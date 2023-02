Una estrella siempre será una estrella

Conocí personalmente a Ramón Tamames en el Congreso de los Diputados en 1979, cuando él era el hombre orquesta del PCE y su más prometedora estrella. Pero sus trabajos eran manejados por todo rojillo en lucha contra el capitalismo monopolista de Estado desde mucho antes. En mi caso había leído la edición de 1966 de «La lucha contra los monopolios en España» y, haciendo prácticas de alférez de caballería en Salamanca, convencí de que lo leyera al capitán de mi escuadrón, un militar muy conservador, honesto y capaz que respetaba mis querencias. El capitán, que después evolucionaría, lo leyó y me dijo: «Alférez Silva, no puedo estar en contra de lo que el libro dice, pues no va contra Dios, la patria o la familia». Luego el Partido Comunista no alcanzaría el firmamento político, el único lugar en que una estrella se siente bien, y Tamames tomaría estado como estrella fugaz.