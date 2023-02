Fabines verdes y café con pastas

En Asturias, las cuitas partidistas se resuelven a mesa puesta, a cuchara o a los postres. Acabamos de conocer, gracias al fino olfato de articulistas de esta casa que afeitan un huevo antes de echarlo a la pelora, que Adriana Lastra invitó a comer en su casa a Barbón y al ministro de Presidencia. Y que Canga se vio con Moriyón para arreglarse y echarle un poco de dulce a la acidez que rige los jugos gástricos de PP y Foro.

Aprovechando que Félix Bolaños andaba de bolos por Asturias y que a buena hambre no hay pan duro, Lastra agasajó al ilustre visitante con rotundas recetas de la tierra, tal que de menú de restaurante para turistas. A decir del fino analista, la comanda consistió en fabines verdes con berberechos, cachopo y tarta de queso. Contundente, como la anfitriona. Solo faltó regar la carta con vino de Cangas.

Parece que cocinó la ex número dos del PSOE, que las raciones no llegaron a Ribadesella en moto de Just East ni en bici de Glovo. Desconocíamos las habilidades culinarias de la antigua general secretaria, ni si el cachopo iba relleno de jamón o de cecina, de queso en lonchas de Clas o de cabra. Lo que parece seguro es que la cocinera, al pan, pan y al vino, vino, aprovechó la sobremesa para posicionarse de nuevo en el MasterChef de Sánchez, que después de las elecciones de mayo puede ser programa de estrella michelín de Pepe Rodríguez o de bar de carretera de Chicote. Ya dice el refrán que el buen alimento cría entendimiento. Y que para comer caliente hay que estar cerca del fogón.

La derecha asturiana, más europea, en vez de agasajar con un atracón prefiere el café con pastas de pitiminí. Se desconoce si los dulces para la ocasión eran de Camilo de Blas o de Rialto. Sepan los populares que a Moriyón le empalagan los carballones, que prefiere princesitas de La Playa.