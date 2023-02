A cuenta del Fevemocho

Podría parecer una película disparatada de Torrente o Los Monty Python, pero es real, increíblemente real: unos trenes que no caben en los túneles y después que sí caben pero que son demasiado pequeños. La cronología muestra una ineficacia total a la hora de afrontar la contratación y una cobardía total a la hora de enfrentar el problema.

Incluso el comunicado del Ministerio de Transportes resulta insultante. Según se destapa el escándalo, el Ministerio publica una nota en la que se nos dice: "Tranquilos que después de dos años largos desde que se firmó el contrato no hemos hecho nada; tranquilos que no se pierde dinero porque en dos años hemos hecho nada". Increíble que se presuma de incapacidad, del mucho tiempo perdido.

Y con un final todavía más disparatado, cercanías gratis… el año que viene porque este año la medida ya está asumida para toda España. Pero ¿quién va a utilizar ese servicio tan absolutamente caótico? Pagar ya sabemos que lo vamos a pagar todos.

Los trenes de la antigua Feve llegan tarde o no llegan, múltiples retrasos y cancelaciones, múltiples porque se cuentan por miles. Cuando no falla uno falla otro, cuando no falla la infraestructura, falla la superestructura, cuando no falla la maquinaria, fallan los convoyes. Todo ello sin repuestos, porque muchos ya ni se fabrican. Y además con unos tiempos inverosímiles, lo que te lleva una hora en coche u hora y veinte minutos en autobús, en tren de ancho métrico se tarda tres horas.

A estas alturas, todavía todo son dudas, hemos pedido información y preguntado al Gobierno sobre el tema, a ver si con documentos (cuando lleguen) somos capaces de estructurar hasta qué punto llegó el desastre y la incapacidad.

Particularmente no voy a echar de menos a la señora de Pardo de Vera, la única virtud desde mi punto de vista era su titulación académica (que también yo comparto) y que le proporcionaba criterio técnico. Sin embargo sus decisiones han sido erróneas en muchas ocasiones, sus acciones muy mejorables y su tramitación administrativa increíblemente lenta. Desafortunadamente cuando estuvo en Asturias hace semanas sólo vino a atacar al Partido Popular en una huida hacia adelante cuyo motivo ahora entendemos.

Las dudas que nos surgen, son múltiples:

¿Quién redactó el pliego para la licitación del suministro?

¿Sobre qué datos se redactó dicho pliego?

¿Quién redactó y cómo se contrató la elaboración de esa base de datos?

¿En el pliego que se licitó, teniendo en cuenta su elevado importe, por qué no se comprobaron los datos?

¿Quién redactó el informe de adjudicación?

¿A quién se nombró responsable del contrato?

Según parece, a falta de que nos entreguen toda la documentación, el contrato se firmó en diciembre 2020, tras la presentación de dos ofertas y la adjudicación del mismo a una de ellas, CAF. ¿Por qué se tardó seis meses en firmar el contrato?

Y también según parece, la adjudicataria se da cuenta del fallo a los tres meses, en marzo de 2021, y a partir de ahí habrían comenzado las reuniones para una modificación del contrato.

¿Dónde está la documentación de todas esas reuniones?

Y ahora, ante una modificación sustancial del contrato, tanto por las características de la maquinaria como por el número de unidades, ¿no será necesaria una nueva licitación?

¿No alegarán tanto la otra ofertante como otras empresas que no ofertaron pero con estas nuevas características sí lo habrían hecho?

¿Habrá que indemnizar a la adjudicataria CAF?

Si es necesaria una nueva licitación, ¿a qué plazos nos vamos? Desde luego para el 2026 imposible. Y sobre todo, ¿cuánto nos va a costar todo esto? ¿Hay financiación?

Y con esta tramitación que he descrito, la Ministra pone cara de asombro y presume de que ella no tenía conocimiento de nada.

Estamos hablando de un contrato de 273,7 millones de euros de licitación y 196,3 millones de euros de adjudicación; con ese importe, la Ministra tendría que haber revisado ese contrato desde su toma de posesión para ponerse al día. Quizá no pueda estar encima de todos los contratos, pero de uno de esa envergadura sí debería, tendría que tener conocimiento exhaustivo de él desde la primera semana, tendría que tenerlo estudiado, revisado y haber empezado a buscar soluciones. ¿Cómo puede presumir de esa incapacidad para llevar un Ministerio como el de Transportes? ¿Cómo puede presumir de no estar encima de los temas y no estudiarlos?

Y para finalizar: su homólogo en Asturias diciendo que el acuerdo es magnífico. Consejero Calvo, ¿qué hay de magnífico en esto? ¿Dónde están las respuestas a todo lo que he planteado en este artículo?

Y especialmente ¿por qué se ha ocultado esto durante más de dos años?

Lo único magnífico sería la dimisión de la ministra de Transportes.

Y si se lleva con ella a la ministra del sí es sí y sus violadores y agresores en la calle, sería extramagnífico.

Y si fuera todo el Consejo de Ministros el que dimitiera y se convocaran elecciones ya sería extrasupermagnífico.