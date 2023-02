No es país para memoria

Tzvetan Todorov afirmaba que, tras el intento de supresión de la memoria por parte de los regímenes totalitarios, los europeos vivimos obsesionados por un nuevo culto al pasado y a la conmemoración. En Europa se inaugura un museo al día. Nos sentimos con el conocimiento y la capacidad para navegar siglos atrás ponderando valores y estableciendo marcos de comportamiento que a veces ni tan siquiera seguimos hoy en día, pero figuran en lo que creemos como acertado. El mismo autor advertía de este abuso de la memoria, pues dar lecciones de moral nunca fue una prueba de virtud; con tanto héroe en el pasado se nos olvida que éstos no viajan en el tiempo y que el presente está lleno de nobles y difíciles causas por las que luchar. Juzgar el pasado nunca fue heroico ni borrar el ayer garantiza un nuevo presente cada día. La memoria no es un acto inocente, por eso la memoria y el olvido deben ser puestas al servicio de la justicia, no tanto del presente.

Resulta paradójica la facilidad de nuestra sociedad para construir momentos históricos a la vez que descuida la trasmisión de valores y las enseñanzas del tiempo vivido. Algunas sociedades –no tenían twitter– consideraban tan importante la palabra que, en lugar de un excesivo metraje, hacían un uso moderado y sobrio de ella. Quizá con la memoria debiéramos pensar en algo similar. Es tan importante que no debemos devaluarla. En España, la gestión de nuestro pasado se ha mostrado más difícil. Aquí triunfó más que en ninguno de sus vecinos la llamada leyenda española, fruto de una formidable asimilación crítica o de viejos complejos y traumas no superados. El Real Instituto Elcano analiza periódicamente qué opinamos lo españoles de nosotros mismos: dos veces peor que lo que nos ven en el conjunto de Europa. Es la penitencia perpetua de la que habla Max Gallo. Y es que la memoria es más que el pasado, como apuntaba David Lowenthal. En similares términos ocurre con las cuestiones en materia de Memoria Histórica. Hubo quienes se sintieron agraviados por la justa reparación de las instituciones a quienes sufrieron el silencio de los perdedores en un país en el que no ganó nadie, pero también hubo quienes reclamaron el derecho de inventario de nuestra transición a la democracia. A los que reclaman la palabra concordia nada les impide practicarla en el tiempo actual, a los que pueden estar tentados a hacer tabla rasa de nuestro pasado más inmediato, que piensen en como actuaron las que fueron víctimas de otro de los males que apuntaba Ortega, el fanatismo. La democracia no es sólo un sistema de organización y elección, es un conjunto de valores a compartir y a defender. Y es que como también decía Lowenthal, la memoria es menos que el pasado. La lógica ordenación cronológica de la Historia se ha mostrado fatal para las numerosas generaciones de estudiantes que nunca han llegado a conocer de forma académica nuestro siglo XX, algunos de cuyos pasajes se obviaban en los entornos familiares, por lo que ocurrió lo que en los años setenta en la sociedad francesa sucedía con el conocimiento del medio rural: los niños de París nunca había visto un granja, y fue necesario que el sistema educativo se esforzara en acercar a los alumnos a esa realidad sólo conocida en la televisión. Sin embargo, el viaje al pasado presenta más dificultades y necesita de asimilación. Algunas de nuestras dificultades para afrontar los grandes retos del presente se resienten de esa falta de asimilación de nuestro pasado, lejano y reciente. Sin un pasado compartido, sin algunos elementos comunes junto con la lógica pluralidad de visiones, es difícil un presente común. Va siendo hora.