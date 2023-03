Un nuevo reto por resolver cada día

Durante mis años como estudiante de Química nunca me había planteado la posibilidad de dedicarme a la investigación. La empresa privada siempre me había parecido un mundo más atractivo hasta que la profesora Rosario Pereiro me dio la oportunidad de comenzar una tesis doctoral. Los primeros meses transcurrieron con una estancia en EMPA (Thun, Suiza) donde, tras un difícil comienzo, descubrí que el mundo de la caracterización de materiales me resultaba cada vez más interesante. A la vuelta de mi estancia comencé mi tesis en el grupo de investigación de Espectrometría Analítica de la Universidad de Oviedo, dirigido por el catedrático Alfredo Sanz Medel. Tuve la gran suerte de realizar la tesis en un grupo de reconocido prestigio internacional, donde desde el primer momento se fomentaba el esfuerzo y una formación integral de los doctorandos: colaboraciones multidisciplinares, estancias en centros de investigación extranjeros (realicé otra estancia en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, EE. UU.), proyectos con empresas privadas, ponencias en congresos científicos y publicaciones en revistas internacionales. Si bien en un primer momento no se da importancia a estas cosas por considerarlas algo normal, con el paso de los años (y tras haber hecho estancias en varios laboratorios) valoro enormemente toda la formación y el saber hacer que se nos inculcó en este grupo de investigación.

Mi tesis doctoral, dirigida por las doctoras Rosario Pereiro y Nerea Bordel (Física), estuvo centrada en el desarrollo de métodos analíticos para la caracterización de muestras no conductoras con recubrimientos (por ejemplo, los vidrios de los automóviles). Si bien el parabrisas de un coche parece un simple cristal, el hecho de que éste ofrezca unas buenas prestaciones, como por ejemplo durabilidad y que no refleje la luz del sol, depende de su composición química. El contenido metálico, la concentración de impurezas o el espesor de los recubrimientos (del orden de nanómetros) hacen que los vidrios cumplan con unas determinadas prestaciones. Durante mi tesis estuve involucrada en varios proyectos de investigación en colaboración con la empresa Saint-Gobain a través de su centro de investigación y desarrollo en Asturias. El contacto directo con la empresa permite ver la aplicabilidad real de los métodos desarrollados en el laboratorio para resolver problemas concretos.

En la mayoría de los casos, cuando alguien piensa en el trabajo que lleva a cabo una Química, se la imagina rodeada de matraces y tubos de colores. Sin embargo, la Química, y en particular la Química Analítica, es muy diferente. Aunque no nos damos cuenta, estamos rodeados de cosas que han sido caracterizadas exhaustivamente empleando algún método de análisis químico para asegurar que tienen las propiedades adecuadas para cumplir una determinada función. Para saber la concentración de una determinada sustancia, por ejemplo en laboratorios clínicos o relacionados con alimentación, medio ambiente o farmacia, así como para conocer el espesor de una capa, por ejemplo en dispositivos fotovoltaicos o baterías de litio, es necesario recurrir a métodos analíticos exactos y precisos.

Mi investigación ha estado siempre encaminada a desarrollar métodos para el análisis directo de muestras sólidas (es decir, sin tener que disolverlas) con el objetivo de determinar la concentración de determinados analitos, así como su distribución a lo largo de la muestra. Tras mi etapa predoctoral en Oviedo (beca FPU), realicé una estancia de dos años y medio en un laboratorio del CNRS en Pau (Francia) bajo la dirección de los doctores Olivier Donard y Christophe Pecheyran (contrato MEC/Fullbright). Dicha estancia me permitió ampliar los conocimientos adquiridos durante la tesis y abordar nuevos campos de investigación. Por un lado, estuve involucrada en un proyecto con el centro de I+D+I de Renault (Francia) para caracterizar recubrimientos protectores que se emplean en las carrocerías de los automóviles. Aunque los recubrimientos con Cr(VI) presentan unas excelentes propiedades anticorrosivas se ha demostrado que esta especie química es cancerígena y por lo tanto es necesario desarrollar métodos que permitan una correcta caracterización de los recubrimientos. Por otro lado, participé en varios proyectos de investigación para el desarrollo instrumental y la aplicación de un nuevo sistema de ablación láser de última generación.

Tras mi regreso a España obtuve un contrato como investigadora de excelencia del programa Ramón y Cajal que me permitió colaborar con médicos de diferentes especialidades (oftalmólogos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y Neurólogos del HUCA). Empleando un sistema de ablación láser acoplado a detección por espectrometría de masas (LA-ICP-MS) es posible obtener imágenes de diferentes tipos de muestras en las que se observa su composición química. El objetivo es obtener una imagen de la muestra donde cada color puede relacionarse con un determinado elemento de la tabla periódica. Además, empleando nanopartículas y anticuerpos en combinación con la técnica LA-ICP-MS es posible obtener no solo imágenes para la distribución de los metales sino también para ciertas proteínas diana en secciones de tejidos biológicos o incluso en células. Este tipo de desarrollos metodológicos permiten realizar estudios clínicos con interés en diferentes tipos de patologías, como el alzhéimer o la degeneración macular asociada a la edad.

En toda mi carrera científica me he sentido totalmente apoyada por mi familia. Sé que siempre se han sentido muy orgullosos, pero supongo que durante los primeros años veían con gran incertidumbre el camino de la investigación por el que había optado. Tras las dudas iniciales, siempre he sabido que investigar era lo que realmente me llenaba en la Química: cada día hay un nuevo reto por resolver. Esto no implica que, con el paso de los años y la maternidad (tengo un niño y una niña), haya tenido que hacer auténticos malabares para conciliar el mundo laboral y familiar. Si bien la mayor parte de la gente piensa que un profesor universitario se limita a dar clases, nada más lejos de la realidad. Aquellos que hacemos investigación (la gran mayoría) trabajamos gran parte del tiempo sin horario fijo, ni fines de semana, para poder redactar a tiempo proyectos de investigación con los que conseguir financiación, corregir artículos científicos de los doctorandos que están haciendo la tesis, censar proyectos y artículos de otros investigadores o presentar comunicaciones en congresos (sin tener en cuenta las labores administrativas que cada vez consumen más tiempo). En cualquier caso, animo a cualquier chica que a día de hoy esté dudando si hacer o no la tesis doctoral a que dé el paso: los años de tesis suponen una formación excepcional para el mundo laboral mucho más allá de los conocimientos que se adquieren durante el grado y el máster (trabajo en equipo, labores de gestión, especialización en técnicas avanzadas, mejora de las habilidades de comunicación en público, etc.). Finalmente, me gustaría destacar que, si bien el nivel científico de las mujeres españolas es altísimo, la escasa financiación para investigación en España hace que se pierdan talentos que han tenido una gran formación y mucha gente opta por continuar su carrera científica en centros internacionales con mayor financiación y una estabilización más rápida.