Del error de los trenes al modelo vasco

Recientemente hemos asistido a unos acontecimientos que han sido noticia nacional, quizás internacional incluso.

Ha habido un error

Ciertamente los errores existen y o bien se asocian a la iniciativa, – "quien nada hace nunca se equivoca" se suele decir–, o a la mala gestión; que cada uno elija la que prefiera.

Todo se ha medio aclarado y como "premio" nos van a regalar unos billetes (mejor sería que no hiciese falta que nos los regalasen) y unos cuantos vagones más. Un acontecimiento que ha supuesto un torpedo político inesperado y en un mal momento, el peor momento, a la línea de flotación de los presidentes de Asturias y Cantabria que tienen que salir a duras penas de una situación ciertamente embarazosa. Todo ha sido una pena, pero analicémoslo en positivo, pues de esto se pueden sacar conclusiones que pueden servir para marcar un punto de inflexión en el futuro del ferrocarril en Asturias.

Realmente, lo que sin duda se ha puesto de relieve es el escaso interés que tiene el tren en nuestra región. Seguramente nos hemos acostumbrado al abandono endémico, también por falta de reivindicación, hay que decirlo, política y ciudadana. En mi modesta opinión no es tan grave que en dos años no se haya resuelto un expediente y al final lo haya hecho por la trascendencia mediática, como que en dos años nadie, absolutamente nadie, parece que haya preguntado por él. No interesaba a los sorprendidos presidentes, ni a nadie, esa es la realidad. ¿Cuántas propuestas se han presentado en la Junta General para invertir en el ferrocarril? ¿Cuántas enmiendas? ¿Cuántas propuestas o solicitudes de planificación? La presión al gobierno con el ferrocarril, ha sido más bien escasa.

No procede tampoco rasgarse las vestiduras. Madrid podría contestar: ¿Y tú cuándo te has interesado, cuanto te has preocupado? Si por intereses empresariales no se destapa el problema, podrían haber pasado unos cuantos años más, tranquilamente.

No voy a descubrir ahora la importancia del tren como modo de transporte. En Asturias, por alguna razón que no alcanzo a comprender el ferrocarril, no cuenta. Llevamos 12 años con la estación alejada del centro de Gijón en una operación lamentable, quitándole al tren su valor más importante: la cercanía y centralidad en la ciudad. Y parece que la solución no está cerca. Los plazos de desarrollo no son razonables y desde luego ponen de manifiesto una planificación deficiente: 12 años sin estación en el centro de Gijón no tienen justificación.

Nadie se preocupa con eficacia y hechos, nadie dice nada. ¿No les parece un episodio similar al de los vagones? Algo parecido sucede con la conexión ferroviaria con la meseta.

Este embrollo nos debe servir para hacernos todos, ciudadanos, Gobierno y oposición la pregunta: ¿Qué plan tenemos para el ferrocarril en Asturias? ¿Qué esperamos de las cercanías? Leo con decepción como todo se resuelve con unos cuantos vagones más. ¿Para qué?

Y que Madrid nos va a diseñar un plan de cercanías. ¿Qué plan? Tremendo error. Volvemos a donde hemos empezado. La línea de ancho métrico es una línea nuestra y nuestra debe de ser su gestión. Se hace imprescindible y urgente un Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en Asturias, la malla ferroviaria que defina el futuro de nuestro tren y lo planifique. Quien ordena el territorio no debe ceder a Madrid la responsabilidad de planificar nuestra red de cercanías, igual que no se entendería que la ordenación del territorio y la red autonómica de carreteras tuviesen distintos gestores.

Euskotren es el modelo a seguir

Siempre que pongo Euskadi y Euskotren como modelo siempre me dicen lo mismo: "Es que los vascos tienen mucho dinero", y siempre idéntica respuesta. "Es cierto, pero tienen algo aún más importante que el dinero, saben qué hacer con él, tienen plan para Euskadi". La planificación, el diseño de las actuaciones en la red de cercanías corresponde a Asturias no a Madrid, no debemos de ceder la planificación de algo tan importante para nuestro territorio como es el ferrocarril.

Solo hay un camino: redactar un plan estratégico sectorial en base al cual se planifiquen y valoren las inversiones necesarias para poner el tren de vía estrecha en plena funcionalidad, quizás incluso abriendo nuevas líneas, lo que implica prever sistemas generales, dejar espacio para una futura conexión con el aeropuerto, no cerrar en definitiva puertas de futuro que luego sería imposible abrir: conexiones con polígonos, tramos urbanos… etc.

Es necesario un convenio con plan de inversiones en las que el Principado debe involucrarse presupuestariamente junto con el Estado y asumir las competencias desde ese mismo momento. Ese es el único camino si realmente queremos disponer de una red ferroviaria para el siglo XXI.

De otro modo, como algún empresario me ha soplado al oído, las líneas de FEVE acabaran siendo sendas ciclistas o peatonales. ¡Qué desperdicio! Este momento preelectoral es oportuno para que en toda Asturias, los políticos también, se haga una apuesta firme por el tren, sin miedo.

Animo a los responsables actuales de nuestro gobierno y a los que vengan, a iniciar los trámites para asumir las competencias. "Si no te ocupas de lo tuyo no esperes que los demás lo hagan".

Gijón y el muro

Y ya que he mencionado Gijón, es imposible sustraerse a hablar del Muro. ¿Quién prioriza las inversiones? Que es más urgente para Gijón? ¿Qué es más prioritario? ¿Actuar en el Muro o arreglar el desaguisado ferroviario de la misma ciudad? Esto me da pie a una mínima reflexión sobre el Muro: el mismo grupo político ha pasado de presentar una copia del High Line (al menos se le parece mucho) de Nueva York, colocando sobre el sufrido Muro un paseo aéreo, a soterrar el tráfico "solamente" (vieja propuesta de los años 70 recuperada en 2002 y ahora de nuevo sacada a paseo), pasando del cielo a los infiernos como si tal cosa.

Si la primera opción era la buena, esta no puede serlo, al menos, no tan buena y viceversa. Quizás podríamos dejar el Muro "tranquilo" y que los nuevos responsables municipales que resulten de las elecciones presenten propuestas adecuadamente pensadas y justificadas, y sobre todo y ante todo viables y consensuadas. No tiene mucho sentido tratar el Muro como un elemento aislado del resto de la ciudad y mucho menos como un juguete electoral cada cuatro años.

Ahora que esta tristemente de moda el método "comparativo”" animo a recorrer las ciudades costeras con playa, puertos o simplemente mar, con edificaciones cercanas y similares a Gijón en el norte de España, sur, oeste y norte de Francia, norte de Italia y sur de Inglaterra, por no alejarnos demasiado. Todas se parecen sospechosamente al Muro que teníamos, igual no estaba tan mal antes de jugar con él.

Se acercan elecciones: qué buen momento para abrir debates y "asumir compromisos viables".

Suroccidente

Todo esto que les cuento aprovechando la actualidad de los trenes de la discordia, es realmente una disculpa para "hablar de mi libro", que dijo Paco Umbral. Mi libro es el Suroccidente. Cangas de Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña sufren las consecuencias de unas comunicaciones que distan mucho de las adecuadas para la supervivencia y desarrollo de esta parte del territorio, no tanto por los tiempos de recorrido, que también, si no por las condiciones del viaje.

De entrada, urge abrir una nueva vía de comunicación que partiendo de Tineo conecte a través de 20,8 km y 14 minutos de viaje, Cangas del Narcea con Tineo y la autopista A-63, que esperemos llegue a Tineo más temprano que tarde. Las actuales comunicaciones suponen un hándicap para mantener población y lastran irremediablemente el desarrollo económico del suroccidente. Cuando se habla, no sin cierta frivolidad, de invertir decenas o centenares (nunca se sabe realmente) de millones de euros para modificar la estética del muro de Gijón, la inversión necesaria para conectar Cangas del Narcea con una vía rápida al menos y con características de autovía, no puede ser nunca un inconveniente, máxime cuando tenemos a las puertas un nuevo Plan de La Minería con más de 100 millones€ de inversión en infraestructuras.