The end / F

Continúo con mi defensa del (aviso de ironía) acrisolado idioma español para frenar aguerrido y tan solo con mis armas verbales el ataque de la Pérfida Albión y su sucursal idiomática USA que colarse intenta en forma de siglas, acrónimos y tararí corneta por la rendija del guasap (también llamado Whatsapp) y otras redes plataformeras que tantas en el mundo y en el metaverso son. Y sigo ofreciendo saludables equivalencias españolas, aunque por ventura más descaradas que hace quince días. Procedamos.

1.- Si encuentras escrito GIYF, te están riñendo, obsoleto, mayorón. Ya que si Google is Your Friend, haberle preguntado y ya habrías sabido dónde está la gasolinera más cercana. Pues fuera con reproches mileniales. Propongo a cambio socializar con un modesto e hispano PC ("Pregunta, caramba").

2.- Pues escriben ICE (In case of Emergency: En caso de emergencia), cuando es muy mucho más efectivo y aun corto un SP: "Sal pitando".

3.- ¿Qué se ha hecho, ay de nosotros, ahora que te contestan con IDK (I Don’t Know: No lo sé) cuando lo suyo fue de siempre un NPI ("Ni puta idea").

4.- Si andas fabricándote posturitas en Instagram TV y quieres enturbiar al prójimo compartiéndolas, no digas el canónico IGTV, que suena a revisión automovilística. Di o escribe: ASÍN ("Acabo de subir a Instagram una necedad").

5.- ¿Qué me dicen si me escriben JIC? Pues Just in Case: Por si acaso. Es decir, el ACO ("Ándate con ojo") de siempre

6.- El omnipresente (aviso de machismo monumental e imperdonable) y coñacísimo LOL corresponde a Laughing Out Loud: Reírse a carcajadas. Pero si ya teníamos el vernáculo MPC, el "Me parto el culo"…

7.- ¿Por qué tirar y tirar de tanto NVM (Never Mind: No te preocupes) contando ya con el multiusos PT ("Pasa de todo")?

8.- Hasta desde las remotas aldeas y montunos caseríos (si tal hubiese) nos llega la exclamación OMG (Oh My God!: ¡Dios mío!), si wifi hubiera. ¿Qué hacemos con nuestro QD ("¡Qué dices!")?

9.- Lo mismo con OMW (On my Way: Estoy en camino). Qué mono quedaba escribir ELL a las ocho ("Estoy llegando") y aparecer a las 11 con un falsísimo NSLQMHP ("No sabes lo que me ha pasado").

10.- Grande sorpresa o, mejor, incredulidad quiere transmitir ese SMH (Shake my head: Sacúdeme la cabeza). Ejemplo al canto: "Me pidió prestado el Ferrari, SMH". Respuesta españolísima: APA ("Anda por ahí"). "Me pidió prestado el Lamborghini, APA".

11.- TGIF representa en su parquedad una alegría grandota: Thank God It’s Friday: Gracias a Dios es viernes. No pocos ni pocas ni pocxs ni poc@s enchufados (y enchufadas y enchufadxs y…) en empresas fantasma ya van tecleando desde el martes el mucho mejor ¡FINDE!, que quiere decir ¡FINDE!, o sea, que el fin de semana ya está aquí y se continuará sin trabajar aunque ya sin mala (si bien esporádica) conciencia.

12.- Ahora no se escribe "Gracias", sino THX, qué barbaridad. En Asturias, en nuestra lengua esa que no existe, ya tenemos acuñado el BA ("Bonu, anda") o el castellano MQD ("Mira qué detalle").

13.- Para enviar besos y abrazos al despedirse, le escriben a uno las siglas XOXO. Ejemplo: "Te dejo, que me voy al curro, XOXO". Mi pudor y las enseñanzas recibidas en los escolapios me piden que tan solo lo pronunciéis en voz alta… y vosotros mismos.

14.- La evidencia You Only Live Once: Solo se vive una vez, nada excita al españolito de a pie si se abrevia con ese bobo YOLO. Ejemplo: "En esta fiesta triunfaremos hasta las tantas, YOLO". ¡Dónde va a parar contra el carpetovetónico VDT: "En esta fiesta triunfaremos hasta las tantas, VDT", que es "vamos a darlo todo"!

15.- ¿YT es Youtube? Pues menuda chorrada de abreviatura. Se comenta sola.

No os canso más. Tratarán los anglos de poner oscuras siglas, pero recuerda tú precisamente a un anglo, al Anglo, a Shakespeare: "No hay oscuridad, sólo ignorancia".