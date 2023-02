Lío en las alturas por el nombre del aeropuerto

Lo del nombre del aeropuerto de Asturias siempre ha dado algún que otro problemilla. Son muchos los que todavía le llaman erróneamente Ranón, en referencia al guapo pueblo de Soto del Barco junto al que se ubica la instalación que, no obstante, esta en terreno de Castrillón y, concretamente, en Santiago del Monte.

Oficialmente también hay problemas. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) mantiene asignado al aeródromo las siglas OVD, originarias de la década de los 60, cuando aún no existían las comunidades autónomas como tal y la provincia de Asturias era la provincia de Oviedo. No está de más recordarlo a cuenta del lío que un pasajero de un vuelo Madrid-Asturias montó a un tripulante cuanto este anunció que en breve se aterrizaría en Oviedo. Se ve que el tripulante no es de aquí y se guió por el documento oficial, que pone lo que ya dijimos.

Pero el pasajero se puso echo un puma y de malas maneras –tal y como recoge el audio difundido en las redes sociales– increpó al tripulante por no saber distinguir Oviedo y Asturias. Luego ha pedido disculpas por su mala educación. Aceptadas quedan. Pero la próxima vez a cantar las cuarenta a la IATA.