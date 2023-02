ARCO y lo cuqui

Si usted visita, por ejemplo, ARCO y se pasea por los stands de las galerías, verá en algunas de las etiquetas que suelen acompañar a las obras de arte títulos parecidos a "Mi pollito en zapatillas de running" o "Mi gato enchufable hace ejercicio para reducir celulitis". Y si visualiza en los lienzos animalitos de ojos grandes y apariencia inofensiva o muñecos de nariz pequeña y labios de rechupete a modo de Hello Kitty, no se alarme por la extrañeza que le pueda generar lo novedoso dentro del heterogéneo panorama del arte actual. Desate su instinto de protección o apruébelo sin más, porque nuestro híper capitalismo reseteador ya lo ha hecho considerando a este arte como todo un avance para la humanidad.

Además, si usted decide decorar su casa o negocio con objetos o imágenes de seres con formas achuchables por infantiloides o con emoticonos que expresen alegría, emociones positivas o estilo smiley, y no sabe con exactitud su significado aunque intuya que está en tendencia, le diré que ya estábamos en tendencia, pero que hasta no hace tanto no tenia un nombre. Pues ya lo tenemos, había que ponerle un apelativo que no fuera ni exótico ni ininteligible, y así surgió Kawaii en japonés, en español Cuqui.

Seguramente ya es tarde; todos hemos caído en las redes de lo Cuqui. Suelte por favor esa taza de Mr. Wonderful con la leyenda "nunca dejes de soñar". Desista de buscar los mejores packs de emojis o stickers para 2023. Lo Cuqui domina al menos un poco el mundo. Como ternura, como desvalimiento o vulnerabilidad cool de osito de peluche, brota desde nuestra inocencia en parte heredera de lo kitsch y en nuestro infantilismo o peterpanismo adulto, a veces vital.

Si su estética, atiborrada de una carga emocional de origen ingenuo, ha conquistado el planeta, no piense que su oculta ética nada tiene que ver con el día a día de usted.

En su libro "El poder de lo Cuqui" el filosofo ingles Simon May, parte de la idea de que lo Cuqui (Cute en inglés) no es solamente un capricho estético o una moda del momento, sino uno de los factores que explican nuestra época. También nos da respuestas a la omnipresencia de lo Cuqui en la cultura japonesa después de la Segunda Guerra Mundial o cómo ha penetrado en las últimas décadas en la cultura occidental. Y asegura que, en el caso de Japón, lo Cuqui está relacionado con el repudio al militarismo y al poder tras la Segunda Guerra Mundial. Lo Cuqui expresa y a la vez apaga los miedos e inquietudes que nos provoca la transformación constante –política, económica, climática, tecnológica– del mundo. Mitiga la ansiedad que nos provocan los estados de emergencia o las crisis de todo tipo. Nos refugiamos en las cosas Cuqui porque la realidad es fea y lo Cuqui aparece cuando la incertidumbre y el malestar se abren paso en nuestras vidas. Ese es a grandes rasgos el poder de lo Cuqui: mostrarnos con detalle el tipo de sociedad en que vivimos "protegiéndonos" de paso contra sus efectos desasosegantes.