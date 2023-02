Un ARCO sin flechas

Quizás el próximo día que coja el coche no me ponga el cinturón de seguridad. No es un acto de rebeldía. Sé que quienes ordenaron esa norma es por el bien físico de los conductores. Lo que me pregunto es si los llamados poderes públicos están en condiciones de proteger a los ciudadanos en todas las ocasiones, como dice nuestro himno regional, aunque eso de subir al árbol a coger una flor también puede ser un riesgo poco calculado. Pero estoy leyendo comentarios sobre la gran exposición anual de ARCO, Feria Internacional del Arte Contemporáneo de Madrid, que se celebró en la capital estos días. Cuyas siglas yo bautizaría como Arcón Rancio de Cosmética de Ocasión. Me explico. Esta es una feria donde la libertad de creación es su máxima insignia de identidad. Pero en esta ocasión los llamados "performances", que en español significa actuación, se han pasado de todas las rayas existentes.

Como la feria lleva desde los años sesenta, parece que ya el arte rompepiernas, que diríamos en el argot ciclista, ya no da más de sí. Ha llegado un punto en que los participantes han puesto en riesgo su salud y su vida desde hace años. En 1973, la cubana Ana Mendieta "recreó una violación como denuncia". En el centro de arte de Paris "Jeu de Paume", otra cubana, Tania Bruguera estaba dando una conferencia, interrumpió la charla, cogió un revolver, giró el tambor, lo puso en la sien y disparó. Es de todos conocido, que a eso se le llaman la ruleta rusa. Tuvo suerte la "performancista" que no salió la bala, porque si no el arte sería de la pistola y no de ella, o de la bala, causante final de que los sesos de la posible interfecta acabaran parcheando la pared.

Si este artículo fuera en imágenes para la tele, la locutora avisaría: "las escenas que van a ver son muy duras". En efecto, en 1974, Marina Abramovic, de origen serbio, se tendió sobre una mesa en Nápoles, colocó a disposición del público todo tipo de artilugios cortantes, e invitó a los presentes a que hiciera con su cuerpo lo que quisieran. Como decía el otro, "hay gente pa tó", empezaron a cortarle las carnes, a pincharla, a quitarle la ropa, rasgarle la piel; vamos, quedó hecha un andrajo ensangrentado. No se asusten, ella actuaba bajo la premisa de que el "dolor es la puerta". No se sabe si de entrada o salida. La limeña Wynnie Mynerva declaró: "quiero ser la diseñadora de mi cuerpo", que eso del óvulo y el espermatozoide no sirven de nada, y entonces se suturó la vagina. Por este camino fue un tal Piotr Pavlensky, se sentó en medio de la plaza Roja de Moscú y se clavó el escroto en el suelo. Ya saben, la bolsita donde van los testículos tan ricamente tranquilos hasta dar con este "performance".

Desconozco si el gremio sanitario ha dado alguna muestra de objeción de conciencia, al tener que reparar, se supone, todo este desaguisado casi bélico, como si de víctimas ucranianas se tratara. Aquí ya entramos en los aspectos jurídicos y éticos de los profesionales si se topan con artistas de semejante estilo superguay, que diríamos. Tal vez, de ahora en adelante, cuando uno va a la consulta de su médico de atención primaria no sólo le pida la tarjeta sanitaria, sino que le podrá preguntar si ha llevado a cabo alguna "performance" de esas de corta y pega. En cuyo caso tendrá que hacer una valoración, una reunión de diferentes especialistas, con la presencia de varios jurisconsultos, algunos políticos al uso, a ser posible demócratas, los dictadores son causantes de muchas de estas manifestaciones estrafalarias de protesta, además de los parientes más cercanos de la que, pudiéramos llamar, la paciente sin culpa.

No se pueden poner puertas al campo, que se dice, pero cuando el arte se convierte en coágulos de sangre y demás fluidos corporales rehogados con aceite de oliva sobre el vientre de una "performance", la cosa trasciende más allá de Dalí, o del pintor Antonio López, que acaba de presentar un libro muy cerca del "cadáver" de Picasso vestido de marinero en tierra, que diría Alberti, acostado sobre una mesa, obra de Eugenio Merino. Pues todo eso unido sería algo así como ese programa de la tele que tanto se ve, que llaman "MasterChef" donde van niños, abuelos, aburridos y parados.

Por eso me pregunto si ese flagelo corporal en plan obra de arte, al estilo Semana Santa, que se azotan los costillares hasta sangrar, para redimirse de los pecados, con lo fácil que sería rezar un par de credos; digo, que ese cortarse el cuerpo en trocitos como si fuera un pollo al ajillo no debería tener un cierto límite, porque, de no tenerlo, ¿por qué diablos obligan a los conductores a llevar cinturón de seguridad, a circular por la derecha, a llevar a los niños en el asiento trasero, a los peatones que crucen la calle por el paso de cebra, a los deportistas que no hagan alpinismo cuando hay ventisca, ni los caminantes suban a la montaña si amenaza la niebla? Menos mal que hoy no tengo que coger el coche. Menudo dilema ético jurídico con el dichoso cinturón.