcan y diminutas sean nuestras posibilidades.

En nuestra humilde comunidad de Covadonga vivimos con una convicción firme: detrás de cada gesto solidario se esconde un superpoder que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Solo es necesario saber ponerlo en marcha. Querer es poder, y todos ellos tienen uno: el poder de ayudar. Un niño con su mano pintada, una niña que se emociona con una viñeta de Mafalda, unos padres que se ilusionan unos juegos sencillos, con baratijas de mercadillo… de forma tan simple se consuma el milagro de la solidaridad.

Hambre, enfermedades, guerras, falta de educación, pobreza sanitaria… son los cómplices de un supervillano que quiere acabar con nuestra forma de vida… el peor de los malvados de nuestro mundo: la pobreza. Millones de personas sufren las consecuencias de sus malvados planes… más de 800 millones de personas no comen todos los días, 57 millones de niños y niñas en edad escolar no saben qué es un aula, 35 millones de personas viven alejadas de sus hogares por guerras o desastres naturales, cada tres segundos muere un niño por causas evitables, 100 millones de niños viven en las calles… Sin embargo, los malos tendrán que verse las caras con un gran poder que está en todos nosotros: el Poder de Ayudar, la magia de la solidaridad.

Las cifras de la pobreza, que afecta a millones de personas, son reales y dejaron de ser un cómic al grito siempre valiente de Mafalda: ¡Basta ya de desigualdad! Un grito que escuchamos grandes y pequeños; no podemos caer en la desesperanza o la resignación. Hay que actuar y hacerlo ahora porque el Poder de Ayudar, y cambiar las cosas, está en todos nosotros…

Nuestros superhéroes de barrio llevan años enfrentándose a "los malos" y tratando de mejorar la vida de millones de personas, sobre todo, de los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos. Creemos que es el arma más eficaz para acabar con la pobreza. Sin embargo, solos no podemos luchar… un Rastrillo, unas camisetas, unas acuarelas de Mafalda, montones de baratijas, juegos, viñetas solidarias, demasiadas pequeñas cosas que hicieron posible superar los 14.000 euros, pero no basta, tenemos que seguir. Necesitamos el apoyo y el compromiso de todos aquellos que creen que el mundo puede ser mejor, no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos los que compartimos una gran casa común de hermanos, por diferentes o distantes que vivamos.

No hace falta tener capa y antifaz, como Batman o Superman, todos podemos convertirnos en superhéroes si ponemos a trabajar nuestro superpoder, el Poder de Ayudar. Tú también podrás serlo el próximo 5 de marzo participando en nuestra III Carrera solidaria "Oviedo contra el Hambre". Te invitamos a soñar con nosotros, te ayudaremos a descubrir que tú también albergas en tu interior poderes maravillosos para cambiar nuestro mundo.