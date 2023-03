Los lobos son un dolor de muelas para el Principado y quiere extraer uno. "Extraer" es una maravilla de tergiversación de la prosa administrativa. Oímos que van a extraer un lobo de los Picos de Europa y piensas que lo van a llevar, qué sé yo, a Sierra Morena, pero significa que lo van a matar. Nos extraen de risa con estas cosas.

Para matar un lobo tienen que pedir permiso al Ministerio de Transición Ecológica, que cuida de que no se extinga el cánido, de que no lo extraigan como se extrae un canino. El Ministerio ecotrans pide al Principado un censo actualizado de lobos para ver si se puede extraer uno. Puedes hacer un censo de lobos, pero no se empadronan. Son territoriales pero una manada se mueve en torno a 200 kilómetros cuadrados para buscar sustento. No hay quien le ponga el cascabel al lobo.

Hay un lobo que, al revés del de José Agustín Goytisolo, es un "lobito malo" porque no se queda donde le dejan y sale a comer o a cenar a los rebaños. Es un lobo concreto, un principal sospechoso, un reincidente que, por su comportamiento lobuno, se ha pedido que sea extraído. Hace de esto nueve meses y Madrid explica, dentro de toda esta situación nada razonable, fuera de la razón naturalista de Jack London y dentro de la administrativa de Franz Kafka, que informarán en un plazo "razonablemente breve". Un lobo vive 16 años. Igual acaba extrayéndose él solo.

El Principado dice que "extraer un lobo" no afecta a la "conservación de la especie en su área biogeográfica", pero en Madrid ven el área biogeográfica con más riesgo de la conservación de la especie si se extrae este ejemplar.

La Administración central y la asturiana se pelean por un lobo. La central quiere defenderlos todos para demostrar quién manda en la transición ecológica; la asturiana necesita matar un lobo para mostrar su mando en plaza y contentar a los pastores, que votan. Son dos administraciones dedicando esfuerzos administrativos a incordiarse.

"Ye pa extraelos".