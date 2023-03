La empresa, el futuro de Asturias

En los titulares de la prensa y las comparecencias y actos públicos de nuestros representantes políticos vemos como se acerca otra campaña electoral. Esta es la dinámica habitual de nuestra democracia, sus promesas cada cuatro años y sus dificultades para llevarlas a cabo dentro de cada legislatura o mandato.

No queremos que la costumbre se haga norma. Nuestra región lleva muchos años clamando que no se puede perder más tiempo, urgiendo a nuestros políticos a adoptar planes valientes y ambiciosos para revertir algunas tendencias, evidentemente negativas, en las que nos hemos instalado como territorio y sociedad. Basta con repasar los editoriales de este periódico. Semana tras semana, aunque con distintas palabras, Asturias lleva lustros pidiendo lo mismo. Este, que es un año de hitos (perderemos el millón de habitantes y pondremos en funcionamiento la histórica variante de Pajares), debe tener como protagonistas a la política útil y el nacimiento de un plan de región que, gobierne quien gobierne, ponga a Asturias por delante.

Desde FADE asistimos a la nueva campaña electoral temiendo que, en la carrera por ganar votos, primen el cortoplacismo y las propuestas fáciles, y se olvide (o incluso se ataque) lo que garantizará nuestro futuro a medio y largo plazo: la actividad económica y empresarial. Sin embargo, vemos cada día ataques del todo injustificados a los empresarios. Y no me preocupa la ofensiva porque crea que seamos mejores que otros colectivos, ni que no cometamos errores, pero creo firmemente en la importancia de la labor que desempeñamos. Estas críticas al empresariado no son solo una conducta injusta e injustificada, son síntoma de un problema social y un distanciamiento de la realidad. Es un hecho que sin empresas no hay empleo, no se genera riqueza ni se pueden financiar los servicios públicos. Por tanto, hacer una campaña contra los empresarios supone atentar contra la base de nuestro estado de bienestar.

Ese descrédito a la iniciativa privada forma parte de una peligrosa ilusión en la que la administración incrementa, orgullosa, la ayuda directa al individuo a costa de lastrar la actividad económica y, a la postre, el empleo. El estado de bienestar hay que financiarlo, e insisto, solo puede hacerse con actividad económica. El dinero no crece en los árboles, aunque se planten en Bruselas. Lo que ocurre en España se replica, en ocasiones con más fuerza, en Asturias: Tenemos un nivel de deuda inasumible, que cada vez crece más y que hipoteca nuestro futuro y, sobre todo, el de nuestros jóvenes. Tenemos un sistema de pensiones insostenible, una sanidad que cada vez requiere de más recursos y una Administración que, además de suponer ingentes desembolsos, dificulta enormemente la actividad. Este es el contexto en el que estamos y por lo que vimos la necesidad de poner el foco en medidas que favorezcan la actividad, creen empleo y ofrezcan a nuestros jóvenes un futuro distinto que el de vivir de una subvención. Acostumbrar a la población al "todo gratis" no es solución, desincentiva asumir riesgos, emprender, formarse, buscar un empleo…

Por ello, desde FADE, hemos elaborado una serie de propuestas, que esperamos sean acogidas por los partidos políticos y que ponen el foco en crear un entorno para que nuestras empresas se implanten en Asturias, sean más competitivas aquí, y puedan generar riqueza y empleo en nuestro territorio. Nuestra voluntad es compartir esta filosofía con todos los grupos políticos, confiando en que asuman, al menos, una parte de nuestras medidas porque confiamos en que en menor o mayor grado contribuirán a mejorar el futuro de Asturias, de sus empresas y sus trabajadores. El objetivo es tener una región sostenible, en el sentido más económico de la palabra. Podríamos agrupar estas medidas en 5 puntos:

1. Atracción y retención del talento. Porque sin personas no hay empresas. Proponemos mejorar nuestro sistema de formación, flexibilizándolo y orientándolo a las necesidades de las empresas, y su vez centrar las políticas de empleo en la inserción laboral y no en el subsidio. Tratar mejor y no discriminar a nuestros autónomos y diseñar un plan de retorno para todos aquellos asturianos que se han visto obligados a dejar su tierra en busca de una carrera profesional.

2. Mejora de la competitividad de las empresas. Medidas para impulsar su crecimiento, innovación y globalización. Hay que proteger nuestro tejido productivo, sobre todo nuestra industria y nuestro campo, y ayudarle a competir en el mundo.

3. Administración facilitadora, reduciendo burocracia y simplificando trámites. Proponemos una reforma profunda y valiente de nuestra Administración, flexibilizando la función pública, estableciendo objetivos, remunerando adecuadamente y exigiendo responsabilidades.

4. Fiscalidad que no nos perjudique. Simplemente proponemos competir en igualdad de condiciones que otros territorios. Estamos seguros de que, además, esto generaría más actividad y no disminuiría la recaudación.

5. Conectividad física y digital adecuada. Debemos vencer definitivamente nuestro déficit histórico de comunicaciones, que se prolonga ya demasiado tiempo y lastra nuestra competitividad.

Estamos convencidos que, si se centran las políticas en estas prioridades, en hacer de Asturias un buen lugar para tener una empresa, emprender y trabajar, revertiremos la pérdida de población, la baja tasa de actividad y tendremos un sistema sostenible donde nuestros jóvenes tengan futuro, donde deseen quedarse y vivir. Y no hablamos de hacerlo a través de privilegios ni subvenciones. A Asturias le sobra talento, solo necesitamos igualar las reglas del juego para poder competir en igualdad.