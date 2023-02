Joan Laporta sostiene que "el caso Negreira" es una cosa de Madrid. Menos mal que no ha dicho del Real Madrid, que ni siquiera está a salvo como espectador impasible de lo que le sucede a su adversario. No hay que inquietarse excesivamente ni tomarlo demasiado en serio, estamos ante una versión más del "España nos roba", cuando ya se han cumplido diez años del mantra independentista catalán. Pero la razón ética, las fundadas sospechas de corrupción y la limpieza deportiva claman por justicia en el mayor escándalo del fútbol español que se recuerda de las últimas décadas. Cualquier situación parecida en las competiciones de otros países ha sido investigada y castigada como se merece. Por eso, sin restarle importancia a las presiones, asombra la inhibición de la Fiscalía, que hasta el momento no ha iniciado una querella. Sí, en cambio, un árbitro, todavía en activo en el VAR, a priori el más valiente entre mil, ha decidido querellarse contra el dirigente arbitral y su hijo que contrató el Barcelona, al considerar que se trata de supuesta corrupción deportiva. Si la demanda es admitida a trámite, un juez se ocupará del sumario que el Ministerio Público supuestamente desestimó incurriendo en flagrante pasividad.

Un club que contrata durante quince años y por 7 millones de euros los servicios de asesoramiento de la empresa de un vicepresidente del Comité Arbitral con carácter de exclusividad, y que los interrumpe justo cuando ese dirigente deja de serlo, es sospechoso aun cuando no haya obtenido los favores que se malician dentro de la competición. Solamente por intentarlo debería ser investigado para ver en qué consistió la relación. En último caso para averiguar por qué pagó durante un tiempo tan continuado a un vendedor de humo, como se esfuerzan en repetir los que pretenden quitarle hierro al asunto. Están en juego el crédito de un club histórico, de los árbitros, de la Liga y del fútbol en general. No digo ya de sus dirigentes.