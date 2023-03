Durante la mayor parte del siglo pasado Asturias tuvo su buque insignia, la S. M. Duro-Felguera. Yo la llamaba Su Majestad Duro Felguera: minas de carbón, minas de hierro, siderurgia, metalurgia, construcciones metálicas, proyectos llave en mano, generación eléctrica, barcos, astilleros. En 1967 fue liberada de sus minas por Hunosa y, en 1976, integró su siderurgia en Uninsa, hoy Arcelor. Y, ahora, en sus horas más bajas, ha caído en manos mexicanas, como el Oviedo y el Sporting, ¡ningún forofo se ha rasgado aún las vestiduras!, como cayó el Banco Asturiano en manos vascas y el Banco Herrero y el Banco de Asturias en manos catalanas, como cayó Ensidesa en manos indias y Asturiana del Zinc en manos canadienses; Hidroeléctrica del Cantábrico es portuguesa, la Fábrica de Armas, americana, y Alsa, inglesa; se cayó Alcoa y se caen los trenes y la población, teníamos dos equipos de fútbol en Primera y hoy malviven los dos en Segunda, éramos una región puntera en España, solo detrás de Madrid, Cataluña y las provincias Vascongadas y hoy somos una de las colistas. ¿Qué ha pasado? Tres cosas han pasado fundamentalmente en Asturias en los últimos cuarenta y tantos años: hemos perdido el carbón, hemos malgastado los fondos europeos de recuperación de las cuencas mineras y hemos consolidado un gobierno socialista. Tendremos que atribuir a cada una de ellas, en la proporción que a cada cual le parezca, la causa de nuestra decadencia.

Los diferentes resultados que se producen en la economía de un país en función de su régimen político-económico, liberal o socialista, no quedaron nunca tan a la vista como sucedió en Alemania después de la segunda Guerra Mundial, con su zona occidental y su zona oriental y con su monumental diferencia de nivel de vida. Y si esto es ya sobradamente conocido, no lo es tanto otra realidad: de los veintisiete países de la Unión Europea, once proceden del antiguo bloque soviético; ocho de ellos ocupan, junto a Grecia y Portugal, los diez últimos puestos de la Unión en renta por habitante y solamente tres, Estonia, Eslovenia y República Checa, han conseguido sacar la cabeza del agua, aunque aún muy por debajo de la media de la Unión (38.411 dólares en 2021). El resto de países de la órbita comunista no integrados en la Unión, la madre Rusia incluida, tienen rentas inferiores a los 15.000 dólares. Al otro lado del océano, otro ejemplo tan triste como conocido, es la evolución de lo que fueron en su día dos paraísos y hoy son dos países arruinados: Venezuela, con sus grandes reservas petrolíferas, tiene hoy una renta per cápita de 3.000 dólares, una de las cuatro más bajas de toda América, en compañía de su amiga Nicaragua, y una cuarta parte de la que tenía al inicio de la época Maduro; del otro paraíso caribeño, destino de tantos asturianos y hoy paraíso comunista, ni se sabe, no aparece en las estadísticas. Quedan pocas dudas sobre el progreso económico que se consigue con el socialismo, de este progreso entienden poco los partidos progresistas.

Si todo lo expuesto es evidente, no parece descabellado sospechar que el socialismo asturiano, con UGT a la cabeza, ha contribuido de modo notable en la decadencia de Asturias. Y, por las mismas razones, podríamos extrapolar lo dicho a todo el país, con sus récords de desempleados, paro juvenil, deuda pública, incluso índice de miseria, después de haber pasado por veinticinco años de gobiernos socialistas, unos sensatos, otros desquiciados. Pero copio seguidamente algo que he leído estos días en la columna de Daniel Capó en LA NUEVA ESPAÑA y con lo que hace tiempo estoy totalmente de acuerdo: "La subjetividad altera por completo nuestra percepción de la realidad y los testimonios de un mismo hecho se recuerdan en versiones diametralmente opuestas". Así, es probable que muchos de mis amables lectores sigan dispuestos a votar de nuevo al Sr. Barbón ¡así es la vida!