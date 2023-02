Una medida sanitaria que evitaría centenares de fracturas de hueso

Antes de hablar de fractura por fragilidad, debemos explicar por qué se llega a esta situación. La osteoporosis se produce por una pérdida de la masa ósea del organismo que se va produciendo como consecuencia del envejecimiento. Además, la osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el hombre.

¿A qué se debe?

Al llegar a la menopausia se produce una pérdida acelerada de la masa ósea como consecuencia de la pérdida de la secreción de estrógenos. Esta pérdida de hueso propia de la edad y con mayor frecuencia en las mujeres –lo que hemos definido como osteoporosis– va a propiciar que los huesos se vuelvan más frágiles y porosos con una mayor susceptibilidad de fractura por fragilidad. Cada cinco minutos se producen en España de dos a tres fracturas por fragilidad. Se estima que en 2019 había casi tres millones de españoles con osteoporosis: el 80 por ciento mujeres y el 20 por ciento hombres.

Señal de alerta

Esta rotura inicial es una alerta que no puede ser ignorada, pues incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir nuevas fracturas que pueden producirse en otros lugares, lo que se conoce como "fractura en cascada". Cabe destacar que el riesgo de que una mujer de entre 50 y 80 años sufra una fractura posterior antes de que se cumpla un año de la primera fractura por fragilidad es cinco veces mayor que para una mujer que nunca la ha sufrido. Asimismo, se estima que tan solo un 20 por ciento de estas mujeres tienen un seguimiento y un tratamiento asignado. El impacto de las fracturas por fragilidad en España es similar a la de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y supera al del accidente cerebrovascular isquémico. En 2017, se produjeron alrededor de 330.000 fracturas por fragilidad nuevas, impactando directamente sobre la independencia y la calidad de vida de las personas que padecen osteoporosis en este país.

Calidad de vida

Las fracturas por fragilidad, como ya se ha mencionado, son solo la punta del iceberg al tratarse de un factor de riesgo muy importante de sufrir una nueva fractura que, si es de cadera, se va a asociar con una mayor morbilidad, pero también con una mayor mortalidad. La persona que sufre fractura –y si es una segunda fractura aún en mayor medida– padecerá incapacidad laboral si está en edad de trabajar, pero también incapacidad para realizar actividades cotidianas con una importante merma en la calidad de vida. La persona que se fractura tiene miedo de volver a fracturarse, lo que se convierte en un círculo vicioso, ya que la hace adoptar una vida aún más sedentaria: no exposición al sol, falta de actividad física con el consiguiente deterioro muscular y óseo que facilitarán las caídas y, por tanto, la fractura. Por otro lado, este miedo y los condicionantes sociales conducen a una menor interacción social, a un aumento de tratamientos antidepresivos que también facilitarán la caída y fractura y a un aislamiento de su entorno habitual. A todo lo anterior se une un impacto adicional familiar en cuidadores. Todo ello desencadena una espiral de dependencia sanitaria, la disminución de la calidad de vida y un incremento del gasto sanitario.

¿Podemos poner remedio a esta situación?

Resulta frecuente escuchar: "Claro, se ha roto la cadera por ser tan mayor", lo que nos hace pensar que sufrir una fractura es la consecuencia inevitable del envejecimiento poblacional, pero esto no debería ser así. La osteoporosis, como toda enfermedad crónica, no se cura, pero sí podemos hacer que no progrese y desencadene una primera fractura por fragilidad que inicie este efecto cascada que incrementa el riesgo exponencial de sufrir fracturas subsiguientes. El abordaje del paciente que ha sufrido una primera fractura requiere de un equipo multidisciplinar que esté integrado por las distintas especialidades que, de forma directa o indirecta, intervienen en el proceso asistencial de este tipo de pacientes: médicos de atención primaria, traumatólogos, geriatras, internistas, reumatólogos, endocrinos, rehabilitadores, así como enfermería y fisioterapeutas. Esto es lo que se ha venido a denominar unidades de coordinación de fractura o FLS. Son un modelo multidisciplinar de atención dirigido a aquellos pacientes que han sufrido una fractura por fragilidad. Persiguen garantizar la evaluación y el tratamiento adecuado para todos los pacientes que han sufrido una fractura osteoporótica mediante un protocolo estandarizado de derivación del paciente.

Coordinación

La comunicación entre atención primaria y atención especializada –lo que se denomina colaboración entre niveles asistenciales– para el seguimiento y tratamiento de las fracturas por fragilidad resulta esencial para agilizar y contribuir a la mejora de la calidad asistencial del paciente. La implantación de estas unidades hace posible que el 70 por ciento de los pacientes con fracturas osteoporóticas mantenga el tratamiento para prevenir una nueva fractura. Se estima que su introducción podría evitar más de 1.200 fracturas por fragilidad cada año y suponer un ahorro neto de 18,4 millones de euros anuales.

La importancia de la concienciación

Por tanto, debemos concienciar a la sociedad, a los equipos sanitarios y a las autoridades de la importancia de esta enfermedad crónica que será, si no la más frecuente en los próximos años, una de las más destacables como consecuencia del envejecimiento poblacional. La generalización de las unidades de coordinación de fracturas en nuestros hospitales contribuirá a mejorar la captación de la fractura por fragilidad, muchas veces no bien diagnosticada y tratada, permitiendo evitar fracturas posteriores con las consecuencias fatales para la calidad de vida del paciente y del entorno que le rodea.