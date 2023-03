Irlanda del Norte para enmarcar

Cuando todos creíamos que el Brexit era definitivamente Brexit va a resultar que no, que es más bien un "Brexit a la Sunak", al menos en Irlanda del Norte. La cuadratura del círculo que Boris Johnson en particular, Theresa May y, en menor medida, Liz Truss intentaron llevar a cabo se ve ahora que no es posible. El Brexit no puede ser Brexit con el protocolo de Irlanda del Norte en activo. Rishi Sunak ha cogido la calle del medio y se ha querido regalar una victoria diplomática en estos días de escasez de victorias políticas. Pero ¿es realmente una victoria?

El nuevo marco de Windsor (Windsor framework) se ha llamado así porque se quiere evitar llamarlo "protocolo", ya que eso implicaría que el anterior protocolo, el original, no sirve. Además, en esta acrobacia de maniobra política un "marco" suena más a un apaño entre amigos que a una nueva legislación que de hecho cementa la soberanía sobre todos los acuerdos relativos al mercado único en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy a pesar del trabalenguas explicativo de Rishi Sunakque es un sí, pero no, pero sí, pero no: "Para evitar tener una frontera, las leyes del mercado único prevalecerán en Irlanda del Norte, pero con un mecanismo muy potente de ejecución ‘The Stormont break’, o el freno de Stormont, que, si lo pisamos a fondo, significaría que el Reino Unido tendría un veto efectivo en la aplicación de las leyes europeas en Irlanda del Norte". A lo que Ursula von der Leyen, preguntada después, contestaba: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el máximo árbitro del mercado único y continuará siendo árbitro y juez del mismo". No se puede decir más claro. Lo que pasa es que el primer ministro Sunak Rishi tiene que vender al ala más conservadora de su partido y al DUP (Democratic Unionist Party) que la soberanía sobre toda la legislación se mantendrá en Reino Unido y que Brexit es Brexit. Pues va a ser que no. El acuerdo es bien intencionado y permitirá –si se aprueba– poder enviar productos del resto de Reino Unido a Irlanda del Norte sin una frontera efectiva y sin el papeleo asfixiante al que ahora se ven abocadas las empresas. El llamado pasillo verde será bienvenido en Irlanda del Norte, pero a la vez habrá un pasillo rojo para los productos que puedan derivarse a Europa. El IVA y la ayuda estatal se mantendrán en Westminster y no en la Unión Europea. En definitiva, un compromiso para evitar que los acuerdos del Viernes Santo, cerca de cumplir su 25 aniversario, se rompan y creen un problema mucho mayor en el Reino Unido. Un reino que poco a poco esta más desunido, o al menos con alguna costura abierta por los bordes, si me disculpan el juego de palabras. Rishi Sunak se desmarca así del protocolo anterior y de las decisiones unilaterales que Boris Johnson intentó implementar sin éxito. Ahora lo más difícil está por venir. En los próximos días conoceremos el texto legal de este marco y después tendrá que ser votado y aprobado por el Parlamento, algo que no parece tan fácil cuando la tan manida soberanía parece estar en juego. El ala conservadora del Parlamento no quiere dar su brazo independentista a torcer y no quiere que la Unión Europea pueda decidir nada en todo el territorio soberano del Reino Unido. En la narrativa parlamentaria Brexit es Brexit y abrir la puerta a un Brexit que no lo es del todo se contempla como una traición de la votación del 2016, además del miedo que da dejar una rendija abierta en la puerta a un futuro Brexin.