El que sea feo que haga los recados de noche

Ya sé que la batalla ortográfica, sintáctica morfológica y no digamos la semántica perdidas están: murió el significado, ni siquiera nada es nada. El Poder nos quiere agramáticos, pensamiento único y confuso. Pero, si me dejan, les seguiré dando la matraca en pro del romántico e ingenuo buen entendimiento. Observen lo que corre por internet, fotos incluidas. En una tapa de registro en la acera: "Ayuntamiento de Zaragoza Alumbrado Pubico". O bien el consistorio maño quiso alumbrarnos la parte inferior del vientre o bien un "pubo" (sea lo que fuere) pequeñico o bien faltan un signo de puntuación, una consonante y una tilde. Más: "Excmo Ayuntamiento de Valencia". No discuto que sea excelentísimo tal cabildo; pero tampoco que la abreviatura de ese tratamiento siempre, pero siempre siempre, ha de terminar en punto. Sigo navegando por esas Redes de Dios: "Alunbrado Alluntamiento La Carolina Saneamiento". Yo aprendía que "antes de p y b, m siempre escribiré", que no hay elle ahí donde la ponen y que hay unos utilísimos a la par que modestos signos llamados comas. Pero ¡ay de aquel que hoy ose en un aula transmitir contenidos! Hoy hay que enseñar a enseñar el aprendizaje aprendido aprendiendo a capacitar la capacitación de lo aprendido y enseñado en una dinámica operativa interconectada que ponga en valor la implementación implementada. Lo cual debe de querer decir que el que sea feo haga los recados de noche.

---

Dice la prensa que quienes viven de currar en los comercios de una calle céntrica y peatonal de mi ciudad están indignados por los grafitis que embadurnan las fachadas de sus edificios, santo y seña muchos de lo que Gijón fue o quiere ser. El plan de muralización municipal que dio más espacio a los grafiteros, nada: más de 300.000 euracos que usted y yo y el otro hubimos de apoquinar para que los empleados municipales sigan limpiando las paredes hoy sí, mañana también. Dice en la prensa (nada que ver con lo de Gijón) el famoso grafitero o "artista urbano" y abogado Jorge Nuño: "Yo impongo a los demás lo que quiero hacer, me apropio de la ciudad". Ole.

---

He vuelto al teatro, perdonadme. Al espectáculo "Guau". La compañía Higiénico Papel Teatro estrenó en el Jovellanos gijonés esa obra de perros, properros y sobre perros, bajo la formidable dramaturgia y excelente dirección de Laura Iglesia e interpretada con gracia a espuertas por Carlos Dávila, Carlos Mesa y Roca Suárez. Vivo en una de las ciudades con más canes de la Hispania y mi Brel aparece, además, en el vídeo que ilustra la función: altivo, mimosón, galano, pintón, pastoreado por su dueña y compañera. (Ya le ha convertido Laura Castañón en estrella de las letras al sacarlo en dos novelas: ahora, el camino del 7º Arte lo aguarda. No sé si me va a retirar ya creso o por bobo, pues sale en público gratis total). El público salía del coliseo emocionado, risueño, encantado de la vida, recordando escenas, rompiéndose la caja rememorando un sketch. Entonces, ¿por qué demonios no vamos los humanos más al teatro, por qué hacemos vivir en penurias sin cuento a los cómicos, si luego lo pasamos chupi y canelazo tras vencer la pereza? Pues porque no tenemos ni un mordisco de decencia, caramba.

---

La sonriente portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, me anda cortita de instrucción. En un intento de criticar al campechano Alberto Núñez Feijoo, confundió el refrán y declaró: "Si esto era la moderación pues para este viaje no hacía falta tanta forja". El dicho fetén, según la RAE, cuando se desea indicar que el resultado obtenido no corresponde al esfuerzo empleado es "para ese viaje no se necesitan alforjas". Ojo: es portavoz.

---

Ahí va el calambur quincenal de mi amigo invisible: "Ponías té de bajo precio; sí, sí, mala idea". O sea y también: "Poníaste debajo, preciosísima la idea".