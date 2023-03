Y Colunga sacó sus alas

"El viajar (los infinitivos nominales son tan correctos como lo vuelve a ser la tilde de sólo) es un placer que nos suele suceder", decían los payasos de la tele. Pero a veces, sobre todo en los aeropuertos, puede poner al más tranquilo de los nervios. De los nervios estuvo ayer un largo rato Luis Ángel Colunga, comisionado para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la descarbonización de la industria, porque tenía que volver de Madrid y el Ministerio le había conseguido un billete de avión sin hora. Así que subir o no al aparato dependía de que hubiera alguna plaza libre. Pero cuando llegó no había ninguna. En la zona de embarque le dijeron que no cabía otra solución que esperar, y si acaso, rezar. Así que el esperar (lo de rezar no se puso en práctica) se convirtió en un suplicio. Casi tanto como una penitencia. Menos mal que a última hora falló un viajero, lo que permitió al comisionado de tal y cual sacar sus alas y regresar del encuentro madrileño, en el que participó el presidente regional, Adrián Barbón, más conocido en el mundo de la canción como Nino Barbón, por su reivindicación desde hace dos semanas del título "Libre, libre, libre", que popularizó el cantante fallecido hace 50 años Nino Bravo.

En la reunión, el II Foro de Inversión "Asturias, tu nuevo destino de inversión empresarial", hubo un poco de todo; desde el habitual optimismo categórico del jefe del Ejecutivo asturiano ("Nos vamos a convertir en el polo logístico del Cantábrico", sentenció), hasta la aparición (tal cual) del que fuera máximo dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se tomó un vino con Barbón y luego se esfumó. Fue un visto y no visto, más o menos como está sucediendo con el periplo de la formación naranja por la política española. En el avión que Colunga estuvo a punto de perder también viajaron el vicepresidente Juan Cofiño y la presidenta del Idepa, Eva Pando. En clase turista, que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Conviene no dar que hablar. Por cierto que el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, lo hizo en business.