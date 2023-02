El hacer "politiqués" suplanta la realidad económica de contundentes evidencias negativas en la contabilidad nacional: El PIB español es el único de la eurozona que no ha recuperado lo perdido durante la pandemia y lo poco que crece lo hace artificialmente por el efecto de la inflación; el mercado laboral suma el doble de paro que la media europea, la afiliación a la SS se descarrila, la calidad del empleo se está deteriorando y las horas de trabajo se hunden treinta puntos porcentuales; sigue descendiendo el número de empresas, la subida de precios es la mayor en treinta y siete años, se incrementa el déficit y la deuda pública total bate récord cada mes consecutivo. Este desajuste de las cuentas se proyecta en la renta per cápita (rpc) de los españoles que ha bajado de los 25.763 euros en 2018 a 25.428 euros, siendo el único país europeo que pierde riqueza. Irlanda con una rpc similar a la española hace tres décadas, es ahora de: 84.940 euros. Sólo hay dos comunidades españolas que están por encima de los 32.430 euros de la renta media de la UE27: Madrid con 34.821 euros y los vascos con 32.635 euros. Cataluña, a pesar de estar privilegiada por el Estado con 434 euros más por habitante, está por debajo de la media con 29.942 euros de renta per cápita. En el fondo está Asturias con 23.235 euros y Andalucía con 18.906 euros, el peor coeficiente del país. España tiene la misma renta per cápita que en el año 2005, lo que quiere decir que se han perdido 15 años desde el punto de vista de crecimiento y ha provocado el retroceso de la clase media, principal activo para la cohesión social. Pero la cosa no queda ahí. Según los últimos datos de "Ned Davis Research", el 87% de los países en los que se elabora el Índice de Miseria está por encima de sus máximos de los últimos cinco años, aunque en el caso de España está registrando una evolución extremadamente preocupante que penaliza a cuatro millones a la pobreza severa. Resulta complejo encontrar una mezcla más dañina para el poder adquisitivo de las familias que unos precios al alza y unos niveles de desempleo también elevados. La Universidad Rey Juan Carlos ha calculado el Índice de Miseria por Comunidad Autónoma respecto al promedio del país que se cifra en 21,55 puntos. El peor índice se encuentra en Andalucía, que ha conseguido bajar en este quinquenio de los 30 puntos a los 27,95 puntos actuales, y le siguen, Extremadura (26,3) y Canarias (25,39). El indicador en Asturias baja hasta los 20,53 puntos frente a Madrid con 18,68 con el mejor registro. Este indicador, que conjuga paro y la falta de poder adquisitivo de los ciudadanos, es aún más elevado en algunos colectivos determinados. Por ejemplo, el Índice de Miseria supera el 40% entre los jóvenes menores de 25 años y entre 16 y 19 años llega al 59%. La elevada inflación y una tasa de paro real hace que España amplíe otro negativo liderazgo: el Índice de Miseria, que es el que más crece, concretamente un 44% en los últimos cuatro años que condena a los más humildes. Es lamentable que España ocupe la primera posición en este nefasto indicador, duplicando la media de la eurozona y registrando el peor dato en treinta años, estando peor que Grecia o Islandia. Los indicadores económicos evidencian que la economía española se ha parado, una situación previa hacia un periodo de estanflación, donde la miseria corre a velocidad de crucero. España, con un modelo fiscal donde pocos pagan mucho (muy por encima de la media de la eurozona) y muchos pagan poco, y con un modelo productivo basado en un 75% del PIB en los servicios y en un reducido 11% de industria manufacturera por el lado de la oferta, y por consumo de los hogares por el lado de la demanda, es el país de la OCDE que más tarda en salir de las crisis, cuando sucede. Un marco, éste, de alto riesgo para la recuperación de las empresas y que compromete el poder adquisitivo de los ciudadanos. La solución es intrincada. Vendrá sólo cuando la sociedad se emancipe de la demagogia (ardua tarea) y entienda que las empresas y autónomos son los que crean el trabajo productivo y los gobiernos no, lo que pueden es, con una gestión eficiente y responsable, capacitar las condiciones para crearlo. Desde aquí solo puedo decir: ¡a la tarea!